Что участие Starlink в украинской обороне говорит о космической политике США?

Прошлой Заглушение сигнала И атака в кафе Они поразили инфраструктуру украинской цифровой сети и вызвали серьезные перерывы. Отчеты Они приписывают эти атаки, которые согласуются с бывшими, спонсируемыми Россией. е операциик Российские власти.

Стремясь обеспечить резервные возможности связи, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров Обращение к Илону Маску Для сети, поддерживающей Starlink. В ответ компания Маска SpaceX Активация услуги Starlink в Украине и отправил Дополнительные сетевые станции. В то время как Агентство США по международному развитию предполагает, что станции необходимы для «защитаПубличный доступ в Интернет, как сообщается, Starlink предоставил украинским членам «Аэророзвидки» Для реализации Передовые операции по сбору разведданных и огневой поддержке российских объектов. Даже один украинский военный чиновник Он сказал лондонской Times Что он «должен» использовать Starlink для захвата российских тепловизионных целей.

Маск поддерживает украинское правительство на фоне сложной правовой ситуации. В этой публикации исследуются несколько принципов международного гуманитарного права, поскольку они могут регулировать нападение России на инфраструктуру Starlink. Затем он оценивает, как и почему действия Маска угрожают сделать США стороной конфликта. Наконец, он предлагает модификации местная политика Это может помочь избежать такого исхода сейчас и в будущем.

Международное гуманитарное право и объекты двойного назначения

Международное гуманитарное право обеспечивает основу для определения законных целей на войне. Хотя государства могут по-разному интерпретировать положения того или иного договора, большинство из них согласны с некоторыми основными принципами.

Во-первых, у бойцов есть обязанность дискриминировать между объектами, являющимися военными объектами, и объектами, не являющимися таковыми. К военным объектам относятся только комбатанты или объекты, которые, в зависимости от его характера, местоположения, цели или использованияВнесите эффективный вклад в военные действия. Гражданские лица защищены в соответствии с этим положением».За исключением такого времени«Поскольку они могут существенно и эффективно усилить или поддержать усилия по разогреву. К комбатантам относятся военнослужащие в форме, принадлежащие стороне в конфликте, а также нерегулярные формирования, обученные стороной. общий контроль.

Во-вторых, комбатанты должны избегать нанесения любого удара, который причинил бы страдания, увечья или разрушения некомбатантам или гражданским объектам, что было бы чрезмерным по сравнению с ожидаемым конкретным и непосредственным общим военным преимуществом. В международном гуманитарном праве это известно как принцип соразмерности.

Наконец, злоумышленники должны принять все возможные меры для предотвращения сопутствующего ущерба невоенным целям, в том числе Обязанность предупреждать Гражданское население, которое может быть затронуто. Это обязательство применяется только тогда, когда обстоятельства позволяют сделать такое предупреждение.

Объекты двойного назначения или объекты, которые служат как военным, так и гражданским целям, представляют собой уникальные проблемы для военачальников. Объекты двойного назначения могут быть объектами нападения только в то время, когда они используются в военных целях, и когда такой удар также не является непропорциональным. По мере того, как элементы порядка становятся слабее из-за военных действий, которые они позволяют, и все больше смешиваются с невоенными целями, расчет соразмерности и военной необходимости имеет тенденцию отвергать нападение. Однако определение каждого случая зависит от разумной информации, доступной военному командованию, и временного элемента относительно использования конкретного объекта.

Объекты двойного назначения, которые иногда могут быть уязвимы для нападения, включают многие остатки традиционных полей сражений, такие как нефтеперерабатывающие заводыИ Мосты, туннели, транспортные средства и заводы. Однако природа войны расширилась до дополнительных, несравненных измерений поля боя. Например, будущие действия в области киберпространства или космоса, скорее всего, потребуют от лидеров принятия решений в режиме реального времени о целях, стоящих перед ними одновременно. Военное и гражданское использование. наследие Грамматика Для целевой инфраструктуры двойного назначения эти новые параметры могут быть неадекватными.

Являются ли теперь спутники Starlink законными целями?

В эпоху, когда системы командования, управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки (C4ISR) необходимы для проведения военных операций, спутники, выполняющие функции C4ISR, почти наверняка Предложите военное преимущество. от Маска частная оценка, «Вероятность нацеливания (компоненты Starlink) высока». В то время как системы C4ISR могут принадлежать и управляться гражданскими лицами (например, Starlink), их включение в военные сети предполагает, что анализ временного «использования» может быть удовлетворен во время периодов вооруженного конфликта. Хотя отказ в обслуживании или другой вредный эффект, наложенный на спутник Starlink, будет трудно локализовать и он неизбежно приведет к повреждению гражданской инфраструктуры, различие в анализе нацеливания все же может быть убедительным.

Достижение пропорциональности при атаке спутников на орбите ставит уникальные задачи. Во-первых, в то время как спутниковая сеть Starlink позволяет украинским военным чиновникам получить военное преимущество, она также обеспечивает Услуги Для сотен тысяч гражданских пользователей. У России могут быть лишь ограниченные возможности локализовать отказ в обслуживании или адаптировать последствия только для использования в военных целях. Во-вторых, в отличие от кинетических эффектов на уровне моря, атаки, вызывающие рассеивание космических налогов Последствия неизбежны, но непредсказуемы на другие невоенные структуры. Хотя пагубное воздействие на окружающую среду должно было сильно повлиять на атаку, само по себе это больше не было возражением против достижения кинетических эффектов в космическом пространстве.

Несмотря на уникальные трудности соблюдения принципов международного гуманитарного права при нацеливании на спутники на орбите, Россия может утверждать, что ослабление одной из наиболее жизнеспособных систем связи украинских вооруженных сил имеет непомерную военную ценность. Более того, российские лидеры могут заявить, что дополнительные меры предосторожности невозможны, как заявил президент России Владимир Путин. Оценивать Украинские военные преступления оправдывают эскалацию в новую область или другие обвинения, не обязательно основанные на фактах или законе.

Возможно, еще более тревожно то, что это показала Россия. Приготовьтесь войти в энтропию В области космоса, чтобы продвигать национальные интересы, мало заботясь о понятиях приемлемого поведения. Дополнительные случаи подобного поведения не должны вызывать удивления, особенно если Россия уже существует. предполагаемый совершать беспорядочные и непропорциональные атаки во время своего продвижения к Киеву. В свете этих тенденций США должны быть готовы противостоять действиям России против них. национальные интересычто включает в себя защиту местного коммерческого космического сектора и поддерживающей его инфраструктуры.

Несут ли США риски действий SpaceX?

Спутники Starlink являются собственностью SpaceX и ее акционеров, но Соединенные Штаты также заинтересованы в управлении своим вкладом в зарубежные военные операции. Национальная космическая политика (NSP) поручает министру торговли определить, угрожает ли новая деловая активность международным обязательствам. Использование Starlink, вероятно, приведет к разрыву между политикой NSP в отношении экспорта технологий и ожидаемыми областями надзора. В конце концов, сама спутниковая группировка продается для коммерческого использования, и единственным экспортным продуктом являются пользовательские терминалы, позволяющие осуществлять связь.

Это различие может освобождать от ответственности при всестороннем анализе цензуры, но Договор по космосу 1967 г. (OST) не предлагает такого убежища. Статья VI Договора по космосу возлагает на государство ответственность за деятельность в космическом пространстве, в том числе за запуск с территории государства, даже если такая деятельность осуществляется неправительственным учреждением. В частности, статья VI требует, чтобы «деятельность негосударственных субъектов в космическом пространстве… Постоянное делегирование и контроль соответствующего государства-участника» (курсив наш).

СССР впервые предложил возложить национальную ответственность за космическую деятельность на негосударственные образования. в 1962 году. это очень возможно Проект поправок к договору Введение от 11 июля 1966 г. и вытекающий из него текст Договора о космосе можно отнести к совещательным программам, направленным на решение проблемы идеологической конкуренции между свободным рынком и экономическими субъектами с централизованным планированием. Сейчас , готовый прием Присвоение статуса штата делегацией США может приписать последствия вкладу Маска в нынешний конфликт. Это должно беспокоить политиков, взвешивающих будущие поставки вооружений и техники Украине, потому что не было определено никакого внутреннего законодательного механизма, позволяющего или ограничивающего существующие поставки Starlink военного времени.

Хотя может быть уже слишком поздно вызывать станции Маска Starlink, сенатский комитет по вооруженным силам активно рассматривает Разветвления От частных лиц в космосе. Космическое командование США также признает, что оно изучило правовые рамки коммерческой помощи в вооруженных конфликтах в координации с ячейка бизнес-интеграции (ЦИК). По данным Стратегического командования США, CIC Это «первая совместная работа правительства и промышленности по интеграции владельцев/операторов коммерческих спутников в Объединенный центр космических операций». В зависимости от вариантов использования, утвержденных участниками CIC, бизнес-активы могут превышать пороговое значение. Инфраструктура двойного назначения Которая обеспечивает как военные, так и гражданские рабочие места. В этих случаях, вероятно, будет все труднее определить момент, когда объект утрачивает защиту гражданского состояния в связи с одновременным использованием.

CIC, по-видимому, готов заняться координацией некоторых видов деятельности в космосе, но необходимы изменения в NSP для устранения непредвиденных последствий обязательств по статье VI. В то время как NSP ясно демонстрирует последствия атаки на космическую инфраструктуру Америки, деятельность Starlink вызывает именно такую ​​угрозу. Если Соединенные Штаты не намерены снисходительно относиться к реальному или мнимому корпоративному подстрекательству в космосе и соответственно не готовы вступить в вооруженный конфликт, одного лишь промышленного сотрудничества недостаточно. Объекты двойного назначения превратились в объекты одновременного использования, и национальная политика должна тщательно анализировать и контролировать зарубежные поставки материалов в космической сфере.

Что делать Соединенным Штатам?

Вполне возможно, что Россия стремится удалить Starlink как фактор, мешающий ее усилиям по вторжению. На самом деле русские письма стремились обвинить Запад во вторжении Расширение НАТО. Подстрекательские комментарии Маска могут быть Бесит Москва, но его решение усовершенствовать украинские системы C4ISR наверняка вызовет отклик. Остается посмотреть, остается ли российский ответ в пределах географических границ нынешнего конфликта.

Созвездие Starlink может быть ключевым индикатором для вопросов атрибуции о будущем состоянии статьи VI в связи с вооруженным конфликтом. Необходимо дальнейшее изучение правовой базы, что должно привести к дополнительному контролю над независимыми компаниями, которые самостоятельно оказывают материальную поддержку воюющим сторонам. Рассмотрение этого вопроса в следующем NSP — отличное место для начала.

Космические объекты двойного назначения все чаще обращаются к инфраструктуре параллельного использования, блокируя определенные периоды защищенного статуса и подвергая активы США более либеральным учетным записям. Более того, проверка и надзор Министерства торговли за новыми видами деятельности оказались недостаточными для предотвращения непреднамеренного участия в иностранных спорах. Следующий NSP должен предписать процесс преднамеренного рассмотрения возможных последствий статьи VI, прежде чем коммерческие организации представят какие-либо статьи, которые могут ограничить ответственность государства. В то же время, скорее всего, будет необходимо усилить последствия нацеливания на любые космические объекты под флагом США, чтобы предотвратить нацеливание России на наземные станции. В противном случае мускус непочтителен Ирония Вы можете быть неловко близки к объявлению войны.