Что произошло на 65-й день войны в Украине

В пятницу поддержка Украины со стороны Запада усилилась, поскольку Европейский Союз готовился согласиться на эмбарго на российскую нефть на фоне свежих оценок того, что российское военное наступление на востоке тормозится из-за проблем с логистикой и жесткого сопротивления Украины.

Ожидается, что на следующей неделе послы ЕС одобрят нефтяное эмбарго, которое будет вводиться постепенно в течение нескольких месяцев, что позволит избежать трудоемкого процесса встречи глав государств.

Слухи о европейском нефтяном эмбарго появились на фоне всплеска активности по предоставлению Украине большего количества оружия и поддержки, с усилением обороны НАТО, поскольку Кремль и западные союзники, похоже, готовились к затяжному конфликту, который угрожает распространиться за границы Украины.

Он последовал в четверг просьбе президента Байдена к Конгрессу одобрить выделение 33 миллиардов долларов на укрепление арсенала и экономики Украины за счет дополнительных обязательств со стороны союзников. В пятницу британские военные заявили, что направят в Европу 8000 военнослужащих, которые присоединятся к десяткам тысяч военнослужащих из стран НАТО в учениях, направленных на сдерживание дальнейшей российской агрессии.

В то время как обязательства союзников по НАТО перед Украиной выросли, российское наступление в Донбассе на востоке Украины показало признаки остановки из-за тяжелых потерь на поле боя и в настоящее время отстает от графика на «несколько дней», заявил в пятницу высокопоставленный представитель Пентагона.

Разведывательное управление Министерства обороны Великобритании в целом согласилось с этим, заявив в пятницу, что «российские территориальные завоевания ограничены и дорого обходятся российским силам».

В видео, опубликованном в пятницу, помощник президента Украины Владимир Зеленский назвал потери России «огромными».

Украинские солдаты идут по улице рядом с уничтоженными автомобилями российских войск в селе Чистовица на севере Украины, пятница. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Эксперты и официальные лица Пентагона говорят, что российские военные пытаются окружить украинские силы в Донбассе, атакуя их с севера, востока и юга, но без особого успеха.

Победа в кампании на Донбассе жизненно важна для планов Москвы по отторжению большей части юга и востока Украины, от Одессы на юге через Мариуполь до Харькова на севере, и поставить ее под господство России или даже полную аннексию.

Официальный представитель Пентагона заявил, что Москва сейчас имеет 92 батальона, сражающихся в Донбассе, — по сравнению с 85 неделю назад, но все же намного меньше 125 батальонов на первом этапе войны. Каждая батальонная группа насчитывала от 700 до 1000 солдат.

Представитель Пентагона сказал, что Россия по-прежнему обладает огромной огневой мощью в этом районе, но многие из этих батальонов были серьезно повреждены в начале боев вокруг столицы Киева и были перенаправлены для действий в Донбассе, прежде чем были восстановлены до полной боевой мощи.

Некоторые военные эксперты в пятницу дали более мрачную оценку перспективам России. Доктор Майк Мартин, приглашенный научный сотрудник Королевского колледжа в Лондоне, рассказал Би-би-си, что российское наступление было «немного разочаровано» и что битва на востоке Украины может закончиться через две-четыре недели.

Он сказал, что ранние неудачи России и неспособность совершить «несколько смелых маневров» в недавних боевых действиях, а также растущее мастерство Украины на поле боя являются причиной «большого стратегического сдвига» среди западных стран, поскольку они расширили свои цели, выйдя за рамки защиты Украины, победы над Россией и унижения. его военные.

Стремясь укрепить свои силы, Россия нанесла шквал ракетных и артиллерийских ударов вдоль фронта и продолжает свою стратегию нанесения ударов по гражданским и военным объектам. «Это самая холодная и самая коррумпированная жестокость», — заявил в пятницу журналистам представитель Пентагона Джон Кирби.

Кто на машине, кто пешком, люди стекались в Харьков, второй по величине город Украины, в пятницу. Некоторые несли свои вещи, когда бежали от боевых действий из города на севере. кредит… Тайлер Хикс/Нью-Йорк Таймс

В пятницу украинские силы начали контратаку на севере Донбасса, отбивая Русскую Лозову, город с населением около 6000 человек примерно в 19 милях к северу от Харькова, оккупированный российскими войсками с марта.

Многие из оставшихся горожан были быстро эвакуированы, воспользовавшись теперь открытой дорогой на Харьков. Автомобили, некоторые из которых были пробиты пулями, въехали в город с багажом, людьми и домашними животными.

Битва за Русскую Лозовую является частью более широкой кампании, начатой ​​украинскими войсками в последние недели с целью вытеснить российские войска из Харькова и, как мы надеемся, вывести их из зоны досягаемости российской артиллерии. Бои шли ожесточенные, граница с Россией находилась примерно в 20 верстах от города.

До войны Харьков был вторым по величине городом Украины с населением около 1,4 миллиона человек. Но теперь это сама оболочка, и многие ее кварталы опустели после безжалостных бомбардировок.

По словам представителя Пентагона, еще одним признаком срочности Москвы является то, что несколько групп из 10 батальонов, которые сражались в Мариуполе, были отправлены воевать на Донбасс, в то время как украинские боевики отбивались в осажденном городе.

Оставшиеся российские силы продолжали бомбардировку Мариуполя, пытаясь ликвидировать там последний очаг сопротивления. В пятницу мэр города обратился к международному сообществу с отчаянным призывом спасти тех, кто все еще находится в ловушке на огромном сталелитейном заводе, который стал последним оплотом украинских боевиков и мирных жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на комбинате «Азовсталь» более 600 раненых, в том числе солдат и мирных жителей. «Они находятся там уже более 60 дней и умоляют, чтобы их спасли», — сказал он, повторив, что запасы воды, медикаментов и боеприпасов быстро заканчиваются. «Это не вопрос дней, это вопрос часов».

Он сказал, что было убито около 20 000 мирных жителей, но отрицал факт оккупации всего города.

Украинцы в пятницу ждали продуктовых наборов от волонтеров в селе Новоселовка. кредит… Дэниел Берхолак для The New York Times

Решение Европейского Союза запретить импорт российской нефти, давно откладываемое решение, которое разделило членов блока и подчеркнуло их зависимость от российских источников энергии, стало еще одним признаком того, что западные союзники Украины удвоили свою поддержку, приняв жесткие меры для наказания России.

Странам ЕС потребовались недели, чтобы согласовать контуры меры, и интенсивные переговоры будут продолжаться в выходные дни, прежде чем Европейская комиссия, исполнительный директор блока, изложит окончательное предложение на бумаге для одобрения послами ЕС и несколькими официальными лицами и дипломатами ЕС. . сказал, что участвует в процессе.

Дипломаты и официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично говорить о ходе деликатных переговоров.

Россия — крупнейший поставщик нефти в Европу, обеспечивающий около четверти годовых потребностей блока, по данным на 2020 год — около половины всего экспорта России. Поскольку нефтяное эмбарго вступает в силу поэтапно, официальные лица заявили, что блок будет стремиться компенсировать дефицит за счет увеличения импорта из других источников, таких как страны Персидского залива, Нигерия, Казахстан и Азербайджан.

Тот факт, что теперь ЕС, по-видимому, способен прийти к компромиссу между своими 27 государствами-членами по поводу такой сложной меры, подчеркивает фундаментальный просчет президента России Владимира Путина в его нападках на Украину: вместо разжигания разногласий разгорелась война. Единый фронт облегчает достижение трудных компромиссов.

«Важнее, чем нефтяное эмбарго, является сигнал о том, что Европа объединилась и возвращает лидерство», — сказал Моджтаба Рахман, управляющий директор по Европе в Eurasia Consulting Group. Г-н Абдуррахман сказал, что внезапное сокращение импорта нефти будет более болезненным для России, но и очень дорогостоящим для Европы, поскольку есть риск подорвать общественную поддержку Украины.

Если нефтяное эмбарго будет введено на следующей неделе, как ожидается, нефтяное эмбарго станет крупнейшим и наиболее важным новым шагом в шестом пакете санкций, введенных Европейским Союзом после вторжения России в Украину. Это также будет включать санкции против Сбербанка, крупнейшего банка России, которых до сих пор не удалось избежать, заявили официальные лица.

Похороны во Львове, Украина, в пятницу украинского солдата, погибшего в боях на востоке Луганской области. кредит… Финбарр О’Рейли для The New York Times

Позиция Германии была решающей в доработке новой меры; Страна, экономический лидер блока, импортировала около трети своей нефти из России во время вторжения в Украину. Но влиятельный министр энергетики Роберт Хабек заявил на этой неделе, что Германии удалось снизить этот показатель до 12% за последние недели, что сделало полный запрет «управляемым».

«Проблема, которая казалась такой большой для Германии всего несколько недель назад, стала намного меньше», — сказал Хабек журналистам во время визита в Варшаву во вторник. Он добавил: «Германия очень и очень близка к независимости от импорта российской нефти». Но он не объяснил, как ему удалось добиться этого так быстро.

Матина Стевис Гриднев Сообщение из Брюсселя и Томас Гиббонс Нефф Из Харькова, Украина. Эрик Шмидт Содействовал репортажам из Вашингтона и Кора Энгельбрехт Из Кракова, Польша.