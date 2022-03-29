Что посмотреть на WPIAL sports 29 марта 2022 г.: возьмите комплект для бейсбола и софтбола.

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понедельник, 28 марта 2022 г. | 18:15

Фахим Абед | Обзор трибуны Поклонники собираются, чтобы посмотреть на Фрипорт и Армстронг Филд на бейсбольном матче в общественном парке Фрипорта в прошлую пятницу.

Это будет еще один удачный день во вторник WPIAL по бейсболу и софтболу.

Дождя не ожидается, и мы можем увидеть немного солнца, но наденьте длинную чёлку, если вы играете или смотрите, так как это временно будет в 40-х годах.

Всего на вторник запланировано 43 бейсбольных матча, из них 15 соревнований запланированы в Дивизионе 2-5А, Дивизионе 2-4А, Дивизионе 3-4А, Дивизионе 2-2А и Дивизионе 4-2А.

В софтболе 38 матчей WPIAL, из них 21 дивизион в дивизионах 1 и 4 класса 5A, дивизионы 2 и 3 в 4A, а также все четыре дивизиона в классе 2A.

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Вам не нужно беспокоиться о погоде в помещении, так как во вторник начинается групповой игровой процесс WPIAL по волейболу для мальчиков.

Норт Аллегейни выиграл последние четыре чемпионата WPIAL 3A и 12 из последних 14. Во вторник «Тигры» открыли свою защиту титула 2021 года дома против соперника Норт-Хиллз.

Вы можете послушать матч здесь, на Trib HSSN.

Защита 2A Champion Seton LaSalle и остальных участников рейтинга в разделе Play откроется только на следующей неделе.

Во вторник Сетон ЛаСаль принимает Хоупвелл в матче без разделения, который является матчем-реваншем полуфинала класса 2А 2021 года.

Повстанцы победили викингов со счетом 3: 1 и отправились на матч за титул чемпиона округа.

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Во вторник две самые успешные женские команды региона по лакроссу в 2021 году встретятся в безразделенном матче.

Год назад «Блэкхокс» выиграли дивизион 2-2А и заняли первое место в чемпионате 2А. Cougars дошли до матча за звание чемпиона WPIAL, но проиграли Аль-Мариху со счетом 10-3 в финале.

Sewickley Academy заняла второе место в Дивизионе 2-3A, отстав на одну игру от будущего чемпиона Shady Side Academy.

«Пантеры» были посеяны под номером 4 и вышли в финальную клетку, где проиграли «Маунт Ливан» со счетом 13–10.

Они встречаются во вторник в Black Hawk.