Шахматы: Непомнящий делает еще один шаг к тому, чтобы бросить вызов Магнусу Карлсену за титул чемпиона мира, но будет ли норвежец когда-нибудь играть?

Под крышей Паласио-де-Сантонья в Мадриде, с его наследием искусства и картинами на стенах и потолках, великий русский мастер Ян Непомнящий сделал еще один важный шаг к обеспечению права бросить вызов Магнусу Карлсену на чемпионате мира по шахматам в следующем году. лидируя на одно очко в чемпионате претендентов после ничьей с генеральным менеджером Фабиано Каруаной.

После девятого тура Непомнящий лидирует с 6,5 очками, за ним следует Каруана с 5,5 очками.

Однако вопрос в том, защитит ли Карлсен свой титул. Чемпион мира сказал, что он может подумать о защите титула только в том случае, если француз Алиреза Фирузджа (родившийся в Иране) возглавит претендентов. Но 19-летний Фирузджа, имевший склонность к великим вещам, сейчас только шестой с четырьмя очками. Нынешнее положение делает Карлсена более вероятным выходом из защиты чемпионата мира. Если это произойдет, победитель и занявший второе место будут бороться за титул в следующем году. Но сможет ли победитель выйти из гигантской тени Карлсена?

Наблюдение за Непомнящим может стать отличным зрелищем, потому что российский игрок — один из самых экспрессивных исполнителей в туре. Во время прошлогоднего матча на первенство мира против Карлсена он определил свое лицо всеми возможными способами. Что делает его непредсказуемым, но также склонным к быстрому краху, так это его нетрадиционная игра и его инстинкты на доске. В понедельник против Непомняхчи он не помнил заготовленных вариантов. Однако ему удалось сравнять счет.

«Я не мог вспомнить никаких своих приготовлений, потому что они у меня определенно были, но я решил играть самостоятельно, что, как мне кажется, было неправильным», — сказал Непомнящий.

Однако Непомняхчи, пропустившему встречу с Карлсеном на чемпионате мира, возможно, не придется встречаться с таким грозным противником в следующем году, если он выиграет претендентов.

После сохранения титула в прошлом году в Дубае Карлсен сказал: «В течение всего года мне было ясно, что этот чемпионат мира должен стать последним. Это не так много значит, как раньше. Я не чувствовал, что Положительные стороны перевешивают отрицательные. Для тех, кто ожидает, что я буду играть на чемпионате мира в следующий раз, вероятность того, что они будут разочарованы, очень высока».

Карлсен уже сказал, что причина, по которой он собирался уйти, заключалась в том, что ему не нравился классический формат чемпионата мира по шахматам, потому что он считал, что в нем нужен более короткий контроль времени.

«Для меня важно сказать, что я намерен играть в шахматы. Я буду продолжать играть в шахматы, это доставляет мне много радости. Но чемпионат мира прошел не очень весело».

Когда недавно во время мозгового штурма Indian Express спросили о решении Карлсена уйти, пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд ответил так. «У нас не было такой ситуации со времен Бобби Фишера. Фишер бросил игру и убежал. Карлсен, насколько я понимаю, все еще хочет играть в других турнирах, но он не будет играть этот матч. Я склонен верить ему, что он серьезно, но также когда придет время сделать это, он будет колебаться, потому что это большой ход. Это на какое-то время повредит игре, потому что в конце концов вы теряете чемпиона, и это очень странный переход. Но, в конце концов, люди переместится, и игра продолжится».