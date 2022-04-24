Что произошло на 59-й день войны в Украине

Кишинев, Молдова. До того, как по соседству разразилась война, у молдаван были большие планы на свою страну.

Но российское вторжение в Украину поставило Молдову, одну из бывших советских республик и одну из самых бедных в Европе, в очень уязвимое положение, угрожая ее экономическому развитию, напрягая общество волнами беженцев и вызывая экзистенциальные опасения новой российской оккупации.

Страх перед войной также добавляет еще одну главу к долгим и все более отчаянным попыткам Молдовы вырваться из когтей Москвы. Стремясь к этому, я недавно подал заявку на вступление в Европейский союз, но перспектива вступления в ближайшее время невелика.

«Мы — хрупкая страна в хрупком регионе», — заявила в интервью президент Молдовы Майя Санду.

Опасения молдавских жителей вновь возросли в пятницу, когда российский генерал заявил, что армия его страны теперь планирует захватить все южное побережье Украины. Это создаст сухопутный мост из России на востоке в Приднестровье, хорошо вооруженный отколовшийся регион на востоке Молдовы, на границе с Украиной, контролируемый Россией.

Mimi Castel, винодельня 19-го века, управляемая Адрианом Трофимом, в Пулбуаке, Молдова, апрель. Последствия войны на Украине сильно сказались на бизнесе. кредит… Кристиан Мовила для The New York Times

Спорный вопрос, была ли у России возможность поглотить такой большой участок украинской территории, особенно в свете огромных потерь, понесенных ее армией в битве за Киев. Но является ли это реальностью или просто попыткой разжечь беспорядки в регионе, народ Молдовы очень серьезно относится к угрозе генерала.

Молдавское правительство уже давно нервничает по поводу Приднестровья, небольшого участка территории, контролируемого по меньшей мере 12 000 сепаратистов и российских войск. С началом войны молдавская и украинская армии столкнулись с дополнительным беспокойством по поводу того, не бросится ли приднестровское население в бой и не начнет нападать на Украину с запада. Пока нет.

Расположенная между Румынией и Украиной, Молдова — это небольшая страна с населением менее трех миллионов человек, которая веками разрывалась между более крупными державами: сначала Османской империей и Россией, а теперь Европой и Россией. Понятно, что тема Россия, и Россия не хочет от нее отказываться.

Подвалы на винодельне господина Трофима в апреле. Он сказал, что почти половина его бизнеса базируется на России, Украине и Беларуси. кредит… Кристиан Мовила для The New York Times

Москва держит в своих руках почти 100% энергоресурсов Молдовы. Кремль постоянно пытается спровоцировать многих русскоязычных в Молдове, находящихся под влиянием его пропаганды, особенно в Приднестровье.

Похоже, именно это и произошло в пятницу, когда, по сообщениям российских СМИ, генерал-майор Рустам Минкаев заявил, что «российский контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где есть случаи репрессий против русскоязычных».

Правительство Молдовы немедленно вызвало посла России, чтобы пожаловаться на заявление генерала, назвав его «не только неприемлемым, но и необоснованным» и приведшим к «росту напряженности».

Для 49-летней Сандов, первой женщины-президента страны, это стало еще одним препятствием на опасном пути, который она пыталась пройти с самого начала кризиса.

Молдова осудила российское вторжение в Украину и запретила молдавским жителям наклеивать пророссийскую символику на свои автомобили. При этом страна не полностью придерживалась санкций ЕС, наложенных на Россию, опасаясь, что ее перекроют от российского газа.

Президент Молдавии Майя Санду в своем рабочем кабинете в Кишиневе. «Мы хрупкая страна в хрупком регионе», — сказала она. кредит… Кристиан Мовила для The New York Times

«Никто не говорил, что это будет легко», — говорит 49-летняя Сандов из своего офиса на Штефан чел Маре, большом проспекте в столице Кишинева, который представляет собой лоскутное одеяло из массивных офисных зданий в советском стиле. — Но никто не говорил, что это будет так сложно.

Война была жестока не только к ней, но и ко всем здесь присутствующим. Перед началом боевых действий Адриан Трофим, чья семья владеет деревенской винодельней и курортом, построенным в 19 веке, думал, что наконец-то получил передышку после двух лет борьбы во время пандемии коронавируса. Он пристроит к отелю номер-люкс, создаст спа-салон, посвященный винным процедурам, и подготовится к производству игристого вина.

Но сейчас его операции под угрозой. На его складах запрещен коньяк на четверть миллиона долларов, который ему нужно отправить в Беларусь. Его постоянные украинские клиенты не имеют возможности платить ему, что обходится ему в несколько сотен тысяч долларов. И он не может отправить Шардоне в Китай, один из его новых рынков, потому что порт в Одессе, Украина, который он использует для экспорта, закрылся после того, как в феврале упали первые бомбы.

Молдавская полиция возле Паланки, вдоль границы с Украиной, в апреле. Большая часть этой границы — это отколовшееся пророссийское государство Приднестровье. кредит… Кристиан Мовила для The New York Times

«Я не знаю, что делать», — сказал г-н Трофим, которому вскоре, возможно, придется уволить почти половину своего персонала. «Все замерзает, пока мы не поймем, как жить с этой ситуацией».

Может пройти какое-то время. Когда в Украине началась война, кишиневцы рассказывали, что их разбудили звуки взрывов неподалеку. Затем начали прибывать украинские беженцы — по словам молдавских официальных лиц, их прибыло более 400 000 человек, — что создало серьезную нагрузку на государственные службы страны. Если средний годовой доход составляет менее 6000 долларов США.

Затем цены на сырье выросли, поскольку цепочки поставок были нарушены. Владельцам бизнеса пришлось убеждать своих сотрудников, опасаясь, что война может проникнуть в Молдову, а не бежать из страны вслед за сотнями тысяч молдавских жителей, уехавших за границу за последнее десятилетие.

Небольшой продуктовый магазин в Руге, Молдова, март. С началом войны в Украине цены на товары в Молдове взлетели до небес, а цепочки поставок были нарушены. кредит… Летиция Фанкон для The New York Times

«Мы уже рассмотрели значительный риск», — сказала Кармина Фикол, президент Американской торговой палаты в Молдове. «Мы только начали убеждать инвесторов вести с нами дела. Сейчас все отступили».

Не все новости плохие. Некоторые украинские компании рассматривают возможность переезда в Молдову в поисках более безопасной среды. Со всеми выдающимися иностранными деятелями (и новостными группами), к которым присоединились, ее международный профиль изменился, что привело к тому, что в прошлом месяце правительство переименовало Молдову в «маленькую страну с большим сердцем».

Многие русские давно открыли для себя это большое сердце. В советское время отставные офицеры стекались в Молдову, привлеченные пейзажем, хорошей едой и солнцем. После распада Советского Союза страной управляли пророссийские элиты, которые поддерживали прочные связи с Москвой, особенно в сфере энергетики.

Молдова получает весь свой газ от компаний, контролируемых Россией. И хотя лидеры Молдовы затеяли большую игру об отказе страны от российского газа и получении энергии из других стран, таких как Азербайджан, Турция и Румыния, ни одна из них пока не может приблизиться к тому, что может предложить Россия.

Молдова зависит от российских компаний в отношении всех своих поставок природного газа, что делает ее уязвимой для давления со стороны Москвы. кредит… Кристиан Мовила для The New York Times

И поэтому Россия продолжает использовать свое влияние на цены на газ, чтобы подтолкнуть Молдову вперед. Россия, например, намекнула, что снизит цены, если Молдова согласится пойти на уступки в Приднестровье, от которых Молдова отказалась.

Двойные проблемы Молдовы, Энергетика и Приднестровье, взаимосвязаны. В советское время была построена крупнейшая электростанция в Молдавии и две крупнейшие газоперекачивающие станции в Приднестровье.

«Если вы посмотрите на карту, это не имеет смысла», — сказал Виктор Барликов, энергетический аналитик и бывший правительственный чиновник. «Так было построено на случай, если Молдова попытается пойти своим путем».

У Приднестровья есть свой флаг с серпом и молотом в советском стиле и самобытность, отличная от остальной части Молдовы. Его корни восходят к 1920-м годам, когда Советский Союз создал небольшую республику в том же регионе, прежде чем во время Второй мировой войны его части были включены в состав Молдавской Советской Социалистической Республики. Г-н Барликов сказал, что это соответствует схеме, когда советские власти перекраивали границы республик вопреки историческим реалиям, создавая потенциал для конфликта.

Ситуация в Приднестровье отражает ситуацию в украинском Донбассе, где поддерживаемые Россией сепаратисты восстали после антироссийского мятежа 2014 года, положив начало цепи событий, приведших к войне. Приднестровье также осложняет стремление Молдовы вступить в Евросоюз.

Российские войска в марте у входа в село Варнета в Приднестровье, сепаратистском регионе на востоке Молдовы. кредит… Летиция Фанкон для The New York Times

«Мы были бы счастливы стать частью Европейского Союза», — сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Дьяконо. Но он добавил полушутя, что Приднестровье было «большой болью», которая может отговорить ЕС от принятия Молдовы.

Вступление в НАТО будет намного дольше. Нейтралитет закреплен в Конституции Молдавии, которая существует с начала 1990-х годов, когда она пыталась выстоять самостоятельно, не противодействуя России. Теперь молдавские лидеры ставят под сомнение разумность такого подхода.

«Если вы спросите меня, защитит ли нас нейтралитет, я не знаю», — сказала г-жа Сандоу, председатель. «За последние три десятилетия попытки убедить Россию вывести свои войска из страны не помогли».

Геополитический канат, по которому страна вынуждена идти, в глазах многих молдавских жителей означает, что ее будущее связано с будущим России. Господин Трофим, винодел, например, сказал, что почти половина его бизнеса базируется в России, Украине и Беларуси.

Глядя на просторные и элегантные сады винодельни, пустые, но малочисленные для посетителей, он сказал, что поражен тем, что Россия сделала в Украине, но он не может осуждать кого-либо вечно.

«Я не могу сказать, что вообще не буду заниматься Россией, — сказал г-н Трофим. «Это вопрос благополучия моей компании».