Что такое эффект Намби? Узнайте, кем был Намби Нараянан и что с ним случилось здесь

Кто такой Намби Нараянан и чем он известен? В чем заключается проблема ISRO espionae? Что такое эффект намби и как он вызывает масштабный гул нации? Узнайте все об этом в статье ниже.
Эффект Намби
Эффект Нэмби: почему в новостях?
Премьер-министр Моди недавно отреагировал на режиссерский дебют R Madhavans Rocketry: The Nambi Effect. Это будет биографический научно-фантастический фильм, основанный на жизни Намби Нараяна. Намби Нараянан был ученым ISRO, на котором основан фильм. Посмотрите, что премьер-министр Моди опубликовал в Twitter о том же.
Рад познакомиться с вами и замечательным Намби Нараянан Джи. Этот фильм затрагивает важную тему, о которой должно знать больше людей.
Наши ученые и техники принесли огромные жертвы для нашей страны, проблески, которые я мог видеть в роликах Rocketry. https://t.co/GDopym5rTm
Нарендра Моди (Нарендрамоди)
5 апреля 2021 г.
Вскоре с этим фильмом Р. Мадхаван дебютирует как режиссер.
Большое спасибо, сэр. Мы не можем больше договориться, и вся команда и я сделаем все возможное, чтобы это произошло. Еще раз спасибо. 🙏🙏🇮🇳🇮🇳 https://t.co/1qT0XeOtWw
– Ранганатан Мадхаван (актер Мадхаван)
5 апреля 2021 г.
Кто такой С. Намби Нараянан?
- С. Намби Нараянан – индийский ученый и авиационный инженер. Он также является лауреатом Премии Падма Бхушан.
- Он сыграл важную роль в разработке двигателя Vikas, который впервые был использован на PSLV, запущенной Индией.
- Он был высокопоставленным чиновником, отвечающим за холодильный отдел Индийской организации космических исследований (ISRO).
Ранний период жизни:
- Намби Нараян родился в семье среднего достатка тамильских браминов 12 декабря 1941 года в Нагеркойле, Траванкор.
- Он окончил школу DVD Senior High School.
- Он встретился с Викрамом Сарабхаи, который в то время возглавлял ISRO в 1966 году. Он встретился на станции запуска тропических ракет Thumba в Thumba.
- Там он работал интегратором полезной нагрузки с Ю.С. Раджаном.
- Он также поступил в инженерный колледж Тируванантапурама, чтобы получить степень MTech.
- Он получил стипендию НАСА и был принят в Принстонский университет в 1969 году.
- Его магистерская программа по химическим ракетным двигателям под руководством профессора Луиджи Кроко была завершена за рекордные 10 месяцев.
Что случилось с Намби Нараянаном?
Дело о шпионаже ISRO:
В 1994 году ему было предъявлено ложное обвинение в шпионаже и арестован. Представители Министерства обороны заявили, что утечка информации связана с сверхсекретными данными летных испытаний ракет и запусков спутников. Он был арестован и провел в тюрьме 50 дней. Среди других подозреваемых в этом деле – ученый ISRO д-р. Сасикумаран, сотрудник Роскосмоса К.
Однако обвинения против него были сняты Центральным бюро расследований CBI в апреле 1966 года. Позже Верховный суд признал его невиновным и освобожденным от всех обвинений.
Это было в 2018 году, когда Верховный суд присудил ему компенсацию в размере 5 лакх индийских рупий, но правительство Кералы присудило ему колоссальные 1,3 крор рупий.
Биография Нараянана под названием «Ормакалуде бхраманападхам» была опубликована 26 октября 2017 года.
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Какой фильм основан на жизни Намби Нараянана?
Фильм, основанный на жизни Намби Нраянана, называется Ракетная техника: Эффект Намби.
Что случилось с Нараянаном Намби?
Намби Нараянан был ученым из ISRO, которого обвиняли в шпионаже и передаче данных ракетостроения врагам.
Кем был Намби Нараянан?
С. Намби Нараянан был старшим научным сотрудником Индийской организации космических исследований (ISRO).
От кого зависит эффект Намби?
Эффект Nambi основан на S Nambi Narayanan, который был ученым ISRO.