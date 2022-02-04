МОСКВА. После экскурсии по величественному московскому Музею Победы, облицованному мрамором и посвященному победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, посетители приходят к выводу, что сегодняшняя ситуация не так уж и изменилась: Россия снова подвергается нападению.
«Америка отчаянно хочет начать эту войну», — сказала Ольга Петрова, пенсионерка, имея в виду тлеющий конфликт между Россией и Западом из-за Украины. «НАТО хочет подвести свои силы к нашим границам, они искали наши слабые места и нашли Украину», — сказала она, добавив, что американцы «даже не знают, где Украина находится на карте».
Убеждение г-жи Петровой в том, что Соединенные Штаты разжигают войну между Россией и Украиной, отражает мнение многих россиян, включая ее спутницу Тамару Н. Иванову, которая смотрит два основных ток-шоу на государственных телеканалах страны.
Это сообщение, подделанное пропагандистской машиной в Кремле.
Россияне спорят по ряду внутренних вопросов, таких как реакция правительства на пандемию коронавируса или гиперинфляцию. Другие, уставшие от кремлевских манипуляций со СМИ, просто решили уйти. Но, кажется, есть одна вещь, в которой многие согласны с президентом Владимиром Путиным: если война случится, то виноваты в этом будут американцы.
Левада-центр, один из самых низких организаторов опросов в России, Говорит Пятьдесят процентов россиян считают, что США и НАТО несут ответственность за эскалацию напряженности. Менее 5% обвиняют Кремль.
Г-жа Иванова говорит, что ясно видит, как «людям в Украине и на Западе промыли мозги». Ее непоколебимая поддержка линии Кремля неудивительна, учитывая, что такие пенсионеры, как она, составляют ядро базы президента Владимира Путина.
В прошлые годы часть молодых горожан, возможно, выходила на улицы, чтобы протестовать, но голоса несогласных были заглушены репрессиями против демонстраций, независимыми СМИ и правозащитными группами, которые всерьез начались год назад. Десятки молодых активистов задержанИ Уволенный из университетов и Уволенный из страны.
В ответ Сергей Билановский, социолог, изучающий общественное мнение, говорит, что многие россияне, в том числе молодежь страны, просто решили не следить за новостями.
Кажется, 20-летняя студентка-медик Яна Якушкина воплощает в себе это открытие.
На ретроспективе в зале напротив Кремля, посвященной жизни и карьере Виктора Цоя, известного российского рок-музыканта, она дала ей понять, что мало внимания уделяет политике и что «все эти разговоры о войне пуст.» Она саркастически добавила: «Никто не может объяснить этот конфликт, этот Бесконечный.»
19-летняя Дарья Рукишева, студентка факультета прикладной математики, присутствовавшая на ярмарке, сказала, что она также не особо следит за политикой и считает, что конфликт происходит «между правительствами, а не между народами».
Г-н Белановский сказал, что это чувство отчуждения от новостей и проблем, стоящих перед страной, широко распространено среди россиян.
«Некоторые люди видят в этом кризисе грань сознания — происходит что-то непонятное для них», — сказал он. «Они не хотят в это вникать и считают, что в этом нет никакого смысла».
Однако, добавляет г-н Белановский, даже среди тех, кто может выступать против Кремля по той или иной внутренней политике, когда речь идет об Украине и отношениях с Западом, многие разделяют путинскую трактовку России как осажденного бастиона.
Алексей Изотов, 45 лет, IT-предприниматель — один из них. Он сказал, что, хотя он ненавидит системную коррупцию в России и тот факт, что г-н Путин не готов отказаться от власти, когда дело доходит до внешней политики, президент «все делает правильно».
«Мне это нравится, — добавил он, — и я думаю, что разделяю точку зрения большинства людей».
Г-н Изотов сказал, что не смотрит государственное телевидение, предпочитая узнавать новости из Интернета, где СМИ с небольшой, но лояльной аудиторией все еще могут сопротивляться линии Кремля. Однако он разделяет мнение, что нынешний украинский кризис спровоцирован США и НАТО.
«Нам нужны перемены!» — сказал он, одетый в черную куртку с тисненым логотипом г-на Цуя.
Изотов сказал, что симпатизирует самому видному деятелю российской оппозиции Алексею Навальному, который в прошлом году был заключен в тюрьму за нарушение условий его условно-досрочного освобождения и выезд из страны. Г-н Навальный уехал лечиться от отравления после того, что Германия и другие западные страны назвали покушением со стороны правительства.
Но г-ну Изотову уготованы шансы г-на Навального сменить действующий режим, считая, что г-н Путин будет править Россией до самой смерти и будет защищать своих друзей у власти.
До тех пор г-н Изотов сказал, что не может сказать, что «нынешний президент — зло или враг».
Многие россияне разделяют убеждение, что они бессильны повлиять на события, социолог Григорий Юдин недавно сказал Эхо Москвы, государственная, но либерально настроенная радиостанция. Отсутствие общественного протеста резко контрастирует с реакцией в 2014 году, когда г-н Путин аннексировал украинский полуостров Крым.
В то время около 50 000 человек вышли на протест Военные действия в Москве. Теперь даже онлайн петиция С 30 января было продано всего 5000 подписей.
Авторы петиции, видные российские интеллектуалы, писали: «Граждане России стали заложниками преступных авантюр, которые диктуют линию внешней политики России».
«Но граждан России никто не спрашивает», — добавили они. «Общественного обсуждения нет. По государственному телевидению показывают только одну точку зрения, и это точка зрения сторонников войны».
Иван Преобразинский, независимый политолог, говорит, что равнодушие русских, а в данном случае и вера в неизбежность войны, подкреплялись годами политических репрессий.
«Российское общество не хочет войны, — сказал он в интервью, — но большая его часть также пришла к выводу, что она, скорее всего, неизбежна». Он добавил, что с каждым витком напряженности вокруг Украины «российское правительство призывает людей относиться к войне как к рутине».
Это такие люди, как Сергей Рыжков, строитель, который сказал, что не обращает внимания на напряженность вокруг Украины.
Он сказал: «Мне это не интересно». «Мое мнение, что это просто политическое противостояние».
Однако, по словам социолога г-на Белановски, если дело дойдет до настоящей войны с применением настоящего оружия и, что неизбежно, мешков для трупов, то это отношение может измениться.
«Я думаю, что такие новости обязательно дойдут до аполитичных людей», — сказал он. И реакция будет в основном негативной.
22-летний Арсений Филиппов сказал, что уже чувствует последствия ситуации в России. «До этих событий поездки в Европу были доступными, а потом рубль просто рухнул», — сказал он. Архитектор Филипов сказал, что получает новости из независимых источников в Интернете и из зарубежных новостных агентств.
Он сказал, что не может понять, почему после начала российского конфликта с Украиной в 2014 году Кремль предпринял такие шаги, как аннексия Крыма, «учитывая масштабы ущерба, нанесенного стране и ее экономике».
Он сказал, что, хотя сначала отказывался верить в неизбежность войны с Украиной, теперь, после двух месяцев напряженности, он не уверен.
«Я очень надеюсь, что этого не произойдет», — сказал он.
Алина Лубзина участвовала в подготовке отчета.
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