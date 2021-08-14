Что происходит с российской космической программой? | ежедневная планета

В прошлом месяце то, что наблюдатели космических программ давно думали, могло никогда не произойти, на самом деле произошло на высоте 450 километров над Землей: 20 тонн в России. Блок Наука («наука») Успешно состыковался с Международной космической станцией. Это было первое расширение российской части станции более чем за десять лет. Практически все остальные партнеры по ISS завершили строительство своих объектов много лет назад.

Как следует из названия, «Наука» спроектирована как лаборатория с мастерской, перчаточным ящиком для экспериментов, точками крепления внешних полезных нагрузок, воздушным шлюзом и роботизированной рукой европейского производства, которая позволяет астронавтам устанавливать оборудование за пределами станции. первая такая возможность с российской стороны. В «Науке» также добавлено больше спальных мест для космонавтов и новый туалет, подключенный к усовершенствованной системе оборотного водоснабжения.

Новый агрегат был запущен на станцию ​​на ракете «Протон-М» 21 июля. После восьми дней почти полного молчания Роскосмоса вокруг Науки Трудное путешествие к месту назначения И нервный окончательный подход к Международной космической станции, успешная стыковка были встречены в Москве с большой помпой. «С сегодняшнего дня иностранцы учатся произносить новое русское слово – Наука», – заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Тем временем в российских социальных сетях армия онлайн-троллей пошла за борт, чтобы способствовать успеху.

Всего через три часа настроение резко изменилось. Люди, контролирующие связь со станции, слышали тревожные сообщения от космонавтов о том, что двигатели “Наука” запускаются без всякой причины.Отправить всю станцию ​​в колесо неконтролируемой колесницы. Прямая трансляция с орбиты показала, что за пределами станции шла снежная буря – похоже, выхлопные газы двигателя. это было там Некоторые напряженные моменты На земле, где должны были быть запущены другие подразделения станции, чтобы противостоять неожиданному направлению и вернуть станцию ​​под контроль. Авария закончилась только тогда, когда у Нукки закончилось топливо.

Непреднамеренные запуски двигателей, которые могли бы повредить Международную космическую станцию ​​стоимостью 100 миллиардов долларов, были результатом ошибки программного обеспечения. Другая программная ошибка несколько дней назад также вызвала проблемы с двигателем, трата топлива и оставила диспетчерам миссии только одну попытку состыковаться.

Как обычно, Роскосмос в основном хранил молчание о происшествиях, предоставляя независимым исследователям разобраться в том, что на самом деле произошло. По совпадению, Российская Государственная Дума сейчас готовит закон, который фактически криминализирует любое сообщение о российской космической и военной деятельности.

Что случилось с некогда элитной российской программой пилотируемых космических полетов?

Наука, как и другие события, находящиеся в центре международного внимания, вплоть до Олимпийских игр, теперь рассматривается в России как часть пропагандистской войны с Западом. Любой успех Кремля, даже самый маленький, преувеличен. Любой намек на коррупцию или бесхозяйственность скрыт или скрыт от глаз. Часто виноваты В Соединенные Штаты или где-нибудь еще. В интервью после стыковки, которое транслировалось в российском телеканале, известном своей ультранационалистической риторикой, Рогозин обвинил в проблемах с двигателем блока воздуходувки украинского производства в танках “Наука”.

По правде говоря, серьезный отказ “Науки” после стыковки был лишь последним в длинной череде неприятных технических проблем, которые преследовали проект на протяжении трех десятилетий. Распространенные проблемы с программным обеспечением были лишь частью драмы, которая включала смену подрядчиков и серьезную модернизацию систем советской эпохи, гарантии которых истекли за годы до того, как они получили возможность летать.

Наука – последний российский космический корабль, который может проследить свои корни до него Транспортное судно, известное как ТКСОн был разработан в 1960-х и 1970-х годах группой плодовитого советского космонавта Владимира Челомы. Первоначально ТКС был разработан для сверхсекретной советской военной космической станции Алмаз. Позже такая же конструкция была использована для агрегатов космической станции «Мир», а затем принята для первого российского образца Международной космической станции.

В 1990-х годах, когда компоненты International Station строились по всему миру, устройства, которые в конечном итоге стали Nauka, планировалось выпустить до конца того десятилетия. Но различные финансовые и технические проблемы держали его и остальную часть российской части на земле почти четверть века.

В начале 2010 года инженеры обнаружили серьезное загрязнение в важнейшей двигательной установке агрегата, как сообщается, в результате того, что рабочие ошибочно полагали, что его должны были разобрать. Все попытки стереть систему полностью провалились, но после многих лет задержек двигатели «Наука» все равно были сертифицированы для работы. В последние дни перед запуском «Наука» пришлось вывести из дозаправки, потому что опубликованные в Интернете фотографии, сделанные в прессе, показали, что на критических датчиках управления полетом не обнаружено тепловых покрытий. Одеяла пришлось срочно изготовить из остатков материалов.

Что будет дальше с отделом проблемной науки?

Наука прибывает в критический момент, поскольку Международная космическая станция приближается к неопределенной дате вывода из эксплуатации. Поскольку программа Кремля по исследованию Луны давно приостановлена ​​из-за финансовых проблем, российские официальные лица заговорили о строительстве новой станции на орбите, отличной от Международной космической станции, хотя новых денег на этот проект пока не выделено. Этот предлагаемый меньший объект будет посещаться астронавтами только изредка и может пролететь над стратегически важным арктическим регионом, если удастся решить многие технические проблемы, связанные с новой орбитой. На новой орбите к будущей российской станции можно будет добраться с помощью экипажей, грузовых кораблей и космических кораблей, запущенных из России, а не из Казахстана, как в случае с аппаратами, направляющимися на Международную космическую станцию.

В этих условиях добавление дополнительных российских подразделений к существующей станции кажется бессмысленным. Тем не менее, Роскосмос оставил следующий блок, называемый Perchal («пирс»), в графике для его запуска на Международную космическую станцию ​​в ноябре следующего года. Кроме того, в России в настоящее время строится еще один крупный объект. Это модернизированная версия нового поколения Наука, более известная как Отдел науки и энергетики или NEMОн был призван сделать российскую часть действительно независимой от остальной части МКС с точки зрения энергоснабжения и управления полетом.

Однако в этом году Роскосмос публично взял на себя обязательство сделать NEM ядром новой станции, а не отправлять ее на Международную космическую станцию. После закрытого заседания 26 июля Совет главных конструкторов, который наметил направление космической программы России со времен спутника, отложил все важные вопросы о базе после МКС на неопределенное время.

Это означает, что «Наука» и «Причал» могут иметь относительно короткое время жизни на орбите по сравнению с их предшественниками. И авиадиспетчеры с обеих сторон света останутся в надежде, что больше не будет космических чрезвычайных ситуаций, подобных той, что произошла в прошлом месяце.