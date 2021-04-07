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Что такое эффект Намби? Узнайте, кем был Намби Нараянан и что с ним случилось здесь

7 апреля, 2021
Marfa Fedoroa

Кто такой Намби Нараянан и чем он известен? В чем заключается проблема ISRO espionae? Что такое эффект намби и как он вызывает масштабный гул нации? Узнайте все об этом в статье ниже.

Создано: 7 апреля 2021 г. 10:03 IST
Дата редакции: 7 апреля 2021 г., 10:03 IST

Эффект Намби

Эффект Нэмби: почему в новостях?

Премьер-министр Моди недавно отреагировал на режиссерский дебют R Madhavans Rocketry: The Nambi Effect. Это будет биографический научно-фантастический фильм, основанный на жизни Намби Нараяна. Намби Нараянан был ученым ISRO, на котором основан фильм. Посмотрите, что премьер-министр Моди опубликовал в Twitter о том же.

Кто такой С. Намби Нараянан?

  1. С. Намби Нараянан – индийский ученый и авиационный инженер. Он также является лауреатом Премии Падма Бхушан.
  2. Он сыграл важную роль в разработке двигателя Vikas, который впервые был использован на PSLV, запущенной Индией.
  3. Он был высокопоставленным чиновником, отвечающим за холодильный отдел Индийской организации космических исследований (ISRO).

Ранний период жизни:

  1. Намби Нараян родился в семье среднего достатка тамильских браминов 12 декабря 1941 года в Нагеркойле, Траванкор.
  2. Он окончил школу DVD Senior High School.
  3. Он встретился с Викрамом Сарабхаи, который в то время возглавлял ISRO в 1966 году. Он встретился на станции запуска тропических ракет Thumba в Thumba.
  4. Там он работал интегратором полезной нагрузки с Ю.С. Раджаном.
  5. Он также поступил в инженерный колледж Тируванантапурама, чтобы получить степень MTech.
  6. Он получил стипендию НАСА и был принят в Принстонский университет в 1969 году.
  7. Его магистерская программа по химическим ракетным двигателям под руководством профессора Луиджи Кроко была завершена за рекордные 10 месяцев.
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Что случилось с Намби Нараянаном?

Дело о шпионаже ISRO:

В 1994 году ему было предъявлено ложное обвинение в шпионаже и арестован. Представители Министерства обороны заявили, что утечка информации связана с сверхсекретными данными летных испытаний ракет и запусков спутников. Он был арестован и провел в тюрьме 50 дней. Среди других подозреваемых в этом деле – ученый ISRO д-р. Сасикумаран, сотрудник Роскосмоса К.

Однако обвинения против него были сняты Центральным бюро расследований CBI в апреле 1966 года. Позже Верховный суд признал его невиновным и освобожденным от всех обвинений.

Это было в 2018 году, когда Верховный суд присудил ему компенсацию в размере 5 лакх индийских рупий, но правительство Кералы присудило ему колоссальные 1,3 крор рупий.

Биография Нараянана под названием «Ормакалуде бхраманападхам» была опубликована 26 октября 2017 года.

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Какой фильм основан на жизни Намби Нараянана?

Фильм, основанный на жизни Намби Нраянана, называется Ракетная техника: Эффект Намби.

Что случилось с Нараянаном Намби?

Намби Нараянан был ученым из ISRO, которого обвиняли в шпионаже и передаче данных ракетостроения врагам.

Кем был Намби Нараянан?

С. Намби Нараянан был старшим научным сотрудником Индийской организации космических исследований (ISRO).

От кого зависит эффект Намби?

Эффект Nambi основан на S Nambi Narayanan, который был ученым ISRO.

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