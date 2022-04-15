Что касается украинских конкурентов, Invictus Games порывает с войной

ГААГА, НИДЕРЛАНДЫ (AP) – Еще несколько дней назад Владимир Мояк находился на передовой, защищая Украину от разрушительного нападения России на его страну. . Сейчас он готовится пострелять из лука на соревнованиях по стрельбе из лука Invictus Games.

Спортивное мероприятие для действующих военнослужащих и больных, раненых или раненых ветеранов начинается в субботу и заканчивается 22 апреля в этом голландском городе, который называет себя глобальным центром мира и справедливости.

Эти представления звучат далеко от команды из 19 спортсменов из Украины и их болельщиков, обосновавшихся в Гааге на матчи.

«Я думаю, что в эмоциональном плане это то, что требует времени… потому что мы родом из очень нестабильного района, потому что мы родом из районов, где настоящие убийства происходят каждый день, бомбежка, бомбежка, и мы каждый день слышим сирены», — сказал он. Оксана Горбач, национальный координатор Ukrainian Invictus Games.

Горбач сказал, что один из членов команды, Тира Баевская, не поехала после того, как российские войска взяли ее в заложники в Мариуполе, где она работала фельдшером.

Организаторы Invictus Games сообщили на своем сайте, что в марте погибли четыре украинца, которые не участвовали в играх, но активно участвовали в мировом сообществе солдат и раненых, двое при исполнении служебных обязанностей и двое в результате ракетных обстрелов.

Павел Ковальский, который занимается греблей, стрельбой из лука, баскетболом на колясках и, возможно, сидячим волейболом, сказал, что помимо участия в соревнованиях он хотел рассказать о суровых реалиях войны на своей родине.

Поездка на Игры, по его словам, дает 31-летнему спортсмену «лучший шанс сказать и передать информацию общественности, нашим друзьям, новым знакомым и просто коллегам-спортсменам о том, что происходит сейчас».

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина согласилась с тем, что конкурсанты решили участвовать, чтобы распространить информацию.

«Они хотели быть со своей страной и народом, но, понимая роль спортивных послов в международных отношениях, они принимают… решение вмешаться, и это было для них трудным решением», — сказала она.

Члены украинской команды были встречены с большим ликованием в пятницу вечером на приеме, на котором также присутствовали британский принц Гарри, чьим детищем были игры, и его жена Меган.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал команду по видеосвязи после их прибытия в четверг.

«Нам важна победа, и важно доказать, что мы все непобедимы», — сказал он участникам. «И ваша команда — часть неукротимого духа Украины, украинского народа и каждого из нас».

Украинцы входят в число 500 спортсменов из 20 стран, участвующих в Играх непокоренных. Россия никогда не участвовала ни в одном из предыдущих матчей и не имеет команды в Гааге.

В этом году игры дважды переносились из-за пандемии коронавируса. Первые Игры прошли в Лондоне в 2014 году, затем в Орландо в 2016 году, в Торонто в 2017 году и в Сиднее в 2018 году.

Обслуживающий персонал соревнуется в легкой атлетике, стрельбе, велоспорте, гребле в помещении, тяжелой атлетике, сидячем волейболе, плавании, баскетболе и регби на колясках, а также в соревнованиях по вождению, организованных одним из официальных партнеров мероприятия, производителем автомобилей Jaguar Land Rover.

Для украинцев Игры — это короткая передышка от ужасающих реалий жизни военного времени и возможность привлечь внимание к бедственному положению своего народа.

«Смерти, разрушения, изнасилования, все это — то, с чем мои конкуренты и члены моей команды сталкиваются каждый день», — сказал Хорбах. «Поэтому это должно быть услышано, это должно быть сказано. Для нас, как для украинцев, очень важно иметь этот голос, иметь платформу, чтобы выразить, кто мы, что мы делаем и что мы переживаем каждый день с февраля. 24», когда началось русское вторжение.

Мусяк, получивший сотрясение мозга в результате взрыва мины, участвует в соревнованиях, в том числе по стрельбе из лука, но ему приходится готовиться без своего тренера Дмитрия Сидорка, погибшего на войне.

«Накануне нашего отъезда он умер, — сказал Мосяк. «Будь то военная или гражданская, каждая потеря для нас, особенно когда гибнут наши дети, когда гибнут мирные жители, когда гибнут женщины, — это невосполнимая потеря».

И пока Мозиак соревнуется в Гааге, его мысли были в другом месте.

«Мы здесь всего второй день, — сказал он, — мы попали сюда с передовой, и пока я мысленно со своими братьями по оружию, конечно». «После окончания соревнований мы возвращаемся на передовую, чтобы защищать нашу страну».

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