Что стоит за энергетическим кризисом в Великобритании и Европе

Но остановка угольных электростанций в то время, когда старые атомные станции страны постепенно закрываются, заставило Великобританию полагаться на газ для производства около 40 процентов электроэнергии страны, что намного больше, чем от любого другого топлива. (Напротив, атомные станции во Франции производят около 70 процентов электроэнергии.) Не помогло и то, что ветры, вращающие британские ветряные турбины, которые вырабатывают в среднем около 20 процентов энергии страны, в последние месяцы были чрезвычайно слабыми. .

обновлено 14 октября 2021 г., 18:26 по восточному времени

«Успех в климатической политике возвращается к работе», – сказал г-н Глэстен.

Британия еще недостаточно продвинулась в своем переходе к чистой энергии, чтобы избежать уколов мировых цен на газ.

«В настоящее время у нас недостаточно возобновляемых источников энергии, чтобы реально ее реализовать», – сказал Мартин Янг, энергетический аналитик Investec, фирмы по ценным бумагам. «Обычно цену устанавливает газ». Он сказал, что высокие британские налоги на выбросы углерода также увеличивают расходы на электроэнергию.

Пожар, в результате которого был опрокинут большой кабель, по которому из Франции шла электроэнергия, усугубил проблемы. В отличие от других европейских стран, Великобритания не инвестировала в газовые хранилища, вместо этого разрешив закрыть одно из крупных хранилищ в 2017 году.

Испытывают ли потребители какое-либо облегчение?

Высокие оптовые цены на электроэнергию перекладываются на домовладельцев, оказывая давление на бюджеты и вынуждая правительства вмешиваться. В Испании правительство недавно фактически заявило, что оно будет получать прибыль от производства ветровой и солнечной электроэнергии, чтобы компенсировать потребителям более высокие цены на газ.

Около 15 миллионов британских домашних хозяйств недавно столкнулись с повышением цен на энергоносители на 12 процентов в рамках государственной программы по ограничению резких скачков цен. Максимальные ставки пересматриваются каждые шесть месяцев; Ожидается, что предстоящий в апреле пересмотр приведет к еще большему скачку.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются домовладельцы: многие поставщики электроэнергии, предлагавшие клиентам выгодные сделки, оказались не в состоянии выполнить свои обязательства по текущим ставкам. Многие из этих относительно небольших предприятий в последние недели рухнули, и счета их примерно 1,7 миллиона клиентов проданы с аукциона более сильным компаниям. Никто не потеряет энтузиазм из-за этих бизнес-неудач, но в конце концов эти клиенты будут платить более высокие ставки, а компании, работающие с клиентами, смогут переложить дополнительные расходы на плательщиков счетов.