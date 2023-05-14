Шведка Лоррейн выиграла Евровидение с символическим представлением Украины | Развлекательные новости

Во время песенного конкурса российские ракеты попали в украинский город Тернополь, где проживает украинский эмигрант Творческий.

Шведская певица Лоррейн выиграла конкурс песни «Евровидение» со своей мощной песней «Tattoo» в эклектичном и красочном музыкальном конкурсе, который второй год подряд омрачен войной в Украине.

В субботу вечером стокгольмский певец обошел исполнителей из 25 других стран и завоевал титул поп-музыки континента на британском конкурсе в Ливерпуле.

Финская певица Кяэрия заняла второе место в упорной борьбе с северными соседями.

Лоррейн набрала 583 балла после объединения голосов зрителей и жюри, немного опередив Кяэрию, набравшую 526 баллов.

Лорин ранее выигрывала Евровидение в 2012 году и является лишь вторым артистом, получившим награду дважды, после Джонни Логана из Ирландии в 1980-х годах. Победа также связывает Швецию с Ирландией как страну с наибольшим количеством побед, по семь побед в каждой.

Великобритания принимала Евровидение в этом году от имени Украины, которая выиграла в прошлом году, но не смогла воспользоваться своим правом на проведение конкурса из-за российского вторжения и продолжающейся войны.

В самом разгаре Евровидения российские ракеты попали в западноукраинский город Тернополь, где выступают электро-поп-дуэт Творчи, участники конкурса этого года от Украины. В сообщении в Telegram местные власти сообщили, что атаке подверглись склады, принадлежащие коммерческим учреждениям и религиозной организации, в результате чего два человека получили ранения.

На этой неделе творчи заявили, что надеются привлечь внимание к борьбе своей страны за свободу.

Украинский Калушский оркестр получил огромную поддержку со всей Европы за победу на конкурсе в прошлом году.

В этом году песенный конкурс под девизом «Объединенные музыкой» соединил дух Ливерпуля — английского портового города, в котором родились «Битлз», — с духом раздираемой войной Украины.

Виды и звуки Украины разыгрывались на протяжении всего шоу, начиная с вступительного акта, на котором победители Калушского оркестра 2022 года поют и танцуют на киевском метро, ​​а мелодию выбирают британские музыканты, в том числе Кейт, принцесса Уэльская, на отображать. Я играю на пианино.

Затем сама популярная рэп-группа появилась на сцене «Ливерпуль-Арена» на гигантской паре протянутых рук в сопровождении толпы барабанов.

Ливерпуль принял Евровидение и Украину: предприятия по всему городу развеваются под украинскими флагами, а программа культурных мероприятий знакомит местных жителей с искусством, музыкой и едой восточноевропейской страны.

Но организаторы заявили, что отказались от просьбы президента Украины Владимира Зеленского сделать видеовыступление на песенном конкурсе, сославшись на аполитичный характер программы.

Основанное в 1956 году, Евровидение является европейским культурным учреждением, которое выпустило суперзвезд — ABBA и Селин Дион — обе победители в прошлом, — а также исполнителей, чья карьера бесследно рухнула.

Участники из 26 стран-финалистов вышли на арену в субботу, демонстрируя флаг в олимпийском стиле, в сопровождении живых выступлений украинских исполнителей, в том числе Go A, Джамалы, Тины Кароль и Верки Сердючки, бывших претендентов на Евровидение.

Сейчас, на своем 77-м году, Евровидение позиционирует себя как крупнейшее в мире музыкальное соревнование, олимпиаду поп-музыки для вечеринок. У каждого участника есть три минуты, чтобы включить запоминающиеся мелодии и сногсшибательные сцены в выступления, способные завоевать сердца миллионов зрителей.

Лоррейн была фавориткой букмекеров и набрала наибольшее количество голосов профессионального жюри по сложной системе голосования Евровидения.

Около 6000 фанатов смотрели шоу на арене, еще десятки тысяч — в Зоне болельщиков «Ливерпуля» и на мероприятиях на большом экране по всей Великобритании.

Предполагаемая мировая телевизионная аудитория составляет 160 миллионов человек.