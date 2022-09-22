Что нужно знать о последнем обновлении Windows 11

Обновление, бесплатно доступное для существующих пользователей Windows 11, было выпущено во вторник более чем в 190 странах. Несколько новых функций оттачивают видение Microsoft будущего гибридной работы.
Банай, который сказал, что Windows 11 является наиболее используемой версией Windows в ее истории, подробно рассказал, как последнее обновление направлено на то, чтобы сделать удаленную работу на ПК проще и безопаснее. Например, новый инструмент под названием Smart App Control использует искусственный интеллект для блокировки запуска вредоносных или ненадежных приложений на устройствах. Microsoft называет Windows 11 самой безопасной версией операционной системы на сегодняшний день.
Другие изменения включают улучшения в программном обеспечении для компоновки Snap, которое помогает людям улучшить свое представление, когда им нужно одновременно иметь перед собой несколько приложений или документов. Он также предлагает сеансы фокусировки и режим «Не беспокоить», чтобы помочь уменьшить отвлечение от текущей задачи. Когда вы начинаете новый сеанс фокусировки, он активирует функцию «Не беспокоить», которая отключает все уведомления и отключает значки на панели задач.
Меню «Пуск» также получает некоторые обновления, в том числе более быструю и точную функцию поиска и новые способы настройки меню. Теперь в проводнике также доступны вкладки, которые, по словам Панай, наиболее востребованы пользователями Windows.
Между тем, новый инструмент под названием Windows Studio Effects помогает улучшить видео- и аудиовызовы с помощью технологии искусственного интеллекта, которая отфильтровывает фоновые шумы, такие как газонокосилки и плач детей, и удаляет фоновые объекты. Он также слегка приподнимает глаза говорящего, создавая впечатление, будто он смотрит прямо в камеру во время видеозвонков.
Microsoft также внедряет некоторые ранее анонсированные функции специальных возможностей, в том числе общесистемные живые субтитры, которые автоматически создают субтитры из любой формы аудиоконтента в Windows 11, и обновление для Natural Voices for Narrator, которое отражает более крупные естественные речевые шаблоны и помогает в чтении. документов или просмотра веб-страниц.
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