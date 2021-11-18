Шампанское или «Шампанское»? Франция и Россия в ожесточенной битве за имя

Министр торговли Франции Франк Ристер заявил, что «уверен» в прекращении производства шампанского в России.

Вашингтон:

В среду министр торговли Франции Франк Ристер заявил, что он «очень уверен» в том, что спор с Россией по поводу маркировки бутылок шампанского может быть разрешен.

Французский дом шампанских вин ревностно защищает право на использование этого слова и ведет переговоры с Москвой по поводу подписанного в июле президентом Владимиром Путиным закона, запрещающего французским производителям шампанского использовать это слово на своих бутылках, продаваемых в России. .

В конце октября Париж получил двухмесячную отсрочку в применении правила, которое прямо запрещает использование шампанского с русским переводом — «Шампанское» — на импортных бутылках.

«Мы постоянно обсуждаем с российскими официальными лицами на европейском и французском уровнях, потому что думаем, что можем убедить их принять участие в борьбе за сохранение географической привязки», — сказал Ристер репортерам во время визита в Вашингтон.

Он отметил, что российские инвесторы заинтересованы в шампанском и что они могут быть «хорошими послами для российской администрации».

«В целом, я думаю, что Россия может разделить с нами важность географических особенностей. Так что я с большим оптимизмом смотрю в будущее», — сказал Ристер, назвав напиток «символом Франции».

Французские производители все еще могут использовать это слово на французском языке, но только российские производители игристых вин могут использовать это слово на кириллице, что вызвало возмущение во французском регионе шампанского.

Наряду с США и Гаити Россия — одна из немногих стран, которые никогда не признавали слово «шампанское» как эксклюзивное слово для игристого вина, произведенного во французском регионе шампанских вин.

Россия является 15-м по величине рынком для экспорта французского шампанского: в 2019 году в стране было продано 1,8 миллиона бутылок.

Французский орган по производству шампанского рекомендовал экспортировать своих членов в Россию в июле, но изменил свое руководство в сентябре, когда состоялись дипломатические переговоры между Парижем и Москвой.

Во время своего визита в столицу США Ристер подтвердил позицию Китая в отношении ЕС как «законного конкурента», но сказал, что важно работать с Пекином над проблемами, затрагивающими остальной мир.

«Если Китай не включен в стратегию, как мы можем решить вопрос об изменении климата?» он сказал.

(За исключением названия, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публиковалась из ленты синдиката.)