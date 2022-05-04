Что случилось с русскими в сопрано?

Несмотря на личное убеждение, Дэвид Чейз был измотан годами неустанных вопросов о судьбе россиянина. Таким образом, фанаты наконец-то дали долгожданный ответ.

В том же интервью «Шоу Сэма Робертса» Чейз устало демистифицирует историю русского. Хотя на самом деле это не было изображено или упомянуто в «Клане Сопрано», создатель шоу настаивает на том, как жизнь персонажа развернулась после Сосновых степей:

«Он сломался, и его нашли бойскауты… Каким-то образом у него было удостоверение личности, которое привело их к его боссу, Славе, русскому парню. Мозговой шок. Его отправили обратно в Россию».

Итак, у вас есть это. После многих лет неустанных насмешек общественность наконец получила окончательный ответ. Но, честно говоря, стоило ли откровение того? Иногда мы настолько одержимы желанием стать нашим любимым всезнающим представителем СМИ, что забываем наслаждаться пробелами в повествовании, где наши мнения, страхи и надежды могут заполнить пробелы. Хотя невозможно классифицировать эти наблюдения как полностью «правильные» или «неправильные», они повышают нашу способность вдумчиво заниматься искусством и делать собственные индивидуальные выводы без «правильной» подстраховки.

В то время как Чейз пытается сформулировать именно эту идею после того, как, наконец, ответил на широко обсуждаемый вопрос, ведущий радиопередачи не упустил момент, прежде чем задать следующий интригующий вопрос: «Тони мертв?»

Губы Чейза поджаты, и он просто смотрит в сторону. Хотя разум, стоящий за одним из величайших телешоу всех времен, раскрыл один из самых неприятных вопросов сериала, нет никакого способа разгадать самую большую тайну сериала, ту, что была сохранена для его мучительного и горького финала. Но не в этом ли красота искусства, всегда открытая для бесконечных интерпретаций?