Шведская полиция арестовала подростка за стрельбу в торговом центре

СТОКГОЛЬМ (Рейтер) — Шведская полиция в пятницу арестовала подростка за убийство одного человека и ранение другого в результате стрельбы в торговом центре в южном городе Мальмё.

Полиция сообщила, что мужчина скончался от полученных травм, а женщину лечили в больнице после аварии в центре Emporia.

Полиция сообщила в утверждение. В настоящее время инцидент считается связанным с криминальной средой».

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На место происшествия прибыла полиция, опрашивающая свидетелей и проверяющая материалы с камер наблюдения.

В Швеции участились случаи групповых убийств, которые вызывают опасения у избирателей в преддверии выборов в следующем месяце. Читать далее

По данным полиции, в этом году в Швеции было застрелено 44 человека, почти все они связаны с подозрениями в групповых преступлениях. Для сравнения, за весь 2021 год их было 46.

В субботу утром представители полиции и города Мальмё проведут пресс-конференцию.

Полиция ранее заявила, что оцепила территорию и попросила общественность не ходить в торговый центр.

Полиция не сразу ответила на запросы о дальнейших комментариях.

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Дополнительный репортаж Саймона Джонсона и Субанты Мукерджи в Стокгольме; редактирование Гарета Джонса и Алистера Белла.

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