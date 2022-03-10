Что там для получения разрешения в России? Кошельки, акции и иностранные инвестиции.

Санкции США и Европы, введенные против Кремля, до сих пор превзошли многие ожидания — скорее всего, президента России Владимира Путина. Их воздействие состоит в том, чтобы ослабить российскую финансовую систему, дестабилизировать рубль, спровоцировать суверенный дефолт и подтолкнуть российскую экономику к рецессии. «Крепости России» больше нет.

Влияние на промышленное производство и критически важный импорт из-за ограничений на экспорт полупроводников Глубокий. Реакция Кремля усугубила многолетнюю изоляцию России (и, следовательно, застой), наложив ограничения на капитал для корпораций и частных лиц. Российские компании возвращаются Большая часть их иностранной валюты выплачивается в рублях (что приводит к дефолту) центральным властям и должникам.

Недавно США и Великобритания объявили о запрете Импорт Евросоюз рассматривает российскую нефть — первая крупная акция против спасательного круга Кремля Контроль Покупка Россией природного газа. В течение двух недель путинская война ввергла Россию обратно в глубоко интегрированный мир с экономически изолированным советским статусом. Это будет катастрофой для русского народа.

Хотя администрация Байдена была хорошо подготовлена ​​к своим санкциям, они были приняты. Набор его начальных опций К 25 февраля — и через день две трети довоенных валютных резервов России (около 630 миллиардов долларов) выросли быстрее, чем кто-либо ожидал. Оставшихся резервов (деньги, золото, китайские облигации) недостаточно, чтобы заполнить огромные ямы, уже вырытые западными санкциями.

Тем не менее силы Путина продолжают наносить удары по гражданскому населению и невоенной инфраструктуре, в то время как гнев в США, Европе и других странах усиливается. Вот почему Запад должен продолжать разрабатывать варианты расширения санкций в ответ на рост насилия со стороны Путина. По сравнению с санкциями против Ирана или Северной Кореи, до того, как эти санкции будут достигнуты, есть место для дальнейшего нацеливания.

Что еще есть в меню опций эскалатора? Мы предлагаем ряд взлетов и падений (за исключением возможных европейских ограничений власти России, их влияние будет не таким драматичным, как уже принятые меры). Администрация может быстро выбрать вариант оказания большего воздействия, такой как объявленный в среду взрыв, особенно в ответ на нападение России на мирных жителей. Родильный дом В Мариуполе:

Целевая олигархия, друзья, кошельки и ПутинS активы. Западные страны до сих пор ввели клановые/олигархические санкции, временно нацеленные лишь на горстку президентов, в надежде, что они смогут наконец вывести миллионеров из путинской орбиты. Мысль о том, что олигархия в России будет лучше себя вести из Кремля, вызывает все больший скептицизм. Тем не менее, эти миллионеры, особенно близкие к Путину и Кремлю, представляют собой привлекательные цели для санкций из-за их участия в российской экономике и странной клептократии Путина. Вид лодки стоимостью шестьсот миллионов долларов, захваченной таможенниками, может быть чем-то символичным, когда ее укладывают на фоне катастрофы в Украине. Эти санкции покажут союзникам и соратникам Путина, что Путин наносит ущерб их интересам и интересам их семей.

Продлить ограничения для компаний. Несмотря на серьезные атаки на финансовый и оборонный секторы России с 2014 года, Запад по-прежнему может нацеливаться на ряд компаний, близких или близких к Кремлю, без риска неуправляемой утечки. Государственный Коспромбанк А также Сельскохозяйственный банк РоссииА также частные АльфаБанк, уже подвергается финансовым ограничениям, но может быть рядом с полными санкциями, которые фактически заблокируют от Международного валютного фонда. То же самое и с транспортными компаниями. Совкомфлот А также РЖДИ алмазная компания Алроса. Тем временем главный российский страховщик Сокас Разрешено Европейским Союзом, но не Соединенными Штатами. Чтобы справиться с последствиями перетока, могут потребоваться дополнительные меры, но есть обширная область российской частной и контролируемой государством экономики, которая является привлекательной мишенью.

Разрешение на российские фондовые биржи. Поскольку западные страны стремятся еще больше подорвать внутренние рынки капитала — в то время как Россия уже резко перекрыла доступ к внешним рынкам — санкции нацелены на ключевые рынки. Московская биржа, Может проложить путь к дальнейшим потрясениям на рынке. Это позволит рассмотреть некоторые из возможностей Запад Или китайский язык Компании могут покупать российские активы по минимальной цене и держать их годами. Такие покупки на самом деле не приносят большого капитала российским компаниям (иначе ситуация может резко измениться), но в то же время посылают необоснованный сигнал о том, что многие западные компании покидают Россию, чтобы получать корпоративную прибыль.

Заблокировать правительство России. Это позволит разрешить все российские государственные предприятия. Хотя многие уже согласились, абсолютное эмбарго еще больше изолирует Путина и его источники власти от мировой экономики, поставив российское правительство в один ряд с такими странами, как Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Для этого процесса потребуются аэродинамические поверхности или другая резьба, чтобы не стимулировать энергетические рынки — поэтому нефтяные и газовые компании «Роснефть» и «Газпром» соответственно принадлежат государству, — но он был бы полезен даже при наличии таких объектов.

Запретить новые инвестиции в Россию. Хотя Белый дом во вторник запретил новые инвестиции в российские энергетические проекты, логический вариант расширения распространил бы этот запрет на всю российскую экономику. Экономика сосредоточена в относительно небольшом числе ключевых компаний в ключевых секторах доходов, и если эти цели будут достигнуты, новый инвестиционный барьер может обеспечить золотую середину, которую западные политики ожидают более широкого воздействия замораживающего эффекта барьера. Когда любой американский бизнес, работающий в России, прекратит полное финансовое эмбарго. Западные закупки энергоресурсов и Запрет В российском экспорте Ингредиенты Поскольку ключевые направления западной торговли с Россией уже затронуты, больших утечек в страны Запада из-за новых инвестиционных ограничений не будет.

Ввести полное финансовое эмбарго. Он находится в конце спектра эмбарго и запретит все операции, экспорт и импорт с Россией. Это будет последний шаг Запада по удалению России из мировой экономики, а страна, которую обычно называют «санкциями в иранском стиле», станет барьером для всей торговли. Несколько недель назад это было бы почти немыслимо — но, учитывая почти бешеное усиление санкций, кажется, что если Путин будет преследовать свои устремления за пределами своей ультрафиолетовой планеты, Запад может приблизиться к ней быстрее, чем кто-либо ожидал.

Атакуйте тех, кто уклоняется от препятствий. Осуществление всех этих мер очень важно для сохранения режима санкций. Соединенным Штатам, Великобритании и Европейскому Союзу следует учесть, что русские попытаются избежать наказания, включая создание подставных компаний для прикрытия лицензионных прав. Несмотря на вторичные санкции против всех россиян, разрешенные Законом США о противодействии враждебным действиям 2017 года, это по-прежнему будет проблемой, и администрации Байдена необходимо будет проводить интенсивные консультации в режиме реального времени с союзниками и другими сторонами по вопросам соблюдения и общности. Подходы — путем создания консультативного комитета по стандартным барьерам. Сенат США должен утвердить кандидатуру администрации на пост координатора Госдепартамента по санкциям Джеймса О’Брайена, который, несмотря на срочность вопроса, по необъяснимым причинам все еще находится в процессе утверждения. О’Брайен — опытный политический деятель, талантливый и уважаемый в Вашингтоне деятель, который знает, как делать вещи в мире внешней политики без ведома общественности.

Если Путин решит серьезно подумать о дипломатическом пути выхода из войны, он еще этого не сделал, ослабление санкций должно быть пряником. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд Недавно изложенные условия Отменить санкции: уход России из Украины и помощь в восстановлении. Снятие или приостановка санкций будет сложной задачей — особенно обещания Путина соблюдать любое соглашение с Украиной.

Путин сожалеет о распаде Советского Союза. Но он видит, что русские, давно воспользовавшиеся благами глобализации, не хотят ее забирать.

Брайан О.‘Тул является нерезидентом старшего союзника Атлантического совета.‘Земной экономический центр. Он является бывшим старшим советником директора Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Подпишитесь на него в Твиттере Брайанофтуле.

Дэниел Фрид — выдающийся член семьи Вайзеров в Атлантическом совете. Он был координатором санкционной политики при администрации Обамы, помощником госсекретаря по Европе и Евразии при администрации Буша и старшим директором Совета национальной безопасности при администрациях Клинтона и Буша. Он также был послом в Польше при администрации Клинтона. Подпишитесь на него в Твиттере МбАмбДанФрид.

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