Шарль Мартине хочет как можно дольше озвучивать Марио

Может это был Крис Прэтт В ролях как Супер Марио В грядущем анимационном фильме «Освещение», который выйдет в следующем году, для подавляющего большинства поклонников Nintendo по всему миру оригинальным голосом Марио всегда будет Чарльз Мартине.

Хотя он озвучивал талисман Nintendo до Эра N64, его голос впервые прозвучал в видеоигре 1996 года. Супер Марио 64. С тех пор он озвучивал персонажа в каждом крупном выпуске и даже участвовал во всех всплывающих шоу Марио, таких как сериалы Mario Kart и Mario Party.

Но как долго это продлится? в Ван Канада В эти выходные Мартине провел сессию вопросов и ответов о своем восхождении к славе как Марио и спросил поклонника, как долго он будет озвучивать Марио. Хотя его ответ не обязательно будет неожиданностью, по крайней мере, обнадеживает знать, что он будет придерживаться этого как можно дольше. Вот оно, любезность игровая насадка:

«Я хочу озвучивать Марио, пока не упаду замертво».

Конечно, если он «больше не сможет» взять на себя эту культовую роль – он будет счастлив передать ее кому-то другому:

“Если бы однажды я подумал, что больше не смогу этого делать, я бы сказал Nintendo поискать кого-нибудь еще.

Хотя Чарльз Марине не будет озвучивать Марио в предстоящем мультфильме, он все еще участвует и, похоже, сделает несколько отличных озвучек на протяжении всего фильма.

Вы рады слышать, что Чарльз хочет как можно дольше оставаться в роли Марио? Как вы относитесь к тому, что он не играет главную роль в предстоящем фильме? Оставьте комментарий ниже.