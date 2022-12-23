Что такое полярный вихрь? И другие вопросы, связанные с холодной погодой

Основная идея, по его словам, заключается в том, что более теплые условия создают более крупные и энергичные волны в атмосфере, которые делают струйный поток более волнистым, с большими пиками и впадинами. Это влияет на вращение полярного вихря.

Используя аналогию с волчком, он сказал: «Как будто он начинает возиться с вещами». «Он теряет свою красивую круглую форму и в этом случае становится более эластичным». Одна лопасть распространяется на Канаду и Соединенные Штаты, из-за чего на первый план выходит холодная погода.

Д-р Коэн сказал, что изучает эту тему с 2005 года и более чем когда-либо уверен в связи с изменениями в Арктике. «Доказательства только накапливаются», — сказал он.

Другие ученые не так уверены. в краткой статье В журнале Nature Climate Change в 2020 году два исследователя из Эксетерского университета в Англии пишут, что, несмотря на продолжающееся потепление в Арктике и исчезновение морского льда, краткосрочные тенденции экстремальных холодов, струйного течения и других измерений, связанных с климатом 1990-е и 2000-е «не длились последнее десятилетие», что ослабляет аргумент о том, что виновником потепления в Арктике было.

Некоторые эксперты предполагают, что на вихрь могут влиять не потепление, а другие естественно изменяющиеся элементы климата Земли. Среди них, по словам Теда Шеперда, климатолога из Университета Рединга в Англии, температура поверхности моря в экваториальной части Тихого океана может привести к изменениям в арктических воздушных массах, которые нарушают струйные течения и вихри.

Разрешится ли этот спор?

Ученые говорят, что вопросы о том, какую роль потепление в Арктике может сыграть в периоды экстремальных холодов, являются примером того, какие дебаты о здоровом изменении климата ведутся сейчас. Дело не в том, реально ли изменение климата — на этот вопрос уже дан ответ, — а в том, какие последствия имеют место, насколько они серьезны и будут ли они усиливаться по мере продолжения потепления.

Большинство ученых рассматривают эту дискуссию как важную дискуссию, которая все еще продолжается. Некоторые аспекты, по словам доктора Ваврос, «имеют очень прочную физическую основу». Среди них, по его словам, была идея о том, что потепление Арктики за счет уменьшения разницы температур между Арктикой и тропиками ослабило ветры струйного течения. Но есть и другие аспекты, в том числе, делает ли потепление струйный поток более волнистым и где «есть вещи, с которыми мы действительно боролись, и мы все еще не уверены», — сказал он.

«В первые дни было много черно-белых размышлений, в том числе среди таких людей, как я, по этому вопросу», — добавил доктор Ваврос. «По мере того, как появляется все больше и больше доказательств, очевидно, что существует много оттенков серого».