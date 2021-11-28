Что происходит в Москве 26-28 ноября

Покататься на лыжах на ВДНХ
Зима начинается в пятницу в 17:00 — или хотя бы каток в парке ВДНХ откроется, верный признак того, что зима уже наступила. Каток — самый большой в Москве, если не в мире, его площадь составляет 53 000 квадратных метров (это 570 487 квадратных футов или примерно 12 футбольных полей США). Каток будет открыт с 11:00 до 23:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным и праздникам, но обратите внимание: с 15:00 до 15:00 есть перерыв для очистки льда каждый день. Билеты должны быть Куплено онлайн рано на определенный период времени. По прибытии у вас проверит температуру, но на данный момент требований к QR-коду нет. Лыжные ботинки можно взять напрокат или привезти с собой, а мест, где можно перекусить или поесть, почти десяток. В праздничные дни на катке будут проводиться специальные мероприятия, в том числе Новый год, День студента и День святого Валентина, и он будет открыт, если позволит погода, до 27 февраля 2022 года. А если вашу обувь для скейтбординга нужно отточить до начала сезона — не делайте этого. волноваться. На территории есть точильный стенд.
Посмотрите на «Юнону и Авось» тремя способами.
В 1981 году мир русского театра пережил нечто вроде творческого землетрясения: первая русская рок-опера была поставлена в театре «Ленком». И это была не просто опера с участием рока, а роман между русским и американцем, что немыслимо, даже если это произошло в далеком прошлом. «Юнона и Авось» были написаны Алексеем Рыбниковым на текст поэта Андрея Вознесенского на основе стихотворения «Авось», написанного им в 1970 году. В пересказе Вознесенским истории, имеющей определенное основание, в 1806 году дворянин Николай Резанов был руководил русской морской экспедицией в Калифорнию на кораблях «Юнона» и «Авось». Там он встречает Кончиту, дочь испанского губернатора Калифорнии, и влюбляется в нее. Хотя ей обещан еще один, они влюбляются и тайно обручены, и Резанов отплывает домой, чтобы попросить у царя разрешения жениться на католичке. Но он умирает по дороге. Узнав эту новость, Кончита попадает в монастырь, где проведет остаток своей жизни.
Главные роли исполнили Николай Караченцов и Елена Шанина. Шоу стало огромным хитом в России и во всем мире, его тепло встретили в доброжелательной атмосфере до гласности.
На этой неделе вы сможете окунуться в мир Николая и Кончиты. Сначала отправляйтесь на Казанский вокзал, где Центр Вознесенского организовал отличную выставку о рок-операх с фрагментами пейзажей, эскизами костюмов и многим другим. Он продлится до 15 декабря. Вы можете прочитать об этом подробнее и зарегистрировать свой визит Здесь.
Проникнувшись духом звездных влюбленных на Казанском вокзале, 30 ноября вы сможете увидеть возрождение спектакля в театре, где его премьера состоялась: «Ленком». Первоначально режиссер Марк Захаров, сегодня в нем снимаются Дмитрий Певстов и Александра Волкова. Билеты доступны на Ленкоме Здесь и на других билетных платформах.
Наконец, 2 декабря в 19:30 в Центре Вознесенского состоится показ фильма «Юнона и Авось: Аллилуйя любви». Этот документальный фильм Андрея Железнякова — фильм о кино — о создании киноверсии рок-оперы в 1983 году, поставленной Захаровым, с Караченцовым, Александром Абдуловым и Ириной Альфьоровой в главных ролях. Вы можете послушать отличную дискуссию об опере, исполнителях, фильмах, советской культуре 80-х и почему это было таким хитом. Информация и регистрация Здесь.
Или, если вы не можете так долго ждать, можете посмотреть оригинальную киноверсию оперы. Онлайн здесь.
Смотреть спектакль на английском языке
2 декабря в 19:00 в Театре Собети будет показан спектакль «Прогулка за тобой» на английском языке, написанный, поставленный и исполненный членами диаспоры и англоязычными москвичами. Спектакль о том, чтобы влюбиться или попытаться влюбиться, в то время как у тех голосов в вашей голове иногда возникают другие идеи. Он был написан Мэтью Уокером и направлен Джошем Уилсоном, отмеченным наградами канадским художником-исполнителем, импровизатором и режиссером. Четыре актера — Джордан Уорсли, Дарья Бабич, Фернандо Морено и Вера Сабонова. Спектакль имеет рейтинг 18+ из-за зрелой тематики и сексуальности. Более подробную информацию и информацию о продаже билетов можно найти Здесь.
Получите удовольствие от праздников
У России нет причин проводить распродажи «Черная пятница» и «Интернет-понедельник». Россия не празднует День Благодарения, и поэтому в России нет праздника на следующий день после Дня Благодарения, который является началом рождественских покупок. На самом деле Россия даже не празднует Рождество до 7 января, так что спешить не стоит. Но все это не имеет значения. Сегодня Черная пятница, и если вы хотите купить что-нибудь на распродаже, если вы терпеливы к толпе — идите в торговые центры или сядьте перед компьютером и сделайте заказ онлайн. Даже супермаркеты предлагают специальные предложения Черной пятницы. Запасайтесь гречневой крупой!
А пока подумайте о покупке билетов на балетные оперы и большие праздничные оперы. По субботам билеты на декабрь можно купить в Большой Театр, в том числе «Петя и волк» и «Щелкунчик». Билеты доступны для «Снегурочка» В Музыкальном театре им. Станиславского Немировича-Данченко, а также феерическая оперетта »Зимний вечер в Шамони. Кремлевский дворец тоже хорошо «Щелкунчик» Вам и вашим детям это может понравиться ».Гензель и ГретельВ Новой Опере в январе. Всем понравится. «Елочный шар» 24 декабря в «Геликон-Опере».
Шаги сами! Это только начало.
Ночь в кино
Сцена из фильма на этой неделе подозрительно рассказывает о местах, людях и жизни, которые далеки или существуют только в воображении, что может что-то сказать о потребности каждого в серьезном побеге. Для детей есть анимационный фильм «Очарование«О семье с магическими способностями в тропическом лесу Колумбии, которая оказалась в опасности, или»охотники за привидениями загробная жизнь«О детях из семей, обладающих способностями к разрушению привидений, которые, возможно, передавались из поколения в поколение — вместе с довольно крутой машиной. Для пожилых людей есть фильм о пандемии путешествий под названием»Восстановление«В нем участвуют смелые молодые женщины и бабушки в доме для престарелых, гротескный и страшный фильм, включающий путешествия во времени, своего рода видения с ночевкой, убийство 60-х и великих актеров, — называется»Прошлой ночью в Сохо. «Если ни одна из этих вещей не подходит, вы все равно можете сбежать»Дюна. »
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