Что случилось в Афганистане? История войны, террора, наркотиков, 11 сентября

Падение афганского правительства удивило мир, но именно скорость, с которой это произошло, удивила Рона Макмаллена, бывшего командира группы Госдепартамента по борьбе с наркотиками в Пакистане и Афганистане.

Макмаллен, который занимал различные должности в Государственном департаменте, в том числе послом в одной из стран Северной Африки при администрациях Буша и Обамы, в настоящее время является послом в резиденции Университета Айовы. Он сказал, что подобная смена режима случилась раньше, когда в Афганистане был лидер, поддерживаемый Советским Союзом, но он не ожидал, что падение произойдет так быстро.

«Разведка сказала, что прошло шесть месяцев (до распада афганского правительства), поэтому я был удивлен. Президент Байден был удивлен, что это произошло так быстро, а некоторые представители Талибана заявили, что они были удивлены, что это произошло так быстро», – сказал Маккаллин.

В 1989 году Советский Союз пообещал профинансировать бывшего лидера Афганистана после того, как он покинул регион. Благодаря этому финансированию лидер оставался у власти до распада Советского Союза, деньги кончились, а афганский лидер был свергнут с началом гражданской войны.

Макмаллен описал смену руководства афганского правительства сейчас и в 1992 году как «таяние льда в озере». Сегодня лед твердый, и по нему можно идти, а на следующий день озеро набирает силу.

Макмаллен объяснил, что афганский народ разочарован своим нынешним местом по сравнению с остальным миром. Они смотрят на другие процветающие страны и видят, что их нет, даже несмотря на то, что исторически они были одними из самых передовых обществ в мире.

Есть много причин, по которым люди на Ближнем Востоке винят в том, что они исключены из списка, но есть две широкие категории: те, кто считает, что ислам препятствует Ближнему Востоку, и те, кто думают, что в стороне от ислама, удерживают Ближний Восток. К востоку от того, что было раньше.

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Талибан, который пришел к власти в Афганистане всего через несколько дней после того, как президент Джо Байден объявил, что все силы США покинут страну, попадает в последнюю категорию. Они хотят видеть, как их общество работает по законам ислама.

Афганистан также страдает от другой проблемы, с которой сталкиваются многие страны Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии: границы стран, которые проходят по историческим этническим линиям. Граница между Афганистаном и Пакистаном разделяет пуштунов, от которых произошли талибы, посередине.

Средний дивизион облегчает террористическим группам деятельность на Ближнем Востоке. Их может разыскивать одно правительство и искать убежища у своего двоюродного брата, который живет прямо за границей.

От иранской революции до 11 сентября

Хотя это правда, что такое вмешательство США в Афганистан началось в 2001 году, Афганистан ранее был частью опосредованной войны между США и Россией.

«До существования Советского Союза наши интересы на Ближнем Востоке защищали нефть и цены на нефть», – пояснил Винсент Агирре, профессор политологии в Университете Западного Иллинойса. «Мы защищали системы, производящие это масло».

Но возникли другие интересы. Соединенным Штатам нужно было защитить своего союзника Израиля, и Советский Союз начал собирать союзников в Южной Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В 1978 году в Афганистане к власти пришла группа коммунистов, а в начале 1979 года, в тот же день, когда Стражи исламской революции вторглись в посольство США в Иране, Адольф Доббс, посол в Афганистане в то время, был похищен и убит. . Макмаллен сказал, что это, скорее всего, сделала российская тайная полиция.

Советский Союз вторгся в Афганистан и пытался принести коммунизм народу Афганистана. Соединенные Штаты поддержали моджахедов, группу партизан, которые пытались победить Советский Союз.

«Многие из них руководствуются религией, и мы не хотим, чтобы Афганистан стал атеистической коммунистической страной», – пояснил Макмаллен.

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Не только моджахеды беспокоились о присутствии Советского Союза в Афганистане. Коммунизм не ладил с консервативными мусульманами, которые считали, что их страна должна управляться в соответствии с исламскими законами, и поэтому родилось движение Талибан.

Макмаллен объяснил, что талибы считают себя религиозными учеными, что означает слово «Талибан». Члены Талибана продвигают консервативную форму ислама, которую они считают истинной формой ислама.

Поскольку талибы выступали против коммунистической России, они работали с моджахедами, чтобы свергнуть коммунизм, дав им пользу от американской помощи. Раскол пуштунов вдоль афганской и пакистанской границ был частью того, как моджахеды и талибы смогли сражаться с Советами в Афганистане. Они могут сражаться в Афганистане, затем сбежать и перегруппироваться в Пакистане.

Когда в 1991 году распался Советский Союз, коммунистическое правительство в Афганистане рухнуло, сказал Агирре, и Соединенные Штаты потеряли интерес к Афганистану. Америка вернулась домой, оставив моджахедов и талибов изгнать, чтобы контролировать правительство. После долгих лет гражданской войны Талибан добился успеха и стал правительством Афганистана.

«Только когда Усама бен Ладен и его сеть займут штаб-квартиру и начнут атаковать Соединенные Штаты, и 11 сентября станет ясно, что интересы Америки в корне изменились», – сказал Агуер.

Из-за поддержки талибами «Аль-Каиды» Соединенные Штаты вторглись в Афганистан в конце 2001 года. Их целью было изгнать талибов из Афганистана и помочь сформировать новое правительство. Это правительство рухнуло на прошлой неделе.

Агуер подозревает, что если бы на Соединенные Штаты не напала «Аль-Каида», было бы давление с целью вторжения в Афганистан. Раньше атаки США на бен Ладена носили форму авианалётов и заговоров с целью похищения лидера.

покинуть Афганистан

Это не первый случай, когда Соединенные Штаты уходят из страны исключительно в интересах террористической организации. Когда президент Барак Обама ушел из Ирака, ИГИЛ потребовалось всего три года, чтобы взять его под свой контроль, и, в конце концов, союзные силы смогли вернуть себе всю территорию ИГИЛ.

Агуер сказал, что афганское правительство не только должно бороться за контроль с талибами, но и иметь дело с региональными полевыми командирами, которые считают, что они обладают всей властью в своем регионе. Обе проблемы – это то, чем должно заниматься любое афганское правительство, если оно хочет сохранить контроль.

Агирре сказал, что, хотя и правда, что администрация Трампа заключила мирное соглашение с талибами, афганскому правительству даже не было предоставлено место за столом. Это вредит легитимности афганского правительства. Отсутствие легитимности – основная причина падения поддерживаемых США правительств Ирака перед Исламским государством: люди не чувствовали себя настоящим правительством.

Легитимность просто заключается в том, что государство чувствует, что его лидер имеет право руководить им. Правительство не обязательно должно быть легитимным, чтобы каждый в стране считался законным правительством. Вместо этого большинству населения страны просто необходимо почувствовать легитимность власти.

Не только США заключали сделки с талибами. Он также будет заключать сделки с молодыми военачальниками, чтобы попытаться сохранить мир. Не заставляя афганское правительство заключать сделки и идти на компромиссы с полевыми командирами, он подрывает авторитет афганского правительства. После многих лет поддержки со стороны США афганского правительства и собственных сделок с любым, кто может угрожать режиму, режим не имеет ни силы, ни опыта, чтобы справиться со своими собственными проблемами.

Были и другие сделки, заключенные правительством Афганистана. Коррупция свирепствует, и в какой-то момент Афганистан входил в число 20 самых коррумпированных стран мира. Продажа опиума и героина финансируется афганским правительством и его партнерами из Талибана за счет средств защиты афганских фермеров.

«(Продажа наркотиков) составляет 40-50% ВВП Афганистана», – пояснил Макмаллен.

Однако эту коррупцию защитили Соединенные Штаты. Афганскому правительству не нужно было, чтобы люди соглашались с тем, что они были законными лидерами государства. Им просто нужно, чтобы люди знали, что так думают Соединенные Штаты.

«В некоторых случаях Соединенные Штаты становятся заложниками своих местных союзников», – пояснил Агирре. Считалось, что ни одно афганское правительство не сможет в одиночку противостоять талибам.

Что делать, когда это происходит, – говорить. Когда ИГИЛ взяло под свой контроль Ирак, они ясно дали понять, что намерены атаковать Соединенные Штаты и их западных союзников, что потребует ответа. Теперь вопрос заключается в том, будут ли талибы делать то, на что Соединенные Штаты должны отреагировать, и если нет, должны ли США вмешаться или выйти из афганской гражданской войны.