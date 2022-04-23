Что означает конец третьего сезона?

Русская матрешка он Вернувшись с еще одним сезоном на Netflix, это более искаженная поездка с тройным обманом, чем в первый раз.

В первом сезоне Надя (Наташа Лионн) оказывается в затруднительном положении. тяжелый деньОслепительная петля времени, постоянно умирающая и снова появляющаяся на грязной вечеринке по случаю ее 36-летия. Когда она встречает Алана из Чарли Барнетта, который также застрял во временной петле, пара спасает друг друга от первоначальной смерти и разрывает петлю. Но, конечно, это был не конец. спойлеры для Русская матрешка Второй сезон в будущем.

Во втором сезоне шоу этот эпизод заменяется путешествием во времени, когда Надя садится в поезд метро и выходит из него в 1982 году. Возвращаясь в прошлое своей матери (и бабушки), она начинает разгадывать старую семейную тайну. Ее бабушка, пережившая Холокост, потеряла свое состояние во время войны. Все, что осталось, это куча золота, которое Крогранды потеряли в 80-х. Полагая, что она может восстановить состояние своей семьи, она формулирует план, чтобы снова украсть золото, только чтобы в конце концов понять, что она не может ничего изменить.

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Тем временем Алан гостил в Восточном Берлине в 1960-х годах, когда его бабушка была студенткой по обмену из Ганы. Он также пытается использовать время, но также понимает, что прошлое нельзя изменить. Таким образом, к концу сезона Алан и Надя разочаровываются в жестокой природе времени. По словам Нади, «у времени есть настоящее чувство юмора».

Русская матрешка Объяснение конца второго сезона

В последней попытке использовать свои новообретенные способности, чтобы добиться перемен к лучшему, Надя, родив себя, занимая тело своей матери, решает похитить себя в детстве и вернуть ее в наши дни. «Я буду продолжать двигаться вперед и побеждать время в его собственной игре», — говорит она. «Наконец-то у нас будет та мать, которую мы должны были иметь — я».

Когда Надя возвращается в 2022 году, она обнаруживает, что время вокруг нее уходит. Она направляется в больницу в поисках Рут, своей суррогатной матери, но обнаруживает, что одновременно работает несколько графиков. Она видела Руфь месяц назад, неделю назад и два дня назад, но подарка так и не нашла.

Внезапно она и Алан застревают в старых сериях друг друга из первого сезона. Что еще хуже, вечеринка по случаю 36-летия Нади заполнена людьми из других периодов времени, поскольку график продолжает распутываться. Алан умоляет ее вернуть малышку Надю в прошлое, чтобы остановить катастрофу.

Когда Надя видит, что Рут обречена на бесконечный подъем по лестнице, чтобы попасть на вечеринку, она наконец понимает, что ход истории не изменить. Поэтому она и Алан направляются в метро в последний раз, чтобы все исправить.

Как Алан и Надя подходят к первому тайму по времени?

Надя и Алан пытаются найти предназначенный поезд 80-х, но вместо этого попадают в поезд из недалекого будущего. Ее друзья сказали ей, что Руфь умерла, и она скучала по ней.

Это еще далеко не самое худшее, что могло случиться в нью-йоркском метро. Нетфликс

Надя сбегает с поезда в отчаянных поисках поезда, который вернет ее в 80-е. Когда два поезда столкнулись, она и Алан оказались в отдельных комнатах, заполненных, казалось бы, глубокой водой под линиями метро Нью-Йорка.

Алан находит свою бабушку, которая помогает ему смириться с непониманием прошлого своей семьи. Она сказала ему, что они были в «Пустоте», пустом месте под городом, сказав: «Под городом так много пустых мест, о которых мы забыли — чудо, что все еще не рухнуло». Это говорит о том, что наша жизнь построена на шатком фундаменте. В нашем понимании самих себя так много пустых мест, что замечательно, что наша идентичность не рушится.

Надя также находит женщину, которая жила в ней раньше, свою мать, и возвращает ее ребенка Надю на ее законное место. В конце концов, она смирилась с тем, что ее мать, какой бы беспокойной она ни была, была единственной матерью, которую она когда-либо могла иметь. «Я не подобрал тебя в первый раз, но, наверное, так и происходит в истории, да, мама?» она сказала.

что Русская матрешка Означает ли это конец второго сезона для третьего сезона?

С его помощью график восстанавливается. Надя и Алан восходят к этому дню — прошел месяц, и Надя пропустила смерть и похороны Рут, но они вернулись вовремя.

Также пришло время что-то сделать с этими усами. Нетфликс

Хотя ее путешествие в прошлое ее семьи на самом деле ничего не изменило, Надя усвоила жизненно важный урок: история ее семьи — это то, что она должна принять такой, какая она есть. Она возвращается, полная решимости максимально использовать свою жизнь и ценить время, которое я провел там.

Как сказала ей Рут в Эпизоде ​​​​2: «Я хочу, чтобы ты был здесь со мной. Здесь, сейчас. Ты можешь это сделать?» Она, наконец, готова отпустить прошлое и быть рядом с окружающими ее людьми.

Как и в первом сезоне, это похоже на окончательный конец истории, которую начинает рассказывать второй сезон. Хотя Netflix еще не объявил, будет ли Русская матрешка Сезон 3, справедливо предположить, что все, что будет дальше, будет новой историей в новом стиле во времени. А пока давайте вырвем страницу из книги Рут и насладимся тем, что получилось. Русская матрешка Вы должны представить его здесь и сейчас.