Что означает прорыв украинской дамбы для контратаки и развертывания помощи в стране?

Гуманитарные и экологические проблемы, вызванные прорывом Новокаховской плотины, представляют собой огромные проблемы для Украины, которая начинает свое долгожданное наступление. монтажные операции для Помощь и эвакуация мирных жителей Из пострадавших районов будут выкачаны силы и средства, когда конфликт достигнет критической точки.

Это в пользу России. Хотя в Украине это уже есть Разверните экстренный ответНет никаких признаков того, что у России есть возможность или желание помочь в гуманитарной деятельности.

Ожидается, что тысячи людей будут вынуждены покинуть свои дома, так как десятки деревень затоплены. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал международное сообщество сделать предложение. Мгновенная помощь.

Москва и Киев обвинили друг друга во взрыве человек эвакуируется.

Обстоятельства разрушения Плотина на реке Днепр по-прежнему трудно определить. Но авария обсуждается как возможная Военное преступление и террористический актуказывая на Россию как на вероятного виновника.

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Хотя пройдет некоторое время, прежде чем все детали станут ясными, событие обязательно повлияет на события на поле боя.

Атака такого типа может стать частью военной стратегии. после каждой вещи, Разрушение Ирбинской плотины В феврале 2022 года он сыграл значительную роль в сдерживании наступления России ранее в конфликте.

Но в данном случае относительно скромное военное преимущество никоим образом не оправдывает масштабных и далеко идущих разрушений, вызванных паводковыми водами.

Подъем воды из-за ущерба, конечно, будет иметь некоторые последствия для кампании. вниз по течению т.е. переправа через реку В обозримом будущем это станет трудным, поскольку подъем уровня воды повредит любую оставшуюся инфраструктуру.

Затопленная земля также может с трудом выдержать вес танков и артиллерии, ограничивая потенциальные маршруты на юг для атакующих сил. Масштабы катастрофы привносят на поле боя множество человеческих факторов. перемещенные гражданские лица Что еще больше усложняет любые операции в регионе.

В результате доступ к большей части линии фронта затруднен, и у России остается еще меньше возможностей для активной обороны.

Сильные наводнения, вызванные прорывом плотины.

Хотя это важные соображения, которые усложнят характер поля боя с украинской точки зрения, основной баланс сил в регионе не изменился. Украинские силы показали свою способность адаптироваться С самого начала этого конфликтаи это сослужит им хорошую службу на следующих этапах.

Потратив некоторое время на слияние Обучение и снаряжение Из западных партнеров силы, создающие угрозу украинскому контрнаступлению, смогут эффективно адаптироваться к такого рода событиям.

Текущие операции показывают, что Сухопутные войска Украины эффективны Исследуйте российские уязвимости на юге и востоке. Эти небольшие разработки — так называемые формовочные операции — которая обеспечивает разведку и удерживает российские силы на месте, проходя на широком фронте.

Подробности украинское руководство умалчивает, но когда дело в другом Хорошо оснащенные батальоны Двигаясь вперед, они будут использовать эти прошлые усилия, чтобы изменить поле битвы в свою пользу.

Российские силы перегружены

Прорыв Новой Каховской плотины не улучшил бы положение русских войск. Принимая во внимание, что в краткосрочной перспективе теперь может быть меньше линий фронта для защиты своих сил. Они все еще перегружены.

в Разделенное российское руководство Вам будет сложно эффективно реагировать на любые неудачи, а оборудование и человеческие ресурсы, которые у них есть в настоящее время, по-прежнему имеют низкое качество. Если Новая Каховка – это попытка повторить предыдущие события, в которых Украина Ирпенская пойма была затоплена Помешать продвижению русских к Киеву тогда ему не удалось.

Если бы это произошло накануне нападения русских, событие такого рода могло бы оказаться для них катастрофой, учитывая жесткую командную структуру и ослабленные сухопутные войска, неспособные быстро адаптироваться. Но это не момент России.

Для украинской стороны это непреодолимая неудача. Помимо растущего неравенства в обучении и экипировке, этот инцидент подчеркивает глубокую разницу в менталитете и способности к адаптации между двумя сторонами.

К сожалению, мы можем увидеть больше атак на украинскую инфраструктуру по мере продолжения наступления. Очевидно, российское государство предпочло бы Разбейте то, что вы не можете контролировать.

Хотя атаки на гражданскую инфраструктуру могут иметь незначительное влияние на развитие конфликта, российская стратегия теперь вращается вокруг причинения боли украинской стороне любыми доступными средствами. Это может свидетельствовать о том, что Москва больше не рассматривает эти регионы как будущие российские активы, которые могут быть поглощены относительно неповрежденными, а вместо этого может уничтожить эти регионы в ущерб интересам законного владельца.

Кристофер Морриснаучный сотрудник Колледжа стратегии, маркетинга и инноваций, Портсмутский университет

Эта статья была переиздана с Беседа Под лицензией Creative Commons. Читать Оригинальная статья.