Шарлотта Копли присоединяется к 2 сезону 2 сезона сериала Netflix – крайний срок

Эксклюзивный: Шарлотта Копли (Район 9, органы властиПрисоединяйтесь к грядущему второму сезону Netflix Русская матрешка. Это последнее громкое нововведение в отмеченной наградами комедийной драме, в котором участвуют ранее анонсированные Энни Мерфи и Кэролайн Мишель Смит.

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Никаких подробностей ни о сюжете второго сезона, ни о новых персонажах не сообщается. За первым сезоном последовала молодая женщина по имени Надя, которую сыграла Наташа Лионн, которая неоднократно уходила из жизни во время вечеринки в Нью-Йорке и выздоравливала в ту же ночь в непрерывной временной петле. В нем также снимались Грета Ли, Джоэл Васкес, Элизабет Эшли и Чарли Барнетт.

Первый сезон Русская матрешка Выпущен в феврале 2019 года. Сериал, обновленный Netflix в июне 2019 года, создан Лионн, которая продюсирует генерального директора вместе с Эми Полер и Лесли Хедленд. В настоящее время идут съемки второго сезона этой летней премьеры.

Русская матрешка Произведено Universal Television, Poehler’s Paper Kite Productions, JAX Media и 3 Arts Entertainment.

Южноафриканский актер Копли появился на мировой арене благодаря своей главной роли в Район № 9. Главные роли в таких фильмах, как Первая команда, Элизиум И озорной Следовать. Затем он появится в главной роли Теда Качиньского в Тед К, Премьера которого состоялась на Берлинском международном кинофестивале. На телевидении он ранее возглавлял серию PlayStation по мотивам комиксов. власти. Копли представлен WME и Fourward.