Что могут сделать Великобритания и Европа после сдерживания России?

аПрезидент Китая Си Цзиньпин посещает Кремль на этой неделе, и экспансия России получает неявное одобрение. Владимир Путин, скорее всего, пожизненно откажется от переговоров со своим коллегой-президентом, ранее обещавшим «безграничную» дружбу.

Вот почему Великобритания и ее европейские партнеры должны работать быстрее, чтобы разработать грандиозную стратегию по «восстановлению» России на Украине и на трех мировых фронтах, где поддержка Китая поможет Путину продвинуться вперед: в Африке, Центральной Азии и, что наиболее важно, в Арктике.

Американский аналитик Джордж Кеннан впервые предложил «сдерживание» в 1946 году как стратегию «долгосрочного, терпеливого, но твердого и бдительного сдерживания экспансионистских тенденций России». Позже она стала доктриной Трумэна, и сегодня нам снова нужен тот же подход.

В Африке Европа теперь должна найти способ противостоять жестокой группе вагнеровских наемников, открывших второй русский фронт, особенно в берег. Под контролем Евгения Пригожина группа Вагнера ведет войну как минимум в пяти африканских странах, проводит операции по оказанию влияния в социальных сетях еще в нескольких странах и объединяет нелегальные бизнес-сети, помогающие направлять Более 250 миллионов долларов В военной казне Путина.

В Центральной Азии, этой обширной территории, которую пересекали шпионы и солдаты во время кризиса «Большой игры» XIX века между Великобританией и Россией, происходит новая битва за влияние. Вдоль южного фланга России страны бывшего Советского Союза ищут новых партнеров, поскольку их молодые граждане ищут образование и возможности на Западе.

Но Арктика ближе к дому, поскольку Россия вновь открывает базы времен холодной войны за Полярным кругом и укрепляет Кольский полуостров, где находятся атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые обеспечивают России «возможность второго удара».

Здесь Россия также претендует на арктический подводный хребет Ломоносова протяженностью 1100 миль, который разделяет Арктический бассейн пополам и резко расширит суверенные права России на важнейшие полезные ископаемые, такие как палладий, кобальт и никель, что обеспечит Кремлю новые миллиардные инвестиции. Доходы.

Конечно, Россия много работает над укреплением отношений с китайским правительством, которое хочет создать «Полярный шелковый путь». С таянием льдов из-за изменения климата это обеспечит летний морской коридор, который вдвое сократит время, необходимое Китаю для доставки своих товаров по всему миру.

Европейский Союз зарегистрировал угрозу. В этом месяце в шведском парламенте я присоединился к более чем 300 европейским законодателям из более чем 30 стран, которые встретились с официальными лицами ЕС в Стокгольме, чтобы обсудить новые риски и новые меры, необходимые для защиты Крайнего Севера.

Сегодня регион фактически представляет собой неуправляемое пространство без системы законов, защищающих от гонки вооружений или несчастных случаев, которые могут с ней произойти. Вот почему Дэвид Макаллистер, член Европарламента от Германии, который возглавляет влиятельный комитет по иностранным делам в Европейском парламенте, сказал нам, что теперь мы можем ожидать, что ЕС поставит «больше Европы в Арктику — и больше Арктики в повестку дня ЕС».

Это представляет собой вызов для Великобритании, мы ближайшие соседи Арктики. В прошлом году министры заявили, что из-за изменения климата «наши национальные интересы в Арктике будут только возрастать», и мы создали Объединенный экспедиционный корпус, который координирует военные операции с большинством арктических стран в соответствии со стандартами НАТО.

Растущая озабоченность членов ЕС по поводу защиты Крайнего Севера в сочетании с огромной сложностью координации контрроссийской стратегии требует новых договоренностей о проведении детального внешнеполитического планирования с ЕС.

Соглашение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit не предусматривало какого-либо формального механизма для диалога и сотрудничества по вопросам внешней политики. После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский союз подтвердил свое желание заключить дополнительное соглашение с Соединенным Королевством о внешнеполитическом сотрудничестве.

Но Великобритания и ЕС только что продемонстрировали способность налаживать более тесные связи после того, как в начале этого месяца премьер-министр Риши Сунак подписал «Виндзорские рамки», которые помогли снять напряженность в связи с одним из самых сложных вопросов Brexit в Великобритании. Поскольку на этой неделе в Палате общин проходят Виндзорские рамки, Великобритания и ЕС должны начать переговоры об углублении координации внешней политики на годы вперед.

Европейская политическая группа, к которой мы присоединились, собирается только два раза в год, и Великобритания остается в значительной степени вне структур ЕС по оборонно-промышленному сотрудничеству, таких как Европейский оборонный фонд. Это чревато определенным беспорядком, усугубляемым неспособностью Соединенного Королевства в рамках «комплексного обзора» внешней политики разработать что-либо, напоминающее стратегию, которой должны руководствоваться ее континентальные дипломаты в их повседневной работе.

Как сказал мне один бывший координатор британской национальной безопасности, это проблема для Британии, потому что, хотя ярым сторонникам Брексита это может не нравиться, Европа работает над этим процессом. Без структурированного диалога с нашими ближайшими соседями Великобритания упускает возможность присутствовать при обсуждении важных внешнеполитических вопросов.

Таким образом, хотя великолепие Виндзорских рамок все еще сияет, Великобритании и ЕС пора приступить к разработке легкого Совета по внешней политике, который будет служить летной платформой для сложных операций Великобритании и ЕС, таких как создание систем раннего предупреждения. а также улучшение соблюдения санкций, или координация информационной войны, или разработка совместных учений со Вторым флотом США. Список продолжается день за днем. Но по мере углубления дружбы между Китаем и Россией нельзя терять ни минуты.

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