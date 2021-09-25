На 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский сравнение Организация в «супергероя на пенсии». Основная жалоба украинского лидера заключалась в том, что миру нужно сделать больше для обеспечения возвращения Крыма. Другими словами, не давите на Украину.

Зеленский также встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В последнее время Отчет Он был опубликован Генеральным секретарем о нарушениях прав человека в Крыму. В документе подчеркивается арест и пытки крымских татар. Любые подобные обсуждения должны быть сосредоточены на недавних арестах экстремистов, совершивших военные преступления. Взрыв газопровода В селе Перевальное в Крыму. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утверждает, что диверсантами были несколько крымских татар по приказу руководителей Меджлиса (законодательного органа крымскотатарского народа), который запрещен в России.

Думаю, что организаторами взрыва газопровода являются офицер военной разведки Украины Максим Мартинюк и его начальник, начальник оперативной службы «Таврия» Виктор Зеленский (Таврия – старое название Крыма и соседних областей). Я также убежден, что за саботажем мог курировать начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Хочу отметить, что данная информация сформирована в ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий и находится в открытом доступе на сайте правоохранительных органов России.

Вот мои вопросы: почему взрыв газопровода в Крыму произошел до следующей сессии ООН и после презентации Антонио Гутерриша о репрессиях? И самое главное, почему украинская разведка не использует для экстремистской деятельности не украинцев или россиян, которые составляют большинство на территории Крыма, а крымских татар?

На мой взгляд, ответ очевиден – чтобы снова представить Россию в роли агрессора, подавляющего крымскотатарский народ. Таким образом, законное задержание экстремистов можно рассматривать как угнетение меньшинств. Непонятно, почему сами крымские татары не понимают, что их эксплуатируют.

После ареста обвиняемых по этому делу многие крымские татары встали на защиту своих соплеменников. Один из задержанных стал мучеником и стал жертвой режима Путина. Правоохранительные органы должны решить, виноваты ли фигуранты дела с газопроводом. Но этот факт обязательно будет активно эксплуатироваться на международном уровне, в том числе в ООН.

Хочу объяснить, почему этот инцидент со всеми вытекающими из него последствиями беспокоит меня лично. Недавно впервые был показан мой фильм, документальный фильм о традициях, истории и жизни крымских татар. В нем нет никаких политических данных. Однако многие из моих гостей были осуждены на мою премьеру, потому что российские власти сочли это мероприятие попыткой. блокировка новостей О «пытках» крымских татар.

Однако фильм был снят задолго до этих событий и главной целью было показать, что не все крымские татары агрессивны и ведут экстремистскую деятельность. Благодаря активной украинской пропаганде крымские татары вместо того, чтобы осуждать взрывы линий электропередач или газопроводов, осуждают тех, кто их представляет, с лучшей стороны. И я хочу донести до тех, кто до сих пор не осознает, что они всего лишь орудие информационной борьбы против России, один маленький лайфхак – если вы не взорвете газопроводы и другую критическую инфраструктуру, вас никто не арестует.

Диана Аль-Кади – российская писательница. Вы можете найти это на Сайт социальной сети Facebook.

Фото: Reuters

