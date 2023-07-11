Что нужно, чтобы вступить в НАТО, новый клуб Путина

1. Что происходит с заявкой Украины на вступление в НАТО?
Украина впервые подала заявку в 2008 году перед саммитом в Бухаресте, на котором НАТО заявила, что может присоединиться к Грузии и Грузии, но не назвала дату. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский официально попросил НАТО выполнить свое обещание. Некоторые члены НАТО, включая Польшу и страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву, настаивают на продвижении заявки. Кажется, Франции пришла в голову идея дать Украине хотя бы дорожную карту, наметив этапы и прогресс, но Германия была более осмотрительна в обсуждении вопроса. Один большой вопрос: если бы Украина была членом, статья 5 договора НАТО могла бы втянуть союзников в продолжающуюся войну, поскольку в ней говорится, что нападение на одного члена НАТО «будет считаться нападением на всех». Помимо предоставления членства в ближайшем будущем, некоторые члены НАТО стремятся предоставить гарантии безопасности — в виде долгосрочной финансовой и военной поддержки — для укрепления обороны Украины и предотвращения повторного нападения России после окончания нынешней войны. Эти меры также могут облегчить процесс членства Украины, когда придет время.
2. Сколько стран являются членами НАТО?
Прием Финляндии привел к увеличению числа членов до 31 страны по сравнению с 12 странами, когда НАТО была основана в 1949 году. Этот рост является отражением эволюции НАТО от оплота против советского нападения во время холодной войны до широкого партнерства между Северной Америкой и Европой. на общей политической и экономической основе. Ценный.
3. Что нужно, чтобы присоединиться?
Страны НАТО должны единогласно приветствовать нового члена. Утверждение — это в значительной степени политическое решение, хотя НАТО устанавливает критерии, которым должны соответствовать предполагаемые новые члены. К ним относятся действующая демократия, основанная на рыночной экономике, справедливое обращение с меньшинствами и приверженность мирному разрешению споров. Кандидат должен был иметь возможность и желание внести военный вклад в операции НАТО — все это помогло ускорить процесс для Финляндии и Швеции, которые годами тренировались в альянсе и имеют современное вооружение и технику, соответствующие стандартам НАТО. НАТО также ясно дало понять, что наличие «нерешенных внешних территориальных споров» сильно влияет на его принятие, и это соображение дает Путину преимущество, поскольку российские войска оккупируют признанные международным сообществом части Грузии и Украины.
4. Почему заявка Швеции была задержана?
И Финляндия, и Швеция не ожидали особого сопротивления своим внезапным просьбам о вступлении в альянс, когда они объявили о них в мае 2022 года. Но Турция, которая, как и все члены НАТО, может наложить вето на добавление нового члена, выразила обеспокоенность по поводу своих отношений с курды. Группы, которые турецкие официальные лица считают террористическими. Финляндии удалось относительно быстро преодолеть опасения Анкары. Но переговоры по запросу Швеции затянулись на месяцы. Правительство Швеции сняло запрет на продажу оружия Турции и внесло поправки в закон о борьбе с терроризмом, вступившие в силу 1 июня. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выстоял, согласившись поддержать заявку Швеции лишь накануне войны. Саммит НАТО в Вильнюсе, Литва, в июле. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, на той же встрече США пообещали «продвинуться вперед» в связи с заказом Турции на закупку истребителей F-16. По словам турецкого чиновника, отдельно ЕС согласился ускорить длительные переговоры о членстве с Турцией, включая модернизацию существующего таможенного союза и либерализацию виз для турецких граждан. Член НАТО Венгрия, единственный оставшийся несогласный член, заявила, что поддержит предложение Швеции, как только это сделает Турция.
Грузия все еще надеется, что сможет присоединиться, но сталкивается с той же проблемой, что и Украина: российские войска в настоящее время оккупируют Абхазию и Южную Осетию, две международно признанные части страны. Босния и Герцеговина также подала заявку, но местные подразделения делают ее перспективы на ближайшее будущее невысокими.
6. Что беспокоит Россию?
Путин и его правительство видят, как НАТО расширяется до того, что он считает своей сферой влияния, которая ослабла после холодной войны и которую Путин стремится восстановить. Эстония, Латвия и Литва, три бывшие советские республики, теперь являются членами НАТО. Ссылаясь на собственную безопасность, Россия настаивает на том, чтобы НАТО никогда не позволяла присоединяться большему количеству бывших советских стран, таких как Украина и Грузия. Россия также отвергает заявления НАТО о том, что она является оборонительным союзом, обвиняя блок в стремлении сдержать Москву и посеять нестабильность путем интервенций в таких местах, как Ближний Восток и Балканы. После вступления Финляндии в альянс Кремль заявил, что расширение НАТО «является посягательством на нашу безопасность», и добавил: «Мы примем контрмеры», не уточнив, что это за меры.
НАТО заявляет, что ее «политика открытых дверей» в отношении расширения помогла повысить стабильность и процветание в Европе. Его роль расширилась после распада Советского Союза и теперь включает бомбардировки сербских войск во время войн в Боснии и Косово в 1990-х годах, введение эмбарго на поставки оружия в Ливию в 2011 году, помощь Европе в борьбе с наплывом беженцев с Ближнего Востока, который начался в 2015 г. и усиление киберзащиты, а с 2014 г. развертывание многонациональных боевых групп в Восточной Европе в ответ на вторжение России в Украину. НАТО также пытается определить свою роль в противодействии растущему влиянию Китая. Саммит 2019 года расширил полномочия НАТО, сделав космическое пространство «оперативной областью» наряду с воздушным, наземным, морским и киберпространством.
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