Что нового в CarPlay в iOS 17

Apple представляет новые функции почти для каждого приложения и функции iPhone с iOS 17, и CarPlay не остался в стороне. Мы еще не видели капитального ремонта «CarPlay», обещанного Apple в прошлом году, но есть несколько новых функций.

SharePlay для музыкального приложения

SharePlay работает с приложением Apple Music в CarPlay, что означает, что каждый в автомобиле, включая пассажиров, может внести свой вклад в плейлист Apple Music.



Пока у владельца автомобиля есть подписка на Apple Music и он запускает сеанс SharePlay из CarPlay, другие люди в автомобиле могут выбирать музыку для воспроизведения. Каждый человек может отсканировать QR-код, сгенерированный основным пользователем, чтобы получить доступ к списку воспроизведения и добавить песни в очередь Apple Music в автомобиле.

Только человек, который инициирует сеанс SharePlay, должен иметь подписку Apple Music. Любой другой может использовать Apple Music‌, чтобы внести свой вклад без оплаты.

Улучшения станции зарядки электромобилей

Если у вас есть электромобиль, Apple Maps может обеспечить возможность зарядки в режиме реального времени от зарядных сетей, совместимых с вашим автомобилем. Обновление должно облегчить владельцам электромобилей поиск ближайших зарядных станций во время поездки.

Приложение «Сообщения» в CarPlay имеет улучшенный интерфейс, который позволяет легко быстро ответить на сообщение и перечитать его, не слишком отвлекаясь от дороги.

Обои

‌iOS 17‌ включает новые варианты обоев, которые можно расширить до интерфейса CarPlay.

Совершенно новый опыт CarPlay

На WWDC 2022 Apple представила версию CarPlay следующего поколения, которая обеспечит более глубокую интеграцию с автомобилями в будущем. Apple не говорила о новом опыте CarPlay‌ на WWDC 2023, но в 2022 году компания заявила, что первые автомобили с обновленной технологией появятся в конце 2023 года.



CarPlay будет поддерживать несколько экранов, которые отображаются на всех дисплеях автомобиля, включая комбинацию приборов. Apple сможет предложить единообразный опыт во всем автомобиле, а CarPlay будет интегрироваться со спидометром, тахометром, одометром, указателем уровня топлива и многим другим.



Доступ к климат-контролю автомобиля также можно получить через «CarPlay» в будущих автомобилях, что позволяет пользователям регулировать температуру и активировать другие климатические функции внутри автомобиля через интерфейс «CarPlay».

С обновленным CarPlay, который будет запущен в 2023 году, мы, вероятно, можем ожидать появления дополнительных функций CarPlay в будущих обновлениях iOS 17. Автомобильные бренды, которые будут поддерживать CarPlay следующего поколения, включают Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche и Volvo.

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Более подробную информацию обо всех новых функциях обновления iOS 17 можно найти в нашем обзоре iOS 17.