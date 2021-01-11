Шварценеггер сравнивает бунты в Капитолии с возвышением нацистской Германии

Арнольд Шварценеггер, бывший республиканский губернатор Калифорнии, в воскресенье назвал республиканцев “слабыми” после осады Капитолия США на прошлой неделе.

В длинном видео, опубликованном в Твиттере, актер и политик сравнили восстание в Вашингтоне, округ Колумбия, с подъемом нацистской Германии, критикуя республиканцев, которые сделали возможным необоснованные заявления Трампа о выборах 2020 года.

Шварценеггер также рассказал о жестоком обращении, с которым он столкнулся в детстве со стороны своего отца, и сравнил американскую демократию с мечом из фильма 1982 года «Конан-варвар».

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В длинном видео, опубликованном в Твиттере в воскресенье, Арнольд Шварценеггер, актер и бывший республиканский губернатор Калифорнии, осудил членов своей партии как «слабых» и сравнил восстание у здания Капитолия США на прошлой неделе с подъемом нацизма в Германии.

«Я вырос в Австрии, хорошо знаком с кристальной ночью или ночью битого стекла», – сказал 73-летний Шварценеггер. «Это была ночь безумия против евреев, устроенная в 1938 году нацистским эквивалентом гордых мальчиков».

Хрустальная ночь произошла в ноябре 1938 г. Он включал убийство почти 100 евреев и разрушение предприятий, синагог, школ и еврейских домов..

Гордые мальчики, они Экстремистское “братство” классифицируется Южным юридическим центром по вопросам бедности как группа ненависти. Группа была связана с насилием в последние годы, как ранее сообщала инсайдер Рэйчел Э. Гринспен. Группа отрицает, что это организация белого превосходства, хотя эксперты говорят, что ее идеологии соответствуют белому превосходству.

Шварценеггер, который занимал пост губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год, сказал: «Среда была Днем разбитого стекла здесь, в Соединенных Штатах. Разбитое стекло было в окнах Капитолия Соединенных Штатов, но толпа просто не была разбита. Мы приняли это как должное “.

Арнольд Шварцнеггер 10 января 2021 г.

как минимум Пять мертвых После восстания 6 января у Капитолия США. Сторонники Трампа штурмовали здание, в то время как законодатели находились внутри, победив полицию Капитолия после выступления Трампа на митинге «Остановить кражу», когда он повторил необоснованные обвинения в выборах 2020 года.

Шварценеггер, известный своими фильмами, включая «Терминатор» и «Коммандос», начал свое воспитание в Австрии после Второй мировой войны, которую он описал как «развалины страны, потерявшей демократию».

«Я был окружен сломленными людьми, которые пили свою вину за участие в самых злых режимах в истории», – сказал он, имея в виду злоупотребления, с которыми он столкнулся со стороны своего отца в детстве.

Он сказал: «Мой отец приходил домой пьяный один или два раза в неделю, кричал, бил нас и пугал мою мать». «Я не считал его полностью ответственным, потому что наш сосед поступал так же со своей семьей.

«Я слышал это своими ушами и видел своими глазами», – добавил он. «Они страдали физической болью от шрапнели в их телах, и они страдали от психологической боли от того, что они видели или сделали. Все началось с лжи, лжи, лжи и нетерпимости».

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Шварценеггер назвал Трампа “неудачливым лидером” и сказал, что президента будут помнить как худшего американского президента в истории.

Он сказал: «Президент Трамп стремился отменить результаты выборов», имея в виду многомесячный отказ Трампа отказаться от участия в гонке и его неудачные попытки обратить вспять свое поражение. «И на честных выборах. Он добивался переворота, вводя людей в заблуждение ложью. Мой отец и наши соседи также были введены в заблуждение ложью, и я знаю, к чему эта ложь приведет».

Он также упомянул бывшего президента Джона Ф. Кеннеди в 1956 году с заголовком «Особенности мужества», в котором бывший президент описал восемь членов Сената Соединенных Штатов. Шварценеггер сказал, что многие из его товарищей-«слабых» республиканцев никогда не получат доступа к такой книге из-за их постоянной поддержки Трампа.

Несколько законодателей, в частности сенаторы-республиканцы Тед Круз из Техаса и Джош Хоули из Миссури, возглавили обвинение против одобрения победы Байдена над необоснованными обвинениями в широко распространенном фальсификации результатов выборов, даже после того, как сторонники Трампа бросились в здание Капитолия США из-за обвинений, которые длились несколько месяцев. От Трампа и его правительства. Союзники.

«Нам нужны государственные служащие, которые служат чему-то большему, чем их авторитет или партия», – сказал он. «Нам нужны государственные служащие, которые служат идеалам – идеалам, на которых была основана эта страна».

Ближе к концу примерно восьмиминутного видео Шварценеггер вытаскивает меч из своего фильма 1983 года «Конан-варвар» в качестве метафоры американской демократии, говоря, что, как меч, демократия только укрепляется, когда она умеренная.