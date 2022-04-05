Что нового в iOS 15.5 Beta 1: классические отсылки к Apple, обновления Apple Pay с наличными и многое другое

Сегодня Apple предоставила разработчикам первую бета-версию iOS 15.5 и iPadOS 15.5 после трехнедельного ожидания после выпуска iOS 15.4 и iPadOS 15.4. Новые обновления не так многофункциональны, как предыдущие, и в основном сосредоточены на внутренних изменениях, но все же есть некоторые незначительные изменения, которые мы объясним ниже.

Классические референсы Apple

Есть ссылки на грядущее приложение «Apple Classical», которое Apple разрабатывает, чтобы дополнить Apple Музыка, что указывает на то, что автономное приложение может быть запущено в ближайшее время. На значке приложения «Музыка» есть «Открыть в Apple Classical» и «Открыть в новом приложении для классической музыки», но классическое приложение еще не запущено.



Apple приобрела сервис потоковой передачи классической музыки Primephonic Еще в августе 2021 г. Он сказал, что создаст новый опыт классической музыки для Apple Music. Apple планирует запустить новое отдельное приложение, посвященное классической музыке, и приложение будет сочетать пользовательский интерфейс Primephonic и дисциплины классической музыки с Apple Music‌‌ и такими функциями, как Lossless и Spatial Audio. Apple не предоставила подробностей о том, когда приложение будет выпущено, но ясно, что подготовка идет полным ходом.

Apple Pay наличными

в Apple Pay В разделе «Наличные» приложения «Кошелек» теперь есть кнопки «Запрос» и «Отправить», чтобы упростить управление деньгами непосредственно из «Кошелька».

универсальный контроль

Согласно примечаниям к выпуску macOS от Apple, универсальный контроль В новой версии iPadOS 15.5 и Mac OS Монтерей Обновления версии 12.4 несовместимы с устройствами под управлением macOS 12.3 или iPadOS 15.4, поэтому Apple предлагает пользователям в качестве обходного пути обновить универсальные контроллеры до новых бета-версий.

Обновления спортивного комплекта

Apple продолжает развивать поддержку SportsKit как есть Подготовка к работе Friday Night Baseball, и упоминаются телевизионные приложения, сообщающие о результатах различных бейсбольных подач.

Переименовать iTunes Pass

Похоже, что Apple работает над переименованием «iTunes Pass» в Wallet, переименовав его в «Apple Balance». Ссылки на Apple Balance помечены 9to5Mac Это было подтверждено Слухи о Маке.

Раньше была возможность добавить «iTunes Pass» в приложение «Кошелек», показывающее деньги, связанные с вашей учетной записью. идентификатор Apple ID. Похоже, что Apple удалила возможность добавления iTunes Pass в США, но она все еще существует в других странах. В будущем может появиться совершенно новая опция Apple Balance для Wallet.

Код гласит: «Баланс вашей учетной записи можно использовать для покупки продуктов, аксессуаров, приложений, игр и многого другого в Интернете или в магазине с помощью Apple Pay‌».

Другие преимущества

Ищете еще одну функцию iOS 15.5, которую мы упустили? Дайте нам знать об этом в комментариях.