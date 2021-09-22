Что может сделать Индия, чтобы избежать санкций США в отношении России?

Поскольку президент Джо Байден и премьер-министр Нарендра Моди намерены лично встретиться на саммите четырех стран на этой неделе, они могут столкнуться с серьезной неудачей, если Индия (США) запретит Индию в ближайшие месяцы. Соединенные Штаты запретят противникам США (CAATSA) вводить санкции против администрации Байдена в отношении Индии, когда они поставят российскую систему ПВО С-400 к концу 2021 года. И их индо-тихоокеанские стратегии. Но если индийские лидеры смогут признать гнев США на Россию, посчитать, что это слишком большое разделение бремени, и принять реальность своих операций с Вашингтоном, было бы лучше снять эмбарго.

Закон CAATSA обязывает Соединенные Штаты вводить вторичные санкции в отношении любой компании, ведущей бизнес с российским оборонно-промышленным комплексом. Доставка С-400 в Индию станет таким толчком. Большинство экспертов приходят к выводу, что санкции США в отношении Индии обречены на провал, поскольку они нанесут ущерб связям в сфере безопасности, вызовут опасения по поводу доверия к США и нанесут ущерб способности Индии создать баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Индия доверяет Индии предотвращать и защищать китайскую военную оккупацию и разделять бремя безопасности по поддержанию основанного на правилах порядка в Индийском океане. Индия надеется, что партнерство США будет способствовать ее росту в Азии за счет технологий безопасности, доступа к рынкам и политической поддержки. Санкции поставят под угрозу ключевые интересы США и Индии в Индо-Тихоокеанском регионе.

Руководство Байдена ничего не знает об акциях. Это сделало Китай самым быстрым вызовом и приоритетной ареной индо-тихоокеанского соперничества. Это должно быть очевидным в действиях внутренней китайской оперативной группы Пентагона, начиная с ее вывода из Афганистана и заканчивая сделкой с Австралией по созданию атомной подводной лодки. Тем не менее индийские стратеги должны понимать контекст, в котором провоцируются санкции США.

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Россия атаковала Соединенные Штаты – кибератаки на американские компании и инфраструктуру, ложная пропаганда, посеявшая разногласия в американской политике, и прямое вмешательство в выборы в США. В ответ Конгресс принял жесткое санкционное законодательство – поспешно написанное и плохо продуманное для критики – чтобы наказать российский оборонно-промышленный комплекс, который осуществил атаку и все активнее сотрудничает с Китаем в области передовых военных технологий.

Сторонники CAATSA считают, что совокупный ущерб союзникам и союзникам от вторичных санкций небольшой и управляемый по сравнению с затратами, понесенными против российских целей. Хотя Вашингтон в последние годы активно поддерживал Индию разведкой и инструментами в военизированных кризисах с Китаем, молчаливое неприятие Индией этих атак на американскую родину разочаровало американских официальных лиц.

Санкции призваны стимулировать включение передовых российских организаций в их арсенал, что может создать риски для контрразведки и кибербезопасности. Это было бы препятствием для сотрудничества США и Индии в области безопасности, которое требует сетевой активности для совместных военных операций. Но даже если администрация Байдена решит, что стратегия Индо-Тихоокеанского региона нарушает политику России, Индия является ключевым столпом, и существующие проблемы будут преодолены, и Конгресс все еще должен преодолеть ее.

В то время как президент имеет законные полномочия предоставить отказ, Конгресс имеет право принять ответные меры, приняв закон, ограничивающий президента, как он это сделал в отношении Турции, если он будет отменен. Конгресс может помешать внешнеполитическим усилиям администрации Байдена, потому что у него есть десятки высокопоставленных внешнеполитических должностей, особенно политика администрации в отношении России. Присоединение к Конгрессу для отказа Индии будет стоить драгоценного эфира и политического капитала, который администрация должна с завистью защищать, когда она стремится принять закон, который изменил бы физическую и социальную инфраструктуру Америки.

Индия может помочь в собственном случае. Во-первых, он может использовать свой голос и обнаруживать возможности серьезных угроз злоупотреблений со стороны США – кибератак, дезинформации, военной подрывной деятельности, вмешательства в выборы – для анонимного осуждения преступников.

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Во-вторых, Индия может доказать свою ценность. По мере того как индо-тихоокеанские партнеры видят признаки доверия к США, Вашингтон стремится к новым уровням взаимного уважения. Индия может взять на себя большее бремя морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (за счет расширения военно-морских операций, доступа и обмена разведданными), за счет увеличения производства и экспорта вакцин или за счет усиления своего регионального политического влияния в пользу Соединенных Штатов. Позиции (Пинсаннинг для смягчения маврикийской угрозы Диего-Гарсии). Любое из этих действий предоставит лидерам США значительные возможности для обвинения в санкциях.

В-третьих, Индия может смириться с большим реализмом в своих действиях с Вашингтоном. Сторонники Конгресса американо-индийской оборонной коалиции предупреждают о растущем разочаровании по поводу прав Индии и исключительных ожиданий. Индия может действовать более осмотрительно в закупках оружия, особенно в ключевых областях, стремящихся к сотрудничеству с Соединенными Штатами. Многие из стратегий реструктуризации Индии, которыми гордятся больше всего, должны признавать ее ограничения. Сделка по созданию атомной подводной лодки AUKUS возродила надежды на крупный технологический обмен в Нью-Дели. Но они должны признать, что самое щедрое технологическое партнерство Америки предназначено для ее ближайших партнеров по контракту, которые добровольно жертвуют своим суверенитетом и привержены продвижению американских интересов.

Несмотря на это, Соединенные Штаты и Индия могут быть крупнейшими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.

Наконец, если санкции применяются, обе стороны должны спланировать наихудшие возможные эффекты смягчения. В отличие от недавних беспристрастных и неожиданных дипломатических кризисов, санкции CAATSA могут быть предсказуемыми и краткими. Независимо от того, должна ли Индия отреагировать или принять ответные меры, она может сделать это с принуждением подавить рецессию, а не полный кризис. Если некоторые умеренные финансовые санкции или иностранная система ПВО могут разгадать логику более широкой стратегии вокруг Индо-Тихоокеанского региона, это поднимает вопрос о том, как стратегически начинается партнерство.

Самир Лалвани – старший научный сотрудник Центра Стимсона и негражданин Центра азиатских исследований Сигора при Университете Джорджа Вашингтона.

Высказанные идеи носят личный характер