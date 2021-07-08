В июле 1936 г. Подпись Политбюро Советского Союза Иосифа Сталина приняло постановление «О производстве советского шампанского».И Он постановил, что пролетариат никогда не должен пропускать самый буржуазный напиток.

Товарищ Сталин занимается важнейшими вопросами строительства социализма в нашей стране. Анастас Микоян сказал:, потом нарком продовольствия. «Но в то же время он не забывает о мелочах».

Сталина, может, и нет, но интерес Кремля к шампанскому остается. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал соглашение Закон о запрете импортных бутылок От использования термина «шампанское» – оставить его только для местного производства. Это требует, чтобы иностранные бренды вместо этого рекламировали себя как «игристое вино».

Некоторые представители французских производителей шампанского, которые десятилетиями боролись за то, чтобы только вина в регионе Шампань могли носить это имя, запаниковали, назвав это решение «непристойным» и призвав к бойкоту поставок.

Но более знаменитые шампанские дома должны позволить своему гневу подавиться. Путинский гамбит является последним в длинной череде неэффективных протекционистских торговых мер, направленных на помощь конкурирующим внутренним соперникам или в качестве войск для его деловых друзей.

Дорогостоящая программа импортозамещения, введенная после введения западных санкций в отношении Москвы в ответ на ее вторжение в Крым в 2014 году, за немногими исключениями, не смогла создать отечественных технологических чемпионов, поскольку основные отрасли промышленности по-прежнему либо полагаются на западные компоненты, либо вместо этого используют импорт из Азии. Итак. .

Каждый раз, когда Европейский Союз или Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции за такие действия, как предполагаемое вмешательство в выборы, российские законодатели требуют, чтобы Кремль в ответ вводил новые запреты на импорт из Запада, но ослаблял их, когда российские компании давали понять, что у них мало места. альтернативы.

В прошлом Москва рассматривала запрет на экспорт титана, прежде чем осознала, что это повредит российским производителям больше, чем западным покупателям. Аналогичный призыв запретить западные ИТ-компании был поспешно отозван.

Российский олигарх сообщил Financial Times, что если Кремль запретит поставщикам технологий SAP или Oracle, его шахты, металлургические заводы и металлургические заводы остановятся, как только программное обеспечение, на котором они работают, потребует обновления.

И во время приказа Сталина создать файл Советское Чампанское Это был промышленный успех, он оставлял желать лучшего с точки зрения вкуса. вместо французов традиционный способ Требуя ферментации в бутылке в течение как минимум 15 месяцев, Советский Союз разработал 27-дневный процесс ферментации в 10 000-литровых чанах.

Эти бывшие советские государственные заводы шампанского теперь принадлежат бизнес-магнатам. Юрий Ковальчук, близкий друг Путина, попавший под санкции США за членство “Персональный банковский агент” Президент контролирует два производителя в оккупированном Крыму, захваченном российским государством. Борис Титов, занимающий должность комиссара президента Путина по правам предпринимателей, советника, владеет производителем игристых вин Абрау-Дюрсо.

Но то, что Кремль говорит, что должно быть написано на бутылке, не повлияет на качество ее содержимого. Моэт Хеннесси, владеющий такими брендами, как Dom Perignon, знает это не хуже российских любителей шампанского. Она проигнорировала шаг Путина, заявив, что он приостановит экспорт на некоторое время, добавив при этом «игристое вино» на этикетках на обратной стороне бутылок.

Путин добился определенных успехов в продвижении отечественных альтернатив западному импорту. В 2014 году европейский импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции был запрещен. С тех пор однозначно улучшилось среднее качество российских сыров и мяса в частности.

Но шампанское – это не сливочный сыр. Советское Чампамское Ностальгические традиции можно ощутить на новогодних вечеринках в Москве, но ни один россиянин с активными вкусовыми рецепторами не заменит Moët бутылкой игристого полусладкого «Ковальчука» за 5 долларов.

На форуме в Санкт-Петербурге в прошлом месяце, ежегодном собрании деловой и политической элиты России, Вдова Клико обслуживалась VIP-залом для встреч, а эксклюзивная церемония, устроенная главным спонсором, была украшена коробками Krog. Вместо этого никто из немногих присутствующих не претендовал на национальный кубок. В путинской России все игристые вина могут быть равны, но одни всегда будут равнее других.

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