Чувак потратил $6000 на Diablo Immortal и не получил Epic Gems

пока там Некоторые, кто может уйти Бессмертный Диабло опыт его экономикиМногие, включая меня, не могут. И конечно, мы можем просто несчастный случай О том, насколько смехотворна эта экономика, но самый смешной и эффективный способ для кого-то — это начать вкачивать в игру серьезные деньги и посмотреть, что из этого выйдет.

Этот человек не я И А вот стример Twitch Quin69. он Он вкачивал деньги в игру, 25 долларов за разИ Чтобы увидеть, что он может получить за свои расходы, во время отправки потратьте чуть более 10 300 новозеландских долларов. (или около 6600 долларов США).

Итак, он получил… ну, я позволю ему объяснить (просто посмотрите первые 14 секунд) :

Вы можете подумать, что через некоторое время вы, наконец, получите лучшее игровое оборудование, 5-звездочный легендарный драгоценный камень , потому что так работает закон средних чисел, верно? Неправильно — неправильно — оскорблено! Как ясно продемонстрировал Quin69 Здесь закон средних чисел по своей сути суров и непредсказуем, вот почему букмекеры с незапамятных времен пользуются им, и почему он нравится играм. Бессмертный Диабло Она построена на хищнических экономических моделях, призванных эксплуатировать самые опасные и уязвимые психологические импульсы людей.

(Обратите внимание, что просто купите себе эти предметы Это не единственный способ получить эточто действительно является худшим способом, но опять же, наличие этого варианта вообще является одной из причин хищническая игровая экономика сосание!)

Усугубляет ситуацию то, что, в то время как Бессмертный Диабло у него есть «жаль тянутьРазработан для того, чтобы в конечном итоге доставлять высококачественные товары тем, кому не посчастливилось потратить много денег, но так и не получить их, даже если шансы очень низкие, с Шансы получить 5-звездочный Epic Gem составляют около 1%.

это уловка Следовать оценки что если кто-то захочет купить себе путь в самые дальние уголки игры, это будет стоить 110 000 долларов, цифра, которую вы обычно ассоциируете с роскошными автомобилями и РезиденцияНе персонаж видеоигры.