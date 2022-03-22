Что произойдет, если вы убьете Меррилла, Папу Черепаху, на Старом кольце?

Если вы среди 12 миллионов человек, купивших старое кольцо В последние несколько недель вы, вероятно, встречали Мерил, она же Пастор Обетов, она же Папа Черепаха, она же Папа Черепаха, она же мгновенный призывник в Зал славы видеоигр. Вы должны подружиться с этим редким добрым духом в землях между ними. Но старое кольцо Это игра от FromSoftware, поэтому вы, вероятно, задавались вопросом, слишком хитрая идея, чтобы о ней когда-либо говорили: что произойдет, если вы убьете Черепашьего Папу?

Читатель, учись на чужих ошибках. Не убивайте черепаху папу.

В конце концов, для этого у нас и есть Интернет. Так что другие могут делать ошибки и тщательно документировать их ради нашего патологического любопытства. YouTubers любят Indyrael Они сняли кадры, на которых Мерил режут на кубики в черепашьем супе. Предупреждаю, это видео не то, что я называю время веселья.

Каким-то образом, даже в большей степени, чем это видео, письменный отчет обызвествил мое сердце и превратил член в пыль. На Reddit пользователь VG_Crimson опубликовал душераздирающий поминутный отчет об убийстве черепах под названием — Ты убил черепаху Поупа, так что в этом нет необходимости.. «

У Мерил огромный запас здоровья, и она, кажется, не беспокоится о первых ударах. Они пытаются вернуться в свою скорлупу, но это невозможно, скорее всего, из-за слишком большой шляпы Папы. Несмотря на силу, уверенность и доброту Мириэль, в конце концов полоса здоровья может и будет достигать нуля. Вот когда приходит настоящее наказание.

Мириэль не проклинает вас, не удаляет ваши характеристики и даже не наносит урон. Мерил плачет. VG_Crimson написал: «Это грустный крик, тон гораздо выше, чем можно было бы ожидать от одного из его размеров. Вы можете получить два куска мяса с черепашьими шеями и звонарь, чтобы купить все, что доступно в его магазине, но он не будет спрашивать вас. двое, чтобы снова учиться вместе».

Игры FromSoftware, такие как Dark Souls, имеют давнюю историю, предлагая удивительные награды или ужасающие наказания игрокам, которые выходят за пределы своих возможностей. Но с Мириэль создатели игры, кажется, понимают, что самый большой поворот в убийстве Папы Черепахи — это то, что игра все равно изменится после того, как его очаровательная улыбка исчезнет.

Земля между очень немногими друзьями, защитите тех, кто у вас есть!