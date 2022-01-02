Что такое вода? Процесс «Зеленой кремации» Десмонда Туту | Десмонд Туту

Тело архиепископа Десмонд Туту Вы подвергнетесь гидратации — популярной и экологически чистой альтернативе традиционным методам кремации с использованием воды вместо огня.

В процессе гидратации или «щелочного гидролиза» тело умершего погружают на три-четыре часа в смесь воды и сильной щелочи, такой как гидроксид калия, в металлическом цилиндре под давлением и нагревают примерно до 150 ° C. .

В процессе все разжижается, кроме костей, затем они сушатся в духовке и превращаются в белую пыль, помещаются в банку и передаются родственникам.

Подобно человеческому оплодотворению, техника Компостирование трупов слоями органики Как и в случае с листьями или древесной стружкой, использование воды разрешено только в некоторых странах. В Южной Африке, где Тото умер в прошлое воскресенье, нет абсолютно никакого законодательства, регулирующего эту практику.

Этот метод был впервые разработан в начале 1990-х годов как способ утилизации туш животных, используемых в экспериментах, а затем этот метод использовался для утилизации крупного рогатого скота во время эпидемии коровьего бешенства, сказал исследователь из США Филип Р. Олсон.

В 2000-х годах американские медицинские школы использовали водные технологии для утилизации пожертвованных человеческих трупов, прежде чем эта практика стала применяться в похоронной индустрии, писал Олсон в своей книге. Документ 2014 г..

Тото, умерший в День подарков в возрасте 90 лет, был известен своим скромным образом жизни. Он оставил инструкции, что его похороны должны быть простыми и без излишеств.

Герой, выступающий против апартеида, похороны которого прошли в субботу, специально заказал дешевую шкатулку и экологически чистую кремацию.

По мере того как городские захоронения по всему миру становятся все более редкими и дорогими, толчки в воде становятся очевидными. Его сторонники говорят, что вода мягче пламени.

Они также утверждают, что жидкая кремация потребляет меньше энергии, чем традиционная, и выделяет меньше парниковых газов.

По данным британской компании Resomation, система Aquamation потребляет в пять раз меньше энергии, чем огонь, и снижает выбросы парниковых газов на похоронах примерно на 35%.

Вода также используется для захоронения туш животных на бойнях, поскольку она считается более эффективной и гигиеничной.