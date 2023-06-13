Что такое эксклюзив Xbox South of Midnight и кто его делает?

Ужасный, наполненный блюзом южная полночь Это был один из самых увлекательных трейлеров, представленных на Xbox Game Show в воскресенье, но он также и один из самых загадочных, который легко можно потерять среди шумной еды, такой как возрождение мифвыявление Звёздные войны: преступникии гигант звездное поле информация о дампе. О чем он говорит? Как вы будете играть? Какова его родословная? Как вы будете ориентироваться в сложных водах в глубинах Южной Америки?







Некоторые, если не все, ответили на эти вопросы Официальное интервью с разработчиками на Xbox Wire. Краткая версия: это темное, волшебное, волшебное приключение от создателей. Мы счастливы немногие Он исследует фольклор, музыку и сельскую местность вымышленного Юга, но студия Compulsion Games пока мало говорит о том, как она будет играть.

Когда выйдет South of Midnight и будет ли он эксклюзивом для Xbox?

Дата выхода не объявлена. Однако Microsoft в своей презентации приурочила несколько игр к 2024 году. южная полночь Это был не один из них — как миф, может быть и дальше. В качестве выпуска Xbox Game Studios он появится на ПК с Windows, Xbox Series X, Game Pass и Steam.

Кто делает к югу от полуночи?

Это легкая часть. Compulsion Games — канадская студия из Монреаля, основанная бывшим разработчиком Arkane Studios Гийомом Прово. В качестве инди она сделала красивый, но стройный платформер-головоломку 2013 года. интервью и 2018 Мы счастливы немногие, хоррор-антиутопия от первого лица с элементами roguelike, действие которой происходит в искривленной Англии 1960-х годов. Microsoft приобрела Compulsion, и Xbox Game Studios стала первой командой в 2018 году.

место принуждения Она говорит, что стремится совершить «галлюцинаторные приключения в странных, но провокационно знакомых мирах» с богатыми сюжетными линиями, созданием мира и ощущением «созданного вручную». Его игры построены на сильных художественных стилях и заметных литературных и культурных отсылках (Джордж Оруэлл, У. заключенный к Мы счастливы немногие; Уильям Фолкнер, ночь охотникаБлюз Роберта Джонсона южная полночь).

Есть также некоторое практическое участие со стороны Microsoft: продюсер повествования и креативный специалист Джеймс Льюис работает над игрой со своей основной работы в качестве главы программы ускорения разработки ID @ Xbox. Льюис, чернокожий, помогает канадскому разработчику чутко относиться к сеттингу и персонажам.

Изображение: Conquer Games/Xbox Game Studios

К чему ты принадлежишь?

В волшебной версии современного сельского Юга главная героиня Хейзел пытается исправить разрушенный мир, встречая мифических существ из южного фольклора. Креативный директор Дэвид Сирс, который провел свое детство в этом районе, сказал, что его «во многом вдохновили мои странствия по забытым фермам и заброшенным местам Миссисипи».

Хейзел — ткач, он может использовать магию, чтобы сражаться и перемещаться. Сирс говорит, что ее магия плетения позволяет ей «брать нити, составляющие вселенную, и сплетать или скручивать их в полезные формы, которые может использовать игрок». Влияния «полны фрактальной геометрии, выраженной в трикотаже и салфетках — все создано по образцу текстиля». У Хейзел есть сила и мудрость, но у нее также будет несовершенная человеческая сторона, на которую влияет ее семья и мир, в котором она выросла: «У нее много тех же проблем, что и у реальных людей», — говорит Сирс.

Так же как и существа из фольклора — вроде монстра, который таинственным образом появляется в трейлере ( Тамазайт) или Haints (злые духи, которые боятся синего цвета) — Хейзел встретит более двойственных персонажей, таких как Shakin ‘Bones, хитрый поющий гигант из трейлера. Он бессмертный архонт, вдохновленный отчасти Хароном, мореплавателем в греческой мифологии, отчасти блюзменом Джонсоном, который, по легенде, заключил сделку с дьяволом на перекрестке дорог. Неясно, на стороне ли он Хейзел, и Сирс намекает, что в этом мире могут быть угрозы, помимо монстров, с которыми сталкивается Хейзел.

Как вы будете играть к югу от полуночи?

Сирс и Льюис очень мало говорят об этом, но мы знаем некоторые основы из более раннего интервью, которое состоялось до анонса игры. В интервью на французском языке 2021 г. Команда Xbox (Как я уже говорил ВГКСпециалист по связям с общественностью и разработчик сообщества Найла Хаджас из Compulsion сказала, что команда работает над повествовательной игрой от третьего лица. это не будет Мы счастливы немногиеЭлементы Roguelike, в отличие от этой игры, не появятся в раннем доступе. «Следующая игра — это история, и мы знаем, куда идем», — сказала она.

Изображение: Conquer Games/Xbox Game Studios

Как Coercion справляется с игрой о чернокожей женщине с Юга?

В интервью Xbox Wire Sears, кажется, гордится этим. южная полночь В нем будет сеттинг и главный герой, который не недостаточно представлен в играх, но знает об опасностях этого извне. Здесь в дело вступает Льюис, который работает с разработчиками из маргинализированных групп. Компания Compulsion также обратилась за другой помощью извне, в том числе к внутренним ресурсам Microsoft, таким как группа ресурсов для черных сотрудников Xbox, и к внешним консультантам. Но, по словам Льюиса, репрезентация в самом «Принуждении», особенно в команде сценаристов, имеет решающее значение: «Подход к этому должен начинаться с соответствующего представительства в команде, гарантируя, что у нас есть чернокожие и цветные женщины в нашей повествовательной команде. » Чтобы понять и написать голос Хейзел.

Будет ли игра посвящена горькой и расистской истории (и настоящему) Юга? Льюис делает вид, что его узнают, но это не главное в истории.

«На самом деле вам не нужно быть из этого региона, чтобы засвидетельствовать, что у американского Юга есть история, из-за которой его трудно использовать в качестве места действия без его трудного прошлого, влияние которого мы все еще можем чувствовать сегодня». Но, по его словам, «работа Хейзел не в том, чтобы исправлять расизм или тревожную историю Юга. Эти вызовы несправедливы по отношению к ней. она настоящий человек, которого, как он надеется, узнают такие люди, как моя жена, дочь и мать, которые все похожи на Хейзел».

Читать далее