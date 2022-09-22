Что нужно знать о последнем обновлении Windows 11

Обновление, бесплатно доступное для существующих пользователей Windows 11, было выпущено во вторник более чем в 190 странах. Несколько новых функций оттачивают видение Microsoft будущего гибридной работы.

«У нас сформировались новые привычки, и они прижились, — пишет Панос Панай, исполнительный вице-президент и директор по продуктам Windows and Devices в Microsoft. Сообщение блога Анонс обновления. «Наша работа никогда не заканчивается на том, чтобы убедиться, что Windows развивается и адаптируется к вашим потребностям».

Банай, который сказал, что Windows 11 является наиболее используемой версией Windows в ее истории, подробно рассказал, как последнее обновление направлено на то, чтобы сделать удаленную работу на ПК проще и безопаснее. Например, новый инструмент под названием Smart App Control использует искусственный интеллект для блокировки запуска вредоносных или ненадежных приложений на устройствах. Microsoft называет Windows 11 самой безопасной версией операционной системы на сегодняшний день.

Другие изменения включают улучшения в программном обеспечении для компоновки Snap, которое помогает людям улучшить свое представление, когда им нужно одновременно иметь перед собой несколько приложений или документов. Он также предлагает сеансы фокусировки и режим «Не беспокоить», чтобы помочь уменьшить отвлечение от текущей задачи. Когда вы начинаете новый сеанс фокусировки, он активирует функцию «Не беспокоить», которая отключает все уведомления и отключает значки на панели задач.