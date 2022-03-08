Что произошло на двенадцатый день вторжения России в Украину

На следующее утро после того, как Россия вторглась в Украину, Мария Хораник сделала то, что вскоре сделали бы сотни тысяч поляков: она подписалась на прием беженцев в своем доме в Кракове.

Вечером ей позвонили: едет семья из Львова.

«Мы даже не обсуждали это», — сказала г-жа Хоуранек, независимый журналист, чей партнер, тоже журналист, немедленно уехал, чтобы освещать войну. «Было ясно, что мы собираемся это сделать».

Из 1,7 млн ​​человек, покинувших Украину с начала вторжения, более миллиона направились в Польшу, По данным ООН.

Этот массовый и внезапный приток беженцев привел к появлению огромного числа беженцев. народное движение Во всей польской общине мобилизация отдельных лиц для сбора средств и предоставления бесплатного жилья и транспорта беженцам.

К нам присоединились более 500 000 поляков. группа в фейсбуке по всей стране Формат поддержки. В некоторых местах предложение превышало спрос, так как местные власти призывали граждан воздержаться от поездок к границам, чтобы предлагать бесплатные проезды, потому что они вызывали пробки.

Годы националистической политики против беженцев оставили Польшу с фрагментированной иммиграционной системой. Теперь дело за гражданами в основном зависит от того, что сказало УВКБ ООН. «Самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны».

В пятницу вечером к госпоже Гораник прибыли гости: разработчик программного обеспечения Константин Комков, модельер Елена Порецкова и их 5-летний сын Фома. Как только началось вторжение, семья сразу же оставила свою квартиру во Львове своим друзьям, покидавшим Киев, и пересекла границу с Польшей. «Я ожидала нападения в течение последних двух лет, и когда я увидела, что российские силы строятся на границе, я поняла, что это произошло», — сказала г-жа Борецкова.

Для Тани Фидеск, медсестры из Луцка на западе Украины, которая также получила убежище в Польше, решение остаться или уехать не было немедленным. Когда российская армия впервые вошла на восток Украины, она и ее муж решили подождать 24 часа. «Мы надеялись, что ситуация не перерастет в полномасштабное вторжение», — сказала г-жа Видеск. «Но по прошествии нескольких часов стало ясно, что все становится еще хуже».

На следующее утро г-жа Федчик и ее двухлетний сын сели в машину и поехали во Вроцлав, Польша. Перелет прошел относительно гладко, если не считать 10-часового ожидания на границе. Но прощание с мужьями и отцом, оставшимся на счастье строить преграды, оставило в их сердцах грусть.

Во Вроцлаве их принимают Роберт и Хана Рейсигова-Килявски, учитель английского языка и начальник отдела кадров, которые живут со своими двумя детьми. У пары не было лишней комнаты в квартире, поэтому они переселили 5-летнюю дочь в свою спальню.

«Пока мы ждали их прибытия, мы нервничали», — сказал г-н Рейсигова-Килявски. «Мы понятия не имели, в каком физическом и эмоциональном состоянии они будут находиться. Мне было интересно, как мы должны действовать, чтобы быть максимально полезными, но при этом не сбивать их с толку. Какие вопросы мы должны обсудить, а какие лучше не упоминать?»

Одно было ясно с самого начала: они не спрашивали своих гостей, как долго они собираются оставаться. Их приглашение не имело срока действия.

Но всякий раз, когда они спрашивали, не нужно ли что-нибудь миссис Фидеск, она отвечала: «Нет, спасибо. Мы здесь всего на несколько дней». Когда началось вторжение, стало ясно, что эти дни могут превратиться в недели, а возможно, и дольше.

С начала войны украинцы по обе стороны границы столкнулись с неопределенностью. В Польше правительство готовит экстренный законопроект, который облегчит доступ украинцев к рынку труда и некоторым социальным льготам, доступным постоянным жителям.

Комментаторы Он указал, что Теплый прием, оказанный украинским беженцам, резко контрастирует с реакцией общественности на Гуманитарный кризис на границе с Беларусьюкоторый достиг пика в октябре. Правительство не открыло границу для этих беженцев, большинство из которых с Ближнего Востока, и запретило гуманитарным работникам доступ в приграничную зону. Политики, широко поддерживаемые PolС.

Семья Рейсигова-Келавски, которая долгое время принимала участие в различных программах поддержки беженцев, была разочарована.

«Во время этого кризиса правительство очень затруднило помощь поляков беженцам, и, к сожалению, многие люди предпочли проигнорировать это», — добавил г-н Ржигова Келовски. «Народное движение в помощь украинцам, которое мы наблюдаем в данный момент, — это массовое и сердечное движение, но у меня такое впечатление, что оно также сопровождалось чувством вины за то, что мы как общество сделали недостаточно в то время. «