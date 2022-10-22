Что означает уход из Херсона для России?

украинские силы Давление в наступлении на юге сосредоточилось на Херсоне, Столица губернии, находившейся под властью России с первых дней завоевания.

Возможное падение города станет еще одним унижением для Москвы после серии поражений на полях сражений и других неудач, еще больше окружит президента России Владимира Путина и подготовит почву для возможной эскалации почти восьмимесячной войны.

Взгляд на военно-политическое значение Херсона:

Почему этот город приз?

Херсон, население которого до войны составляло 280 000 человек, — единственная областная столица, захваченная российскими войсками. Город и его окрестности попали в руки Москвы в первые дни конфликта, когда российские войска быстро усилили наступление на север от Крыма — территории, незаконно аннексированной Кремлем в 2014 году.

Его потеря стала серьезным ударом для Украины из-за его расположения на Днепре, недалеко от устья Черного моря, и его роли крупного промышленного центра. С тех пор бойцы украинского сопротивления бросают вызов российским силам за контроль над городом, совершая акты саботажа и убивая назначенных Москвой чиновников.

Херсон также находится в точке, где Украина может перекрыть доступ пресной воды из Днепра в Крым. Киев заблокировал эти жизненно важные поставки после аннексии Крыма, и Путин назвал необходимость их восстановления одной из причин своего решения о вторжении.

Летом украинские силы предприняли беспощадные атаки, чтобы вернуть части провинции, также называемой Херсонской, и одной из четырех областей, незаконно аннексированных Россией после фальшивых референдумов в прошлом месяце. Украина неоднократно использовала поставленные США ракетные установки HIMARS для поражения крупного моста через Днепр в Херсоне и большой плотины, которая также использовалась в качестве контрольно-пропускного пункта. Удары вынудили Россию полагаться на вертолеты и паромы, которые также были атакованы Украиной.

Это нарушает связь снабжения с Херсоном и группировкой русских войск на западном берегу Днепра и делает их уязвимыми для окружения. Дефицит усугубился после того, как 8 октября заминированный грузовик взорвал часть стратегического Керченского моста, соединяющего материковую часть России с Крымом, который служил основным узлом снабжения для российских войск на юге.

История продолжается

Что ответила Россия?

Путин обвинил в нападении на Керченский мост украинскую военную разведку и ответил приказом Бомбардировка энергетической инфраструктуры через Украину.

он слишком Объявление военного положения в Херсоне и трех других присоединенных областях пытаясь укрепить власть Москвы.

Но по мере того как украинские войска упорно усиливали наступление на юго-западе вдоль Днепра, российским войскам становилось все труднее остановить их продвижение.

Генерал Сергей Суровкин, новоназначенный российский главнокомандующий На Украине он как бы подготавливал почву для возможного ухода из Херсона, признавая, что ситуация в регионе для Москвы «чрезвычайно сложная», и отмечая, что боевая обстановка там еще развивается.

Российские власти, изначально отказывавшиеся говорить об эвакуации города, на этой неделе резко изменили курс, предупредив, что Херсон может подвергнуться сильным украинским бомбардировкам, и призывая жителей уезжать, но только в районы, контролируемые Россией. Чиновники заявили, что 15 000 из 60 000 ожидаемых были перемещены к четвергу. Чиновники из назначенной Москвой областной администрации также ушли вместе с другими государственными служащими.

Москва предупредила, что Украина может попытаться атаковать плотину Каховской ГЭС примерно в 50 километрах вверх по течению и затопить обширные территории, включая город Херсон. Украина это отрицает и, в свою очередь, обвинила Россию в том, что она планировала взорвать ее, чтобы вызвать катастрофические наводнения, прежде чем уйти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дамба уже была заминирована Россией, и призвал мировых лидеров дать понять Кремлю, что ее подрыв «будет означать то же самое, что применение оружия массового уничтожения».

Что означает потеря Херсона для России?

Уход из Херсона и других районов на западном берегу Днепра разрушил бы надежды России начать западное наступление на Николаев и Одессу, чтобы отрезать Украине доступ к Черному морю. Такой шаг нанесет сокрушительный удар по ее экономике. Это также позволило бы Москве построить наземный коридор в отколовшийся регион Приднестровье в Молдове, где находится крупная российская военная база.

«Потеря Херсона обратит в прах все эти южные кремлевские мечты», — сказал украинский военный аналитик Оле Жданов. «Херсон — это ключ ко всему южному региону, что позволит Украине нацеливаться на основные пути снабжения российских войск. Россия всеми средствами будет пытаться сохранить над ним контроль».

Для Украины захват Херсона откроет путь к восстановлению контролируемой Россией части Запорожской области и других регионов на юге и, в конечном итоге, к возвращению в Крым.

«Украине просто нужно дождаться, когда Херсон попадет в ее руки, как спелое яблоко, потому что ситуация со снабжением российской группировки войск ухудшается день ото дня», — сказал Жданов.

Он сказал, что Украина надеется быстро удвоить количество поставленных США ракетных установок HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров со смертельной точностью.

Восстановление контроля над Херсоном также означает, что Киев может снова перекрыть воду из Крыма.

Жданов добавил: «После развала Херсона россияне снова будут страдать от проблем с пресной водой в Крыму».

Он сказал, что Путин мог бы поднять ставки, если бы столкнулся с потерей Херсона.

«Русские были бы готовы стереть Херсон с лица земли вместо того, чтобы отдать его Украине», — сказал Жданов.

Разрушение дамбы, чтобы вызвать массовое наводнение на равнине, было бы одним из способов, которым Москва могла бы это сделать.

«Россияне хотят показать, что украинская контратака встретит жесткий ответ со стороны Кремля, объявившего регион частью России, и страшно даже подумать, каким может быть этот ответ», — добавил Жданов.

Владимир Фесенко, глава независимого центра «Пента» в Киеве, отметил, что захват Херсонской области и других южных регионов станет наградой для России, а ее потеря будет иметь серьезные последствия для Путина как дома, так и за рубежом.

«Если русские уйдут из Херсона, Кремль столкнется с очередной волной жесткой критики в адрес военного руководства и власти в целом со стороны ультранационалистических кругов», — заявил Фесенко, добавив, что падение города еще больше ослабит боевой дух вооруженных сил. сил и, возможно, усилить противодействие усилиям по мобилизации.

Он также сказал Китай и Индия. Те, кто внимательно следит за действиями России на Украине, увидят в падении Херсона признак слабости Кремля.

«Путин столкнется с репутационными потерями не только внутри страны, но и в глазах Китая, и это может быть особенно опасно для Кремля», — сказал Фесенко.

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Юрасс Краману работал в Таллинне, Эстония.

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