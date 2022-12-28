Что люди говорят о новом шпионском сериале на Netflix

Первый эпизод нового шпионского сериала на Netflix предательство, который работает по понедельникам, открывается ночью. Первое, что мы видим, это несколько несчастный Чарли Кокс, обнимающий женщину внутри дома, в то время как кто-то снаружи в тени пристегивает глушитель к револьверу.

Кокс играет мастера-шпиона и исполняющего обязанности главы МИ-6 Адама Лоуренса. 5-серийный триллер времен холодной войны. От плавный гигант. И для любителей Тип шпиона Как и в «Я», в этой серии есть все: гнусные русские призраки, роскошные европейские визуальные эффекты, герой с загадочным прошлым и многое другое. Кроме того, если это хоть немного напоминает историю, полную поворотов, а-ля Джон ле Карре, это именно то, к чему стремился шоураннер Мэтт Чарман.

предательство Первый сезон на Netflix

В состав ансамбля входят Кокс в роли Адама Лоуренса, Ольга Куриленко в роли русской шпионки Кары Ерзов и Трейси Авешор в роли оперативника ЦРУ Деде. Интересный факт: Уна Чаплин, которая играет жену Адама Мэдди Де Коста, является внучкой Чарли Чаплина.

Смотри трейлер первого сезона предательство ниже.

В настоящее время у сериала 83% критиков и 62% рейтинга зрителей на Rotten Tomatoes. По мере того, как роль Кокса как глубоко испорченного агента МИ-6 колеблется, Ссылки на коллайдер Он отмечает: «Это Чаплин, Кориленко и постоянно меняющаяся преданность Ифехора будут держать вас взаперти».

Предательство на Netflix… Абсолютно 10/10. Вау !! — Ньярари 🌹 (фантастически) 27 декабря 2022 г.

Из официального резюме Netflix:

Карьера Адама Лоуренса, обученного и подготовленного МИ-6, кажется карьерой, но когда прошлое настигает его в образе Кары, русской шпионки, с которой у него сложное прошлое, он вынужден допрашивать все и всех в своей Трехсторонние отношения между Карой, Адамом и его женой Мэдди, тремя людьми, пытающимися раскрыть секреты друг друга, наладить политические и дипломатические отношения, держась за свою личную жизнь и за тех, кого они любят больше всего.

Отличный закрученный сюжет

Добавим, что Чарман также была номинантом на «Оскар» сценаристом фильма Стивена Спилберга 2015 года. Шпионский мостВо главе с Томом Хэнксом. «Мне всегда нравился шпионский жанр, — сказал Чарман в интервью Netflix. «Мне нравится слияние высоких ставок, но с реальными людьми, оказавшимися в центре того, от чего они борются, чтобы освободиться.

Для меня основной задачей истории было: «Как мне найти историю с большим, извилистым сюжетом, но также и с чем-то глубоко человечным?» Так что это сочетание того, что, как мы надеемся, хорошо в этой стране с Джоном ле Карре и убедительными психологическими портретами людей, и в то же время мы сочетаем это с чем-то, что кажется живым и неотложным и происходит в данный момент. находясь в поиске.»