Что происходит с Владимиром Путиным после восстания Вагнера?

Поздно вечером в понедельник президент России Владимир Путин публично заявил о прекращении повстанческого движения, которое ввергло страну в хаос. Он заявил, что любая попытка разжечь «внутренние беспорядки» обречена на провал, утверждая, что мог бы подавить мятеж, но хотел избежать кровопролития.







Они хотели, чтобы русские воевали друг с другом. Путин сказал в своем кратком выступлении. «Они потирали руки, мечтая отомстить за свои неудачи на фронте и в ходе так называемого контрнаступления. Но просчитались.

Это был взгляд на официальную версию, возникшую после вооруженного восстания, возглавляемого Евгением Пригожиным и военизированной группировкой Вагнера. Менее чем за 24 часа истребители Вагнера захватили военные объекты на юге России и двинулись на Москву. Затем, что удивительно, Пригожин останавливает это движение, утверждая, что все это часть плана. Позже Кремль заявил, что было достигнуто соглашение — очевидно, при посредничестве Беларуси — согласно которому Пригожин избежит судебного преследования в обмен на изгнание в Беларусь, хотя детали остаются очень расплывчатыми.

Но комментарии Путина в понедельник вечером не помогли ответить на многие вопросы, все еще крутящиеся вокруг восстания Вагнера, включая статус самого Путина.

С тех пор Пригожин заявил, что не пытается совершить государственный переворот.; Вместо этого он пытался помешать русской армии поглотить своих истребителей Вагнера. Это все еще происходит, по словам Путина, если только эти истребители тоже не предпочтут отправиться в Беларусь или не согласятся быть списанными.

Это восстание стало, пожалуй, самым большим вызовом российскому режиму за последние десятилетия. Пригожин, возможно, не хотел свергать Путина, но в течение 24 часов казалось возможным свергнуть Путина. Российский президент показал, что он не непогрешимый силач, за которого себя выдавал.

И все еще. Скорее всего, рано говорить, что это конец Путина. Восстание продемонстрировало трещины в путинском контроле и в созданной им авторитарной системе. Эти слабости во многом уже проявились в неудачах России на Украине, только на этот раз отсутствие связи и неразбериха произошли на родине России.

«Это дает нам много информации о его стиле управления, который, как мы знаем, прямо сейчас подвергается принуждению и не обязательно полностью рациональному», — сказал о Путине Дэвид Заккони, профессор политологии в Университете Джорджа Вашингтона. «Но, в конце концов, он устранил то, что могло быть одной из его величайших угроз власти».

Опять же, остается много неопределенности в отношении последствий авантюры Пригожина. Восстание выявило слабые места путинского режима, обнажив сбои в некоторых сделках и сделках, благодаря которым такой авторитарный режим работает. Этот мир видел это. Но то же самое сделал и Путин, и то, как он отреагирует, может в конечном итоге определить, насколько он по-прежнему уязвим.

Что мы извлекаем из реакции Путина на восстание Вагнера, насколько это возможно?

Комментарии Путина в понедельник были первыми с тех пор, как в субботу закончился мятеж Пригожина. Российский вождь был несколько рассеянным, когда разворачивался весь вагнеровский эпизод, если не считать его субботних замечаний, в которых он назвал восстание изменой и сказал, что любой, кто умышленно пошел по пути измены. «Он обязательно будет наказан».

Но, по-видимому, при посредничестве в сделке с Пригожиным выступил белорусский президент Александр Лукашенко, хотя более вероятно, что Путин ее поддержал. (Некоторые эксперты предполагают, что Путин, возможно, не хотел пачкать руки, ведя переговоры напрямую с Пригожиным, поэтому он послал своих марионеток позаботиться о ней.)

Но даже при этом Путин заметно отсутствовал в первые часы после восстания. Только в понедельник, спустя несколько часов после того, как сам Пригожин опубликовал аудиообращение, в котором вновь выразил свое недовольство, пресс-секретарь Путина поддразнил предстоящее выступление Путина, заявив, что оно «без преувеличения определит судьбу России».

Но последующая речь Путина в понедельник точно не обещала наказать Пригожина (имя которого не называется) или боевиков Вагнера. Путин сказал, что восстание провалилось, потому что против него объединилось все российское общество, хотя эти люди не то чтобы вышли на улицы, если вообще существовали. Путин также отметил, что хотя повстанцы хотели кровопролития, он хотел избежать его на российской земле.

По словам Сакони, некоторые пророссийские пропагандисты использовали такую ​​формулировку: «Конечно, для Кремля было бы плохим выбором заключать сделку с человеком, которого называют предателем. Но самый плохой вариант — это хаос и бои на улицах Москвы, фотографии русских, убивающих русских.

Странным образом Путин, похоже, по крайней мере справился с популистской угрозой, исходящей от Пригожина, хотя, возможно, это и не было реализовано так, как планировалось.

В последние недели Пригожин усилил свою вражду с российскими военачальниками. В удивительной степени. В путинской России есть место, где различные элитные лагеря могут воевать между собой. А в случае с Пригожиным его критика, по крайней мере поначалу, оказывала давление на полевых командиров, а не на необходимость войны России на Украине.

Но затем Пригожин прошел эту черту и перешел ее, критикуя оправдание войны и элиты, которые от нее выиграли. Такое популистское наступление не делает Путина похожим на то, что он все контролирует. Москва как будто пытается уменьшить власть Пригожина, то есть пытается заставить вагнеровских истребителей подписать с Минобороны (изложенная Пригожиным причина начала восстания). Возможно, Пригожин тоже понял, что его время вышло (Может быть, буквально). Но теперь кажется, что Пригожин будет, по крайней мере, менее активным и законным критиком военных действий.

Зачем Путину делать больше? «Это не значит, что можно чего-то добиться, пытаясь отомстить Вагнеру или заключая в тюрьму и казня людей», — сказал Анатолий Левин, директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления им. Куинси.

Слабости Путина не означают конец Путина. Но, чувак, вопросов еще очень много!

Конечно, справедливо будет сказать, что так и будет. Красивый Просто тяжело все это пережить.

Речь Путина в понедельник, возможно, была попыткой укрепить стабильность, но она не принесла в полной мере результатов. Никто на самом деле не понимает контуров этой предполагаемой сделки с Пригожиным или того, как Пригожину позволили зайти так далеко, очевидно, застигнув российские спецслужбы врасплох (Хотя представители западной разведки указывали, что имеют некоторое представление о том, что задумал Пригожин.). Пригожин до сих пор не появился снова, кроме его записанных заявлений, и то, как боевики Вагнера, российские солдаты и общественность интерпретируют эти события, остается загадкой. Усилия Вагнера на Украине и в Бахмуте, Это сделало их героями, и толпы приветствовали выход бойцов Вагнера из южного города Ростов-на-Голубе в субботу.

Один из самых больших вопросов — как на это отреагирует российская элита. Возможны распри и распри, которые могут подорвать правление Путина.

«Я думаю, должно быть ощущение, что Путин теряет свое обаяние, он должен быть тем, кто держит все в равновесии, он должен защищать все наши интересы», — сказал Брайан Тейлор. Эксперт по России и профессор политологии Сиракузского университета. «А потом одно из его существ набрасывается на него и пытается укусить за руку, и все должны делать вид, что этого не было — я этого не вижу».

Во многом восстание Пригожина было столь шокирующим из-за его положения Он был Полностью зависит от Путина. Он может быть лидером группы Вагнера, но он получил эту должность более или менее из-за своих связей с Путиным. В России, и особенно в путинской России, эти неформальные отношения важны, а формальная роль в системе не обязательно подразумевает власть и влияние.

Бунт Пригожина показал недостатки такой системы. Как заметил Тейлор, некоторые бойцы Вагнера продвигались вперед с небольшим сопротивлением, возможно, отчасти потому, что никто толком не понимал, что происходит. Пригожин не глава государства, но «он тоже имеет эту связь с самым большим начальником из всех. И поэтому, может быть, я ничего не должен делать, и поэтому все просто сидели, сложа руки, пока идет этот мятеж». на весь день, потому что никто не чувствовал себя уполномоченным. «Я сделаю все, чтобы остановить его».

Возможно, сам Путин не до конца понял бы, что пошло не так и откуда исходят угрозы. «Когда он прижат спиной к стене, — сказал Заккони о Путине, — он выбирает лучший вариант из плохих вариантов, стоящих перед ним». «Вопрос в том, сколько раз вы сможете выбрать два действительно плохих варианта, пока все не рухнет?»

Возможно, Путин пытается за кулисами возместить ущерб, пытаясь выяснить, кто и где потерпел неудачу, а это означает, что в данный момент довольно сложно судить об относительном бездействии Путина. В прошлом Путин отвечал на вызовы репрессиями и Очищение. Думаю, надо посмотреть: будут ли еще репрессивные меры? Покатится ли больше голов? Я думаю, что еще слишком рано говорить об этом», — сказала Анджела Стент, старший научный сотрудник Института Брукингса. автор Путинский мир: Россия против Запада и с остальными.

Судьбы крупных военачальников, таких как Шойгу, кажутся определенными, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В противном случае любые перестрелки могут показаться Пригожину снисходительными. В понедельник, после его выступления, по телевидению также была показана встреча Путина с высшими должностными лицами министерства обороны, в том числе с Шойгу, что стало еще одной очевидной попыткой представить все как обычно.

Над всем этим нависла война России на Украине. Восстание Пригожина было шокирующим, но симптомом еще большей дисфункции внутри России, и катастрофическая кампания Москвы на Украине обнажила его. «Остается большой вопрос: что происходит на поле боя в Украине? Это то, что сохранит или разрушит эту систему», — сказал Леван.

Выступая перед людьми в Москве, он сказал, что есть два лагеря, когда речь заходит о том, как будет развиваться война: «С одной стороны, они говорят, что не могут представить себе условия, в которые попадет Путин. Но в равной степени они говорят, что мы не представляю, как Путин может выжить».