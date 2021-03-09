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Шарапова попала на обложку журнала Forbes Woman Russia

9 марта, 2021
Marfa Fedoroa

Художник по костюмам Мария Шарапова, возможно, ушла из тенниса в 2020 году, но это не значит, что она сидит сложа руки. 33-летний россиянин, получивший на протяжении многих лет бесчисленное количество обложек журналов, достиг вершины мартовского номера журнала. Forbes женщина Россия.

В прошлом месяце бывший топ-сид добавил еще одно предприятие в свой постоянно растущий портфель, присоединившись к Naked Retail в качестве консультанта.

«То, как мы делаем покупки, кардинально изменилось. Мы стремимся открывать для себя больше, чем когда-либо. Наш выбор хорошо продуман, и это гораздо больше, чем просто сделка. Им движут эмоции и любопытство», – написала Шарапова в Instagram.

“Стыд? Он идеально отражает все лучшее, что есть в розничной торговле. Опыт наводит на размышления. Брендинг – это стратегия. И очень привлекательно. Выбор брендов Naked меняется каждые несколько месяцев, и пространство эстетически развивается с каждым шагом. Это всегда заставляет вас гадать !! “

Другие предприятия серийного предпринимателя включают в себя ее кондитерскую компанию Sugarpova и инвестиции в приложение Charly, Sugargoop и Ultimate Fighting Championship.

Недавно она стала партнером The Skills, новаторской онлайн-платформы для спортивного образования. Она спродюсировала серию из 20 основных эпизодов для платформы с участием таких известных тренеров, как Майкл Фелпс, Меган Рапино, Кери Уолш Дженнингс.

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