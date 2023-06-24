Что нужно знать о вооруженном «перевороте» против российской армии по мере эскалации бунта близких к Путину

Командующий российскими наемниками Евгений Пригожин утверждает, что направил 25 000 своих бойцов против армии Владимира Путина во время ее вторжения в Украину.

STRINGER/AFP через Гетти Члены группы Вагнера позируют на улице Ростова-на-Дону.

Существует раскол между российской наемной армией и армией страны.

После того, как Евгений Пригожин, лидер группы наемников Вагнера в России, обвинил российскую армию в нападении на лагерь Вагнера и пообещал нанести ответный удар, в стране выросла напряженность.

Конфликт между группировкой и Россией разгорелся в последние недели, когда 62-летний Пригожин обвинил российских военных в некомпетентности в связи с вторжением в Украину, а позже в пятницу обвинил российских военных в ракетном обстреле его лагеря, в результате которого якобы погибло 2000 человек. бойцы, за Новости NBC.

«Те, кто уничтожил нашу молодежь, кто испортил жизни десяткам тысяч российских солдат, будут наказаны. Прошу никого не сопротивляться», — написал Пригожин в своем Telegram-канале в розетке.

Как заявил в пятницу Пригожин: «Война была нужна для того, чтобы кучка подонков победила и показала, насколько они сильны в армии». Политико. Он также предположил, что министр обороны России хочет повышения.

С тех пор Россия отвергла обвинения Приозина.

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ/ТЕЛЕГРАММА/concordgroup_official/AFP через Гетти Евгений Пригожин из группы Вагнера в России.

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Пригожин и Владимир Путин связаны между собой, так как вагнеровский лидер обслуживал президентские обеды в государстве и заработал себе в Politico прозвище «повар Путина».

Как сообщает NBC News, российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев назвал приказы Пригожина «переворотом», а Путин обвинил его в попытке возглавить «вооруженный мятеж» и «предательстве своей страны и своего народа».

нравиться Си-Эн-Эн В нем сообщалось, что Пригожин в пятницу пообещал ответить «силой», в конечном итоге заявив, что он «уничтожит» любое сопротивление.

Он добавил: «Нас 25 000 человек, и мы узнаем, почему в стране такая анархия», позже заявив, что это был «марш справедливости», а не переворот.

История продолжается

CNN сообщает, что с тех пор Пригожин заявил, что боевики Вагнера вошли в Ростовскую область России, где расположено южное военное командование страны, угрожая осадить город Ростов-на-Дону, если он не встретится с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым.

Позже 70-летний Путин назвал действия Пригожина «изменой» и что на угрозу следует ожидать «жесткой реакции» со стороны государства. В ответ в Telegram Пригожин назвал своих бойцов «патриотами нашей Родины» и заявил, что сами не сдадутся.

В конечном итоге ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело и призвала его боевиков арестовать его.

«Заявления и действия Пригожина по сути являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории Российской Федерации и являются ударом в спину российским солдатам, воюющим с профашистскими украинскими формированиями», — говорится в сообщении ФСБ.

Агентство Вагнера/Хандута/Анадолу через Гетти Военная колонна группы Вагнера якобы пострадала от авиаудара

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Группа Вагнера работала вместе с российскими военными во время вторжения в Украину, Политико Сообщается, что под его контролем находятся десятки тысяч боевиков. Издание указало, что Пригожин утверждал, что его войска возглавляют боевые действия на Украине, а также ставил под сомнение компетентность России в ее среде.

С тех пор мэр Москвы Сергей Собянин поделился заявлением в Telegram о том, что после недавних замечаний Пригожина в столице были приняты «антитеррористические» меры в отношении безопасности.

«Это был такой же удар, который Россия испытала в 1917 году, когда страна вступила в Первую мировую войну, но лишилась победы», — сказал Путин, сравнив конфликт с русской революцией 1917 года, сообщает CNN.

«Заговоры, ссоры и политизация за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разгромом армии, развалом государства, потерей огромных территорий и, в конце концов, трагедией и гражданской войной. , и русские убивали русских, и братья убивали братьев», — добавил он.

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Малкольм Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики, сказал CNN, что, если российские силы будут «отведены для борьбы с Вагнером», они могут предложить украинцам «новые возможности, определяя бреши в российских позициях, которые они могут прорвать и использовать». .»

Он добавил о продолжающемся конфликте: «Если появятся пробелы, они должны быть готовы использовать эти пробелы».

Февраль отметил годовщину Российское вторжение в Украинукоторая с тех пор привела к бесчисленным смертям и перемещению миллионов людей.

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