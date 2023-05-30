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Что правда, что вымысел в шокирующем триллере HBO Сидни Суини

30 мая, 2023
Apollinariya Soloveva

Осторожно, спойлеры! Следующая история содержит подробности о новом фильме HBO «Reality» о победителе Reality Reality.

Сидни Суини всегда готова принять вызов.

«Честно говоря, если бы этот персонаж не был для меня трудным, я бы не стал этого делать», — говорит 25-летняя актриса, дважды номинированная на премию «Эмми» за фильмы HBO «Эйфория» и «Белый лотос».

Реальность не исключение. В новом триллере HBO (Сейчас трансляция на Максе), Суини играет бывшего лингвиста ВВС и подрядчика АНБ Reality Winner, который был арестован в 2017 году по подозрению в утечке секретного документа на некоммерческий новостной сайт The Intercept. Она была признана виновной и приговорена к более чем пяти годам тюремного заключения за утечку данных, которая помогла разоблачить вмешательство России в выборы бывшего президента Дональда Трампа.

Фильм является адаптацией бродвейской пьесы Тины Сатер 2021 года «Это комната», которая была буквально написана Из текста ФБР Из допроса и ареста Вайнера. Действие 82-минутного фильма происходит полностью в доме Вайнера, с напряженными моментами, которые часто бывают более странными, чем вымысел.

«Я читал диалог вроде: «Ты даже не можешь писать такие вещи! — говорит Суини. «Я был очень очарован этим (но также) напуган, потому что я знал, что хочу иметь возможность почтить «Голос реальности» как можно больше».

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