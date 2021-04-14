Шарлотта Копли присоединилась ко второму сезону русской куклы Netflix

разнообразный Отчеты показывают, что Шарлотта Копли прыгнула на борт второго сезона отмеченной наградами мистической драмы Netflix. Русская матрешка. Актер стал последним, кто присоединился к звездному составу после рекламы Энни Мерфи (Chet Creek(И Кэролайн Мишель Смит)Колония).

Сериал вращается вокруг молодой женщины по имени Надя (Наташа Лион), которая застревает во временной петле, в которой она снова и снова восстанавливает свой 36-й день рождения, прежде чем умереть позже, просыпается и начинает день заново.

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В первом сезоне также снялась Грета Ли (KTownЮл Васкес (Капитан Филипс), Элизабет Эшли (Океан 8), И Чарли Барнетт (Чикаго Файр). Хлоя Севиньи (Лиззи), Даша Поланко (Оранжевый – это новый черныйБрендан Секстон III (Три рекламных щита возле Эббинга, штат Миссури), Ребекка Хендерсон (Соответствующее поведениеДжереми Поуп (В НикРитеш РаджанШвы), И Джоселин Бо (Школа девушки) В гостевых главных ролях. Подробности истории 2-го сезона и описания персонажей по-прежнему остаются конфиденциальными.

Русская матрешка Он был создан совместно с Наташей Лайон, Эми Бюлер и Лесли Хедленд, которые выступают в качестве исполнительных продюсеров, а Хедленд и Лион – авторами сериала. Сериал производится Universal Television, Poehler’s Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment. Сериал представляет собой полностью женскую команду сценаристов и режиссеров. Режиссерами всех серий выступили Джимми Бэббит, Хедленд и Леон.

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Копли наиболее известен своей игрой в фантастическом фильме Нила Бломкампа. Район № 9, Но он также появлялся в таких фильмах, как Первая командаИ озорной И рай. Позже он появится в роли Теда Качиньского (он же Унабомбер) в предстоящей драме. Тед К..