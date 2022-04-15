Что касается украинских конкурентов, Invictus Games порывает с войной

ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ (AP) – Еще несколько дней назад Владимир Мояк находился на передовой, защищая Украину от разрушительного нападения России на его страну.. Сейчас он готовится пострелять из лука на соревнованиях по стрельбе из лука Invictus Games.
Спортивное мероприятие для действующих военнослужащих и больных, раненых или раненых ветеранов начинается в субботу и заканчивается 22 апреля в этом голландском городе, который называет себя глобальным центром мира и справедливости.
Эти представления звучат далеко от команды из 19 спортсменов из Украины и их болельщиков, обосновавшихся в Гааге на матчи.
«Я думаю, что в эмоциональном плане это то, что требует времени… потому что мы родом из очень нестабильного района, потому что мы родом из районов, где настоящие убийства происходят каждый день, бомбежка, бомбежка, и мы каждый день слышим сирены», — сказал он. Оксана Горбач, национальный координатор Ukrainian Invictus Games.
Горбач сказал, что один из членов команды, Тира Баевская, не поехала после того, как российские войска взяли ее в заложники в Мариуполе, где она работала фельдшером.
Организаторы Invictus Games сообщили на своем сайте, что в марте погибли четыре украинца, которые не участвовали в играх, но активно участвовали в мировом сообществе солдат и раненых, двое при исполнении служебных обязанностей и двое в результате ракетных обстрелов.
Павел Ковальский, который занимается греблей, стрельбой из лука, баскетболом на колясках и, возможно, сидячим волейболом, сказал, что помимо участия в соревнованиях он хотел рассказать о суровых реалиях войны на своей родине.
Поездка на Игры, по его словам, дает 31-летнему спортсмену «лучший шанс сказать и передать информацию общественности, нашим друзьям, новым знакомым и просто коллегам-спортсменам о том, что происходит сейчас».
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина согласилась с тем, что конкурсанты решили участвовать, чтобы распространить информацию.
«Они хотели быть со своей страной и народом, но, понимая роль спортивных послов в международных отношениях, они принимают… решение вмешаться, и это было для них трудным решением», — сказала она.
Члены украинской команды были встречены с большим ликованием в пятницу вечером на приеме, на котором также присутствовали британский принц Гарри, чьим детищем были игры, и его жена Меган.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал команду по видеосвязи после их прибытия в четверг.
«Нам важна победа, и важно доказать, что мы все непобедимы», — сказал он участникам. «И ваша команда — часть неукротимого духа Украины, украинского народа и каждого из нас».
Украинцы входят в число 500 спортсменов из 20 стран, участвующих в Играх непокоренных. Россия никогда не участвовала ни в одном из предыдущих матчей и не имеет команды в Гааге.
В этом году игры дважды переносились из-за пандемии коронавируса. Первые Игры прошли в Лондоне в 2014 году, затем в Орландо в 2016 году, в Торонто в 2017 году и в Сиднее в 2018 году.
Обслуживающий персонал соревнуется в легкой атлетике, стрельбе, велоспорте, гребле в помещении, тяжелой атлетике, сидячем волейболе, плавании, баскетболе и регби на колясках, а также в соревнованиях по вождению, организованных одним из официальных партнеров мероприятия, производителем автомобилей Jaguar Land Rover.
Для украинцев Игры — это короткая передышка от ужасающих реалий жизни военного времени и возможность привлечь внимание к бедственному положению своего народа.
«Смерти, разрушения, изнасилования, все это — то, с чем мои конкуренты и члены моей команды сталкиваются каждый день», — сказал Хорбах. «Поэтому это должно быть услышано, это должно быть сказано. Для нас, как для украинцев, очень важно иметь этот голос, иметь платформу, чтобы выразить, кто мы, что мы делаем и что мы переживаем каждый день с февраля. 24», когда началось русское вторжение.
Мусяк, получивший сотрясение мозга в результате взрыва мины, участвует в соревнованиях, в том числе по стрельбе из лука, но ему приходится готовиться без своего тренера Дмитрия Сидорка, погибшего на войне.
«Накануне нашего отъезда он умер, — сказал Мосяк. «Будь то военная или гражданская, каждая потеря для нас, особенно когда гибнут наши дети, когда гибнут мирные жители, когда гибнут женщины, — это невосполнимая потеря».
И пока Мозиак соревнуется в Гааге, его мысли были в другом месте.
«Мы здесь всего второй день, — сказал он, — мы попали сюда с передовой, и пока я мысленно со своими братьями по оружию, конечно». «После окончания соревнований мы возвращаемся на передовую, чтобы защищать нашу страну».
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