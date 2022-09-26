Что происходит на границах России, когда россияне покидают страну, чтобы мобилизоваться для войны с Украиной — где это происходит | Новости мира

Объявление Россией своей первой массовой мобилизации со времен Второй мировой войны — призыва войск на войну в Украине — спровоцировало бросок к ее границам, вызвав беспокойство в соседних странах.

За пределами России длинные очереди можно встретить в странах, вдоль и поперек граничащих с великим народом.

Официально Москва заявляет, что ей требуется 300 000 военнослужащих, причем приоритет отдается тем, кто имеет недавний военный опыт.

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Но две газеты за пределами России заявили, что цель состоит в том, чтобы собрать как минимум один миллион, и было возмущение тем, что многих, кто не служил в армии или не достиг призывного возраста, уже призвали воевать.

Большинство мобилизованных будут находиться за пределами центра России, Москвы и Санкт-Петербурга, что, как говорят, снижает политический риск для Кремля.

Точное число людей, покинувших Россию с тех пор, как в прошлую среду президент Владимир Путин объявил о «частичной демобилизации», неизвестно, но появляются признаки значительного исхода.

Пострадавшие страны:

Финляндия

Почти 17 000 россиян пересекли границу с Финляндией с момента объявления об этом в прошлую среду, что на 80% больше за выходные по сравнению с неделей ранее.

Количество переходов уменьшилось, но загружено больше, чем обычно.

Некоторые из тех, кто пересек границу на выходных, рассказали журналистам, что это три часа езды от Санкт-Петербурга, второго по величине города России.

Они сказали, что уезжают, опасаясь сквозняка.

Правительство Финляндии заявило в пятницу, что в ближайшие дни запретит всем россиянам въезжать по туристическим визам, хотя по гуманитарным соображениям все еще могут применяться исключения.

Страна до недавнего времени была объявлена ​​нейтральной, поскольку в прошлом воевала с Москвой за свои границы, но теперь начала вступать в НАТО в ответ на войну на Украине.

Грузия

В какой-то момент в воскресенье въезд в Грузию из России пришлось ждать 48 часов, и более 3000 автомобилей стояли в очереди на пересечение границы, сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на местных чиновников.

Около 40 000 россиян уже прибыли в столицу Грузии Тбилиси после вторжения Москвы в Украину 24 февраля.

Семья, приехавшая в Грузию, Дмитрий Куриленок, его жена Ирина и маленькая дочь проехали через Россию из Краснодара в Минеральные Воды на Северном Кавказе, а затем наняли местного водителя, который отвез их через пограничные контрольно-пропускные пункты в Тбилиси, поездка длилась несколько дней. .

В интервью журналистам он сказал: Мы категорически против этой войны. Мы, как и все, боимся. Убивать других и умирать за что? Итак, мы решили убежать.

Россия начала войну с Грузией в 2008 году, чтобы контролировать сепаратистские регионы Южную Осетию и Абхазию. Грузия враждебна Кремлю.

В российском регионе Северная Осетия МВД приказало людям не пытаться покинуть страну на севере соседней Грузии, в Кавказских горах.

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На прошлой неделе на КПП Земо Ларс/Верхний Ларс на российско-грузинской границе была замечена вереница автомобилей.



Беларусь

Возможно, это удивительно, учитывая поддержку Минском войны на Украине, были сообщения о том, что некоторые из них перебрались в Беларусь и покинули Россию.

Однако газета «Наша Ніва» сообщила, что это был небезопасный маршрут, так как белорусским службам безопасности было приказано выявлять россиян, бегущих через отели и арендованное жилье, и сообщать о них российским властям.

В понедельник авторитарный президент Беларуси Александр Лукашенко, один из немногих близких союзников Путина на мировой арене, совершил необъявленный визит в черноморский курорт Сочи для переговоров с российским президентом.

Путин сказал, что они обсудят безопасность и экономику, добавив: «Нам нужно обсудить более широкий круг вопросов».

На Генеральной ассамблее ООН в минувшие выходные Беларусь выразила явную поддержку своим соседям, а министр иностранных дел Владимир Маки заявил, что «именно Запад сделал этот конфликт неизбежным».

Казахстан

При пересечении границы с бывшей советской республикой Казахстан люди часами стояли в очереди, чтобы покинуть Россию.

Несмотря на то, что правительство Астаны является ближайшим союзником Москвы, оно заявило, что Россия не признает возможности аннексии восточных областей Украины из-за их исторических связей.

Запад говорит Голосование в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях Украины Это нарушение международного права, призванное дать Москве повод для незаконного захвата частей Украины.

Пресс-секретарь правительства Казахстана Ибек Смадъяров заявил: «Относительно проведения референдума… Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равноправия и мирного сосуществования».

Монголия

Этнические меньшинства в отдаленных, бедных районах Сибири, где большая часть профессиональных вооруженных сил России набрана из прошлого, возмущены.

В результате многие переезжают к монгольской границе.

В субботу бывший президент Монголии Сакья Элбекторж, нынешний глава Всемирной монгольской федерации, заявил, что любой, кто избежит призыва, получит теплый прием в своей стране.

Он призвал Путина положить конец войне: «Монголы-буряты, монголы-тувинцы и монголы-калмыки… использовались как пушечное мясо.

«Сегодня вы бежите от жестокости, жестокости и возможной смерти. Завтра вы начнете освобождать свою страну от тирании».

В пятницу губернатор Бурятии признал, что некоторые получили документы по ошибке, и сказал, что те, кто не служил в армии или не имел льгот по состоянию здоровья, приглашены не будут.

Регион граничит с Монголией и является домом для монгольского этнического меньшинства.

Узбекистан

В Узбекистане, еще одной бывшей советской республике Центральной Азии, высший религиозный авторитет призвал узбеков не вмешиваться в конфликт на Украине, заявив, что это противоречит исламской вере.

Это произошло после того, как Россия предоставила ускоренное получение гражданства иностранцам, поступающим на службу в ее армию.

Большое количество узбекских мужчин проводят несколько лет своей жизни, помогая своим семьям дома в России.

Как и в других бывших советских государствах Центральной Азии, в стране проживает значительное этническое русское меньшинство — наследие советской политики перевозки людей через огромную страну на работу.

Управление мусульман Узбекистана заявило, что члены некоторых «террористических организаций» вербуют мусульман для участия в конфликте на Украине под предлогом «джихада» или священной войны.

Они сказали, что мусульманин будет допущен к участию в военных действиях только в том случае, если он будет защищать свою родину.

Государственная прокуратура Узбекистана также заявила, что граждане, участвовавшие в войнах за рубежом, привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Узбекистана.

При этом процесс оплаты с использованием российской карточной платежной системы в Узбекистане приостановлен.

Национальная система UZCARD, которая позволяет узбекистанцам оплачивать товары и услуги и снимать деньги, заявила, что больше не будет разрешать платежи с использованием российской системы «Мир-карт», альтернативы Visa и MasterCard.

UZCARD заявил, что это решение не связано с санкциями, а связано с тем, что «проводятся процедуры технического обслуживания».

Россия продвигала «Мир» как альтернативу Visa и MasterCard, которые решили больше не работать с российскими сетями из-за вторжения Москвы в Украину в феврале.

На прошлой неделе США ввели санкции в отношении Владимира Комлева, исполнительного директора оператора «Мир» НСПК. Вскоре после этого турецкие банки Denisbank и Isbank прекратили прием платежей по системе «Мир».

Латвия, Литва, Эстония, Польша

Помимо Финляндии, еще четыре страны ЕС имеют сухопутную границу с Россией: две окружают Калининградский эксклав, а остальные примыкают к материку.

Все четыре страны недавно приняли решение возвращать российских туристов, ограничивая шансы бегства россиян, использующих их в качестве маршрута отъезда.

Европейский Союз уже запретил прямые рейсы между 27 его государствами-членами и Россией, а недавно согласился ограничить выдачу шенгенских виз, которые позволяют гражданам России свободно путешествовать по большей части Европы.

Некоторые европейские официальные лица считают бегство россиян из страны потенциальной угрозой безопасности, поскольку они могут быть шпионами или военными агентами.

Оставляя свои границы закрытыми, они также надеются усилить давление на г-на Путина дома.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии, заявил в четверг, что многие из беглецов «не возражали против убийства украинцев. Тогда они не протестовали. Неправильно относиться к ним как к отказникам по убеждениям».

Турция, Армения, Азербайджан, Сербия

Десятки рейсов доставили россиян в страны, для въезда в которые не требуется виза.

В последние дни многие места на рейсах были проданы по заоблачным ценам из-за резкого роста спроса.

Среди прибывших в Турцию был 41-летний Евгений, который сказал, что собирается в Израиль.

Он сказал информационному агентству Андхра: «Я против этой войны, я не собираюсь в ней участвовать. Я не собираюсь быть убийцей. Я не собираюсь убивать людей».

Германия

Однако не все европейские страны хотели получить русские поселения.

Представители правительства Германии заявили, что помогают русским мужчинам, отказавшимся воевать, и призвали к европейскому урегулированию.

Министерство внутренних дел Германии заявило, что те, кто «отважно» бросает вызов правлению Путина, «ставят себя в серьезную опасность, они могут просить убежища в Германии на основании политического преследования».

Представитель министерства Максимилиан Калл заявил, что беглецы и лица, отказывающиеся от призыва, получат статус беженцев в Германии, если им будет угрожать опасность, хотя каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Добраться до Германии, у которой нет сухопутной границы с Россией, может быть сложно.