Что нужно, чтобы вступить в НАТО, новый клуб Путина

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Если предполагалось, что вторжение России в Украину ослабит НАТО и остановит ее расширение на восток (одно из оправданий, предложенных президентом Владимиром Путиным), оно имело неприятные последствия. Вместо того, чтобы использовать напряженность внутри альянса, война с Россией укрепила и расширила его. Финляндия, непосредственный сосед России, вступила в НАТО в апреле, а на очереди Швеция. Украина тоже настаивает на принятии, несмотря на то, что продолжает сражаться с российскими войсками в пределах своих границ.

1. Что происходит с заявкой Украины на вступление в НАТО?

Украина впервые подала заявку в 2008 году перед саммитом в Бухаресте, на котором НАТО заявила, что может присоединиться к Грузии и Грузии, но не назвала дату. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский официально попросил НАТО выполнить свое обещание. Некоторые члены НАТО, включая Польшу и страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву, настаивают на продвижении заявки. Кажется, Франции пришла в голову идея дать Украине хотя бы дорожную карту, наметив этапы и прогресс, но Германия была более осмотрительна в обсуждении вопроса. Один большой вопрос: если бы Украина была членом, статья 5 договора НАТО могла бы втянуть союзников в продолжающуюся войну, поскольку в ней говорится, что нападение на одного члена НАТО «будет считаться нападением на всех». Помимо предоставления членства в ближайшем будущем, некоторые члены НАТО стремятся предоставить гарантии безопасности — в виде долгосрочной финансовой и военной поддержки — для укрепления обороны Украины и предотвращения повторного нападения России после окончания нынешней войны. Эти меры также могут облегчить процесс членства Украины, когда придет время.

2. Сколько стран являются членами НАТО? READ Как растущий российско-украинский конфликт может повлиять на США

Прием Финляндии привел к увеличению числа членов до 31 страны по сравнению с 12 странами, когда НАТО была основана в 1949 году. Этот рост является отражением эволюции НАТО от оплота против советского нападения во время холодной войны до широкого партнерства между Северной Америкой и Европой. на общей политической и экономической основе. Ценный.

3. Что нужно, чтобы присоединиться?

Страны НАТО должны единогласно приветствовать нового члена. Утверждение — это в значительной степени политическое решение, хотя НАТО устанавливает критерии, которым должны соответствовать предполагаемые новые члены. К ним относятся действующая демократия, основанная на рыночной экономике, справедливое обращение с меньшинствами и приверженность мирному разрешению споров. Кандидат должен был иметь возможность и желание внести военный вклад в операции НАТО — все это помогло ускорить процесс для Финляндии и Швеции, которые годами тренировались в альянсе и имеют современное вооружение и технику, соответствующие стандартам НАТО. НАТО также ясно дало понять, что наличие «нерешенных внешних территориальных споров» сильно влияет на его принятие, и это соображение дает Путину преимущество, поскольку российские войска оккупируют признанные международным сообществом части Грузии и Украины.

4. Почему заявка Швеции была задержана?

И Финляндия, и Швеция не ожидали особого сопротивления своим внезапным просьбам о вступлении в альянс, когда они объявили о них в мае 2022 года. Но Турция, которая, как и все члены НАТО, может наложить вето на добавление нового члена, выразила обеспокоенность по поводу своих отношений с курды. Группы, которые турецкие официальные лица считают террористическими. Финляндии удалось относительно быстро преодолеть опасения Анкары. Но переговоры по запросу Швеции затянулись на месяцы. Правительство Швеции сняло запрет на продажу оружия Турции и внесло поправки в закон о борьбе с терроризмом, вступившие в силу 1 июня. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выстоял, согласившись поддержать заявку Швеции лишь накануне войны. Саммит НАТО в Вильнюсе, Литва, в июле. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, на той же встрече США пообещали «продвинуться вперед» в связи с заказом Турции на закупку истребителей F-16. По словам турецкого чиновника, отдельно ЕС согласился ускорить длительные переговоры о членстве с Турцией, включая модернизацию существующего таможенного союза и либерализацию виз для турецких граждан. Член НАТО Венгрия, единственный оставшийся несогласный член, заявила, что поддержит предложение Швеции, как только это сделает Турция. READ Брифинг во вторник: длинная фраза критика Путина

Грузия все еще надеется, что сможет присоединиться, но сталкивается с той же проблемой, что и Украина: российские войска в настоящее время оккупируют Абхазию и Южную Осетию, две международно признанные части страны. Босния и Герцеговина также подала заявку, но местные подразделения делают ее перспективы на ближайшее будущее невысокими.

6. Что беспокоит Россию?

Путин и его правительство видят, как НАТО расширяется до того, что он считает своей сферой влияния, которая ослабла после холодной войны и которую Путин стремится восстановить. Эстония, Латвия и Литва, три бывшие советские республики, теперь являются членами НАТО. Ссылаясь на собственную безопасность, Россия настаивает на том, чтобы НАТО никогда не позволяла присоединяться большему количеству бывших советских стран, таких как Украина и Грузия. Россия также отвергает заявления НАТО о том, что она является оборонительным союзом, обвиняя блок в стремлении сдержать Москву и посеять нестабильность путем интервенций в таких местах, как Ближний Восток и Балканы. После вступления Финляндии в альянс Кремль заявил, что расширение НАТО «является посягательством на нашу безопасность», и добавил: «Мы примем контрмеры», не уточнив, что это за меры.

НАТО заявляет, что ее «политика открытых дверей» в отношении расширения помогла повысить стабильность и процветание в Европе. Его роль расширилась после распада Советского Союза и теперь включает бомбардировки сербских войск во время войн в Боснии и Косово в 1990-х годах, введение эмбарго на поставки оружия в Ливию в 2011 году, помощь Европе в борьбе с наплывом беженцев с Ближнего Востока, который начался в 2015 г. и усиление киберзащиты, а с 2014 г. развертывание многонациональных боевых групп в Восточной Европе в ответ на вторжение России в Украину. НАТО также пытается определить свою роль в противодействии растущему влиянию Китая. Саммит 2019 года расширил полномочия НАТО, сделав космическое пространство «оперативной областью» наряду с воздушным, наземным, морским и киберпространством. READ Роскосмос отрицает финансовую природу нарушений, выявленных Счетной палатой - Science & Space

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