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Что нового в iOS 16 Beta 4 для экрана блокировки, iMessage, CarPlay и т. д.

28 июля, 2022
Artem Sokolov

Apple сегодня Четвертая бета-версия iOS 16 оценена Разработчикам для тестирования. Последняя бета-версия имеет довольно много новых функций и изменений, включая приложение «Сообщения», приложение «Дом», приложение «Почта», уведомления на экране блокировки, CarPlay и многое другое.

iOS 16 в настоящее время находится в бесплатной бета-версии для разработчиков и членов Apple. Общая программа бета-тестированияОбновление программного обеспечения будет выпущено для всех пользователей iPhone 8 или новее в сентябре. Вторая общедоступная бета-версия iOS 16, соответствующая четвертой бета-версии для разработчиков, скорее всего, будет выпущена на следующей неделе.

Ниже мы описали новые функции и изменения, заметные в iOS 16 beta 4. Спасибо Steve Moser и AppleSWUpdates за их вклад.

iMessage Редактировать/Отменить отправку изменений


Теперь вы можете щелкнуть маленькую наклейку «Редактор» под измененным пузырем iMessage, чтобы Посмотреть исходную версию сообщения и любые другие предшествующие модификации. Кроме того, сообщения iMessage теперь можно редактировать только пять раз, прежде чем параметр «Редактировать» исчезнет.

Хотя для редактирования iMessage все еще есть 15-минутное окно, Apple снизила ограничение по времени для отмены отправки iMessage до двух минут после его доставки.

API активных действий

Функция живой активности iOS 16


Apple имеет ActivityKit выпущен в бета-версиичто позволит разработчикам начать тестирование функции Live Activity на экране блокировки в своих приложениях в бета-версии iOS 16. В настоящее время приложения, реализующие эту функцию, будут доступны только через TestFlight.

Живые действия будут предоставлять быструю информацию в режиме реального времени на экране блокировки. Например, спортивное приложение может позволить пользователю начать живое занятие для спортивной игры в прямом эфире. В этом случае живая активность будет отображаться на экране блокировки на протяжении всей игры и мгновенно предоставлять последние обновления об игре.

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Apple заявляет, что Live Activity не будут включены в первоначальную общедоступную версию iOS 16, а эта функция будет включена в обновлении, выпущенном позднее в этом году — возможно, в iOS 16.1. В это время приложения, которые предлагают живые действия, станут доступны в App Store.

Новые обои в домашнем приложении

Функция обоев iOS 16 Beta 4


Четвертая бета-версия iOS 16 добавляет новые фоны «Полевые цветы» и «Архитектура» на выбор в приложении «Дом» наряду с существующими.

Новые ограничения по времени для отмены отправки по почте

Функция отмены отправки для iOS 16 Beta 4


В приложении «Почта» на iOS 16 можно ненадолго отменить отправку электронного письма в приложении «Почта». В первых трех бета-версиях ограничение по времени для отмены отправки электронного письма составляло 10 секунд, но четвертая бета-версия дает пользователям возможность выбрать 10, 20 или 30 секунд.

Настройки уведомлений на экране блокировки

Функция уведомлений iOS 16 Beta 4


Apple улучшила внешний вид параметров уведомлений на экране блокировки в приложении «Настройки». В четвертую бета-версию iOS 16 Apple теперь включает изображения, изображающие параметры «Счет», «Сумка» и «Список» для отображения уведомлений на экране блокировки.

Новый интерфейс настройки экрана блокировки

Apple обновила интерфейс при настройке экрана блокировки, добавив в нижнюю часть параметры для цветов, градиентов, изображений и многого другого.

Пользовательский экран блокировки iOS 16 Beta 4

Самый смелый музыкальный плеер на экране блокировки

Apple обновила музыкальный проигрыватель экрана блокировки, добавив более смелые элементы.

Музыкальный проигрыватель iOS 16 Beta 4

Новые обои для CarPlay

Теперь доступны стабильные обои iOS 16 для iPhone для CarPlay с несколькими вариантами цвета, синего и серого на выбор.

Другие изменения

Если вы заметили какие-либо другие изменения, сообщите нам об этом в разделе комментариев.

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