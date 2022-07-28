Что нового в iOS 16 Beta 4 для экрана блокировки, iMessage, CarPlay и т. д.

Apple сегодня Четвертая бета-версия iOS 16 оценена Разработчикам для тестирования. Последняя бета-версия имеет довольно много новых функций и изменений, включая приложение «Сообщения», приложение «Дом», приложение «Почта», уведомления на экране блокировки, CarPlay и многое другое.

iOS 16 в настоящее время находится в бесплатной бета-версии для разработчиков и членов Apple. Общая программа бета-тестированияОбновление программного обеспечения будет выпущено для всех пользователей iPhone 8 или новее в сентябре. Вторая общедоступная бета-версия iOS 16, соответствующая четвертой бета-версии для разработчиков, скорее всего, будет выпущена на следующей неделе.

Ниже мы описали новые функции и изменения, заметные в iOS 16 beta 4. Спасибо Steve Moser и AppleSWUpdates за их вклад.

iMessage Редактировать/Отменить отправку изменений



Теперь вы можете щелкнуть маленькую наклейку «Редактор» под измененным пузырем iMessage, чтобы Посмотреть исходную версию сообщения и любые другие предшествующие модификации. Кроме того, сообщения iMessage теперь можно редактировать только пять раз, прежде чем параметр «Редактировать» исчезнет.

Хотя для редактирования iMessage все еще есть 15-минутное окно, Apple снизила ограничение по времени для отмены отправки iMessage до двух минут после его доставки.

API активных действий



Apple имеет ActivityKit выпущен в бета-версиичто позволит разработчикам начать тестирование функции Live Activity на экране блокировки в своих приложениях в бета-версии iOS 16. В настоящее время приложения, реализующие эту функцию, будут доступны только через TestFlight.

Живые действия будут предоставлять быструю информацию в режиме реального времени на экране блокировки. Например, спортивное приложение может позволить пользователю начать живое занятие для спортивной игры в прямом эфире. В этом случае живая активность будет отображаться на экране блокировки на протяжении всей игры и мгновенно предоставлять последние обновления об игре.

Apple заявляет, что Live Activity не будут включены в первоначальную общедоступную версию iOS 16, а эта функция будет включена в обновлении, выпущенном позднее в этом году — возможно, в iOS 16.1. В это время приложения, которые предлагают живые действия, станут доступны в App Store.

Новые обои в домашнем приложении



Четвертая бета-версия iOS 16 добавляет новые фоны «Полевые цветы» и «Архитектура» на выбор в приложении «Дом» наряду с существующими.

Новые ограничения по времени для отмены отправки по почте



В приложении «Почта» на iOS 16 можно ненадолго отменить отправку электронного письма в приложении «Почта». В первых трех бета-версиях ограничение по времени для отмены отправки электронного письма составляло 10 секунд, но четвертая бета-версия дает пользователям возможность выбрать 10, 20 или 30 секунд.

Настройки уведомлений на экране блокировки



Apple улучшила внешний вид параметров уведомлений на экране блокировки в приложении «Настройки». В четвертую бета-версию iOS 16 Apple теперь включает изображения, изображающие параметры «Счет», «Сумка» и «Список» для отображения уведомлений на экране блокировки.

Новый интерфейс настройки экрана блокировки

Apple обновила интерфейс при настройке экрана блокировки, добавив в нижнюю часть параметры для цветов, градиентов, изображений и многого другого.

Самый смелый музыкальный плеер на экране блокировки

Apple обновила музыкальный проигрыватель экрана блокировки, добавив более смелые элементы.

Новые обои для CarPlay

Теперь доступны стабильные обои iOS 16 для iPhone для CarPlay с несколькими вариантами цвета, синего и серого на выбор.

Другие изменения

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