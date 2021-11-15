Шахматы: высокие ставки в матче на следующей неделе между Карлсеном и НБУ за звание чемпиона мира

Долгожданный матч на первенство мира между норвежцем Магнусом Карлсеном и его российским соперником Яном Непомнящим, которого часто называют Нибо, начнется в Дубае на следующей неделе. Финансовые ставки — 2 миллиона долларов — высоки, как и карьерные устремления обоих мужчин.

Церемония открытия состоится в среду, 24 ноября, а первый из 14 матчей состоится в следующую пятницу. Если закончились 7-7, счет будет рассчитан в играх на интервальную скорость. Нюбо 31 год, а Карлсен достигнет этого возраста 30 ноября, в день их четвертой игры. Пара была соперницей на протяжении двух десятилетий с тех пор, как впервые встретилась на чемпионате мира среди юношей до 12 лет.

Карлсен делает ставки 1-4, хотя преобладает мнение, что реальные шансы больше 60-40. Нибо был тяжелым соперником для чемпиона, результативность которого в матчах была неутешительной по сравнению с его многочисленными победами на турнирах.

На карту поставлены более широкие проблемы.

Доминирование русских шахмат, начавшееся в 1945 году, продолжалось на протяжении всего советского периода, за исключением Бобби Фишера в 1970-72 годах, и закончилось только тогда, когда Влад Крамник потерял корону в 2007 году, чего очень не хватало в Москве. Владимир Путин смотрит шахматы, а российские города и предприятия выделяются среди сторонников ФИДЕ.

Карлсен часто заявлял, что классические шахматные игры, длящиеся четыре часа и более, устарели из-за слишком частых розыгрышей и низкой ценности развлечения для десятков тысяч онлайн-фанатов по всему миру, которые смотрят основные матчи. Он предпочитает, чтобы лимит времени по умолчанию — быстрая игра, два часа или меньше, достаточно быстрая для непрерывного действия, но достаточно медленная, чтобы комментаторы могли объяснить.

В своем предматчевом интервью New in Chess Карлсен сказал, что он регулярно рассматривает возможность отказа от защиты титула и будет говорить об этом снова «после матча». Похоже на предупреждение. Здесь есть вероятность еще одного раскола, подобного тому, который поразил шахматы в 1993–2007 годах, и столкновения между Фиде и Play Magnus Group Карлсена.

Головоломка 2445

Найджел Шорт против Нильса Гранделиуса, Мальме, 2017. Какой выигрышный ход белых? Выбрали короткую 1 Bb4? Он просто рисовал.

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