МОСКВА. После экскурсии по величественному московскому Музею Победы, облицованному мрамором и посвященному победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, посетители приходят к выводу, что сегодняшняя ситуация не так уж и изменилась: Россия снова подвергается нападению.

«Америка отчаянно хочет начать эту войну», — сказала Ольга Петрова, пенсионерка, имея в виду тлеющий конфликт между Россией и Западом из-за Украины. «НАТО хочет подвести свои силы к нашим границам, они искали наши слабые места и нашли Украину», — сказала она, добавив, что американцы «даже не знают, где Украина находится на карте».

Убеждение г-жи Петровой в том, что Соединенные Штаты разжигают войну между Россией и Украиной, отражает мнение многих россиян, включая ее спутницу Тамару Н. Иванову, которая смотрит два основных ток-шоу на государственных телеканалах страны.

Это сообщение, подделанное пропагандистской машиной в Кремле.

Россияне спорят по ряду внутренних вопросов, таких как реакция правительства на пандемию коронавируса или гиперинфляцию. Другие, уставшие от кремлевских манипуляций со СМИ, просто решили уйти. Но, кажется, есть одна вещь, в которой многие согласны с президентом Владимиром Путиным: если война случится, то виноваты в этом будут американцы.