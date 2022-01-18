Шахматные профи из Tata Steel: индийский гроссмейстер Видит Гуджрати поднимается в центр внимания

Великий индиец Видит Сантош Гуджрати обыграл россиянина Даниила Дубова в третьем туре и стал единственным лидером с 2,5 очками в престижном шахматном турнире Tata Steel Masters.

Однако 16-летний Рамешаппу Прагнананда, гражданин Гуджрати, потерпел поражение от голландца Джордана ван Фореста поздно вечером в понедельник.

Помимо Ван Фореста, победы также одержали Андрей Еспенко и Ричард Рут, которые теперь имеют по два очка вместе с первой ракеткой мира Магнусом Карлсеном и Яном Кшиштофом Дудой, которые сыграли вничью в своих матчах.

В матче Гуджрати-Дубов россиянин, верный своему творческому стилю, обеспечил новинку в итальянском дебюте в начале 8-го шага.

Индийский гроссмейстер применил, казалось бы, ненадежный подход, сначала разменяв свою черную крышу, а затем приняв жертву центральной пешки.

В результате он отстал в развитии, а Черный Король застрял посередине.

Гуджрати воспользовался ошибкой Дубова на шаге 32 и заработал очко.

Я горжусь своими оборонительными усилиями. Только серия движений! 🙂 pic.twitter.com/Y710Tv3lPT — Видит Гуджрати (Айдахо) 17 января 2022 г.

Ван Форест ошеломил Праггнанандху редким очком и сильно прижался к черному борту. Praggnanandhaa немного сдержался, прежде чем голландец взял верх и одержал победу.

Карлсен проявил гибкость, разделив очко с поляком Яном Кшиштофом Дудой, а голландская звезда Аниш Джерри сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым.

В четвертом раунде, который состоится во вторник вечером, Гуджрати встретится с Эспиненко, а Брагнананда встретится со шведом Нильсом Гранделиусом в турнире из 13 туров.

Между тем, на одновременном турнире Challenger индийский тренер Арджун Эригеси обыграл бельгийца Даниэля Дарду в третьем раунде и разделил первое место с двумя другими — Тай Ди Ван Нгуеном (Чехия) и Володаром Морзином (Россия) — после 2,5 лог. точки.

А Сурья Шекхар Гангули, индийский гроссмейстер, сыграл вничью с голландцем Максом Вармердамом и имеет два очка в трех турах.

Рейтинг после третьего тура: Мастерс: 1. Ведит Гуджрати 2,5 очка; 2-6. Ян Кшиштоф Дуда, Магнус Калсен, Ричард Репорт, Андрей Еспенко, Джордан ван Форест 2; 7-8. Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров 1,5; 9-13. Сэм Шенкленд, Сергей Карякин, Даниэль Дубов, Аниш Гири, Праджнананда 1; 14. Нильс Гранделиус 0,5.