Шансы «Брюинз» против «Пингвинз», линия: выбор зимней классики НХЛ 2023 года, прогноз на основе усовершенствованной компьютерной модели

Майор в лиге Бостон Брюинз Попробуйте установить запись привилегий при хостинге Питтсбург Пингвинз В Фенуэй-парке в понедельник на NHL Winter Classic 2023. «Бостон» (28–4–4) набирал по крайней мере одно очко в каждом из 21 домашнего матча, а на «ТД Гарден» шел со счетом 18–0–3, что соответствует рекорду клуба в начале сезона, когда он начинался со счетом 19–0–2 в 1973. -1974. «Пингвинз» (19-11-6) увидели, что их безвыигрышная серия достигла четырех игр, когда они проиграли дома 4-2 против «Нью-Джерси» в пятницу. «Брюинз» одержали победу в овертайме со счетом 6: 5 в Питтсбурге в первой встрече между двумя командами в этой кампании.

Открытие в Fenway Park в Бостоне назначено на 14:00 по восточному времени. Бостон является фаворитом -170 (рискните 170 долларов, чтобы выиграть 100 долларов) в последних коэффициентах Брюинз против Пингвинз от Caesars Sportsbook, в то время как общее количество забитых голов составляет 6. Прежде чем делать какие-либо выборы Пингвинз против Брюинз, Ознакомьтесь с прогнозами NHL Winter Classic 2023 из шаблона SportsLine Projection..

Эта модель имитирует каждую игру НХЛ 10 000 раз, принимая во внимание такие факторы, как текущая форма, матчи один на один, травмы, а также краткосрочные и долгосрочные тенденции при выполнении игр. НХЛ выбирает. Модель ищет лучшие значения в денежной линии, линии шайбы и брутто.

Теперь модель на это нацелилась. Брюинз против Пингвинз. Могли бы вы Посетите SportsLine сейчас, чтобы увидеть выбор. Вот последнее перспективы НХЛ Из тенденций Penguins vs. Bruins:

Денежная серия Брюинз против Пингвинз: Бостон -170, Питтсбург +143

Брюинз против Пингвинз Больше/Меньше: 6 голов

Брюинз против Пингвинз. Серия шайб: Бостон -1,5 (+143)

Босс: «Брюинз» 20-6 в последних 26 играх против команд столичного дивизиона.

Отверстие: «Пингвинз» 5-16 в своем последнем 21 соревновании в Бостоне.

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Почему вы должны поддерживать Брюинз

В субботу «Бостон» проиграл в овертайме «Баффало» со счетом 4–3, увеличив свою серию очков до 10 игр (7–0–3). Дэвид Пастернак, который занимает седьмое место в НХЛ с 50 очками, и Брэд Маршан забили по голу и по результативной передаче после поражения. 26-летний Пастернак, который занимает пятое место в лиге с 25 голами, набирал очко в 13 из своих последних 14 игр и всего пять раз выпадал из списка лучших бомбардиров в 36 играх этого сезона.

Пастрняк — один из шести игроков «Брюинз», забивших двузначные числа в этом сезоне. Другой — Патрис Бержерон, который занимает второе место в команде с 15 очками и владеет четырехочковой серией (три гола, одна передача). 37-летний капитан забил пять раз и сделал три результативные передачи в своих последних шести соревнованиях. 13 игроков «Бостона» набрали хотя бы одно очко в своей первой встрече с «Питтсбургом» в этом сезоне, а защитник Хэмпус Линдхольм забил победный гол и сделал три результативные передачи.

Почему вы должны поддерживать пингвинов?

Евгений Малкин набрал 1180-е очко в карьере, забив гол в матче против «Нью-Джерси». С таким результатом 36-летний футболист поднялся на второе место в истории НХЛ по результативности среди игроков российского происхождения, обогнав Сергея Федорова. Малкин забил гол и сделал результативную передачу в ворота «Бостона» в своей первой встрече и набрал 47 очков в 43 встречах с «Брюинз».

Сидни Кросби лидирует в «Пингвинз» с 43 очками и надеется избежать своих первых четырех игр в сезоне. 35-летний капитан также забил в ноябрьской игре с «Бостоном», что принесло ему 67 очков за карьеру против «Брюинз» — его шестое место среди всех команд. Ветеран Джефф Картер забивал в матчах подряд после того, как забил всего четыре гола в своей первой 31 игре в сезоне 2022/23.

Как сделать выбор «Пингвинз против Брюинз»

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