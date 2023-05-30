Что правда, что вымысел в шокирующем триллере HBO Сидни Суини

Осторожно, спойлеры! Следующая история содержит подробности о новом фильме HBO «Reality» о победителе Reality Reality.

Сидни Суини всегда готова принять вызов.

«Честно говоря, если бы этот персонаж не был для меня трудным, я бы не стал этого делать», — говорит 25-летняя актриса, дважды номинированная на премию «Эмми» за фильмы HBO «Эйфория» и «Белый лотос».

Реальность не исключение. В новом триллере HBO (Сейчас трансляция на Максе), Суини играет бывшего лингвиста ВВС и подрядчика АНБ Reality Winner, который был арестован в 2017 году по подозрению в утечке секретного документа на некоммерческий новостной сайт The Intercept. Она была признана виновной и приговорена к более чем пяти годам тюремного заключения за утечку данных, которая помогла разоблачить вмешательство России в выборы бывшего президента Дональда Трампа.

Фильм является адаптацией бродвейской пьесы Тины Сатер 2021 года «Это комната», которая была буквально написана Из текста ФБР Из допроса и ареста Вайнера. Действие 82-минутного фильма происходит полностью в доме Вайнера, с напряженными моментами, которые часто бывают более странными, чем вымысел.

«Я читал диалог вроде: «Ты даже не можешь писать такие вещи! — говорит Суини. «Я был очень очарован этим (но также) напуган, потому что я знал, что хочу иметь возможность почтить «Голос реальности» как можно больше».

Суини и сценарист-режиссер Саттер рассказывают USA TODAY реальную историю, стоящую за «Реальностью».

Настоящее имя разоблачителя АНБ — Reality Winner.

Мать Вайнера подтвердила подлинность настоящего имени в первых разговорах со Саттером. «Настоящий папа, которого сейчас нет в живых, должен был выбрать ей имя и сказал, что хочет «настоящего победителя», — вспоминает Саттер. «Ее отец был своего рода персонажем».

Покрывало Pokémon от Reality Winner дало персонажу представление о ее личности.

Фотографии настоящей победительницы, 31 года, появлялись на протяжении всего фильма, все они были предоставлены ее семьей или взяты из социальных сетей. (в Незабываемая картинаВайнер улыбается, держит в руках розово-черный AR-15.) Суини и Саттер были очарованы эклектичными вещами Вайнер, от ее альбомов для рисования до постеров в стиле панк-рок.

«Ее покрывало на кровать с изображением покемонов ей просто понравилось», — говорит Суини. «Это был забавный выбор для нее, и он говорил о ее чувстве юмора и человеке, с которым она живет в доме».

Сатер добавляет: «Действительно важно было продемонстрировать ее кодекс, потому что реальность имеет такой широкий интерес к религии. Затем ее Коран был использован против нее в ее попытках добиться освобождения под залог, например: «Она очень интересовалась Ближний Восток! Может быть, это означало что-то зловещее в ее характере! Но на самом деле для нее это был интеллектуальный и духовный интерес».

Большая часть допроса в ФБР была посвящена разговорам о ее собаке и кошке.

Для фильма об утечке секретной информации удивительное количество первоначальных вопросов Уиннера было сосредоточено на повседневных деталях. Когда агенты ФБР прибыли к ней домой в Огасте, штат Джорджия, она спросила, может ли она сначала выбросить продукты, чтобы они не испортились. Любительница тренажерного зала, Вайнер подчеркивает, что пропустила предстоящие соревнования по тяжелой атлетике и занятия йогой, которые она ведет. Также ведется много споров о питомцах Винера и о том, кто позаботится о них, если они попадут в тюрьму.

«Это очень серьезный момент в чьей-то жизни, и говорить о собаке и кошке почти легкомысленно», — говорит Суини. «Она была любителем животных и матерью (для них). Она несла за них ответственность и хотела убедиться, что с ними все будет в порядке, что бы с ней ни случилось».

Я пожаловался на телевизор, показывающий Fox News на работе

Фильм начинается с того, что Вайнер работает в кабинке, окруженной телевизионными экранами, транслирующими Fox News. Позже, во время нашего допроса, мы узнаем, что она неоднократно жаловалась своему начальству на то, что Fox News играет в офисе, предполагая, что Аль-Джазира или «слайд-шоу с домашними животными людей» были бы более подходящими.

козырь неоднократно отрицал что Россия взломала для него выборы в США, хотя просочившийся документ Вайнера свидетельствует о российских кибератаках на местных избирательных комиссий.

«Постоянные опровержения и ложь о вещах, которые вы буквально видите, — вот почему она решила поделиться этой информацией», — говорит Сатер.

«Честно говоря, Fox News было очень, очень много говорить весь день», — отмечает Вайнер. «То, что казалось очень специфическим новостным шоу в ее голове и на рабочем месте, имело все значение и очень расстраивало».

Reality Winner вышел из тюрьмы

В 2018 году Вайнер получил самый длительный приговор, когда-либо вынесенный федеральными судами за утечку материалов в СМИ, и стал первым человеком, осужденным в соответствии с Законом о шпионаже, когда Трамп вступил в должность. Она была освобождена из тюрьмы в июне 2021 года за хорошее поведение и находилась на испытательном сроке до ноября 2024 года.

«Она является обвиняемой, подписавшей закон администрации Трампа о шпионаже», — говорит Сатер. «Вы получили это очень интенсивное предложение. Возможно, в какой-то момент это был пример того, как они хотели сформулировать этот вопрос».

Она «очень поддерживает» фильм, но пока не может его посмотреть.

Сама Вайнер еще не видела фильм. «Недавно она снова говорила с нами и сказала, что наблюдать за ней и[переживать заново]тот день было все еще очень больно, — говорит Сатер. — Но она согласна и очень поддерживает нас».

Суини также увидел фильм вместе с семьей Вайнеров на премьере Берлинского международного кинофестиваля в феврале. «Это было совершенно невероятно, — вспоминал Суини. «Ее мама обняла меня за плечо и сказала, что у нее есть еще одна дочь, и что она действительно увидела свою дочь в моем исполнении. Это был прекрасный момент, которым она могла поделиться».