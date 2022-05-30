Шведская экономика сокращается из-за распространения эпидемий и военного кризиса

Женщина идет по району Сёдермальм в Стокгольме, Швеция, 22 октября 2020 г. Амир Набизаде / информационное агентство TT через REUTERS

ВВП за 1 квартал -0,8% кв/кв по сравнению с оценками PV -0,4%

Годовой темп роста за год остался без изменений 3,0%

СТОКГОЛЬМ (Рейтер) — Шведская экономика резко замедлилась в первом квартале года, показали данные Статистического управления Швеции в понедельник, подчеркнув, что продолжающиеся последствия пандемии и войны в Украине препятствуют росту.

Валовой внутренний продукт сократился на 0,8% по сравнению с четвертым кварталом 2021 года после пересмотра в сторону понижения по сравнению с предыдущими оценками снижения на 0,4%. В течение года экономика выросла на 3%, несмотря на предыдущие оценки.

«Замедление было относительно широким, но отрицательный чистый экспорт внес наибольший вклад», — заявила в своем заявлении глава отдела Статистического управления Джессика Энгдаль.

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Отдельные данные показали, что торговый баланс Швеции в апреле составил -1,8 млрд крон.

Экономика страны относительно хорошо пережила пандемию, но сохраняющиеся проблемы с узкими местами и поставками, усугубленные вторжением России в Украину, похоже, наконец, настигают бизнес.

Более того, семьи ощущают давление растущей инфляции и с нетерпением ждут повышения стоимости ипотечных кредитов в результате ожидаемого повышения процентных ставок.

Центральный банк повысил свою базовую процентную ставку в конце апреля и заявил, что ему придется повышать ее несколько раз в этом году и в следующем, чтобы удержать инфляцию — на уровне 6,4% в апреле — под контролем.

Рынки ожидают, что Riksbank будет вынужден ужесточить политику более жестко, чем в настоящее время планируют производители процентных ставок.

Домохозяйства уже настроены пессимистично: последний опрос показал, что доверие потребителей находится на самом низком уровне со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, хотя розничные продажи все еще держатся на хорошем уровне.

В своем последнем прогнозе центральный банк снизил прогноз роста на этот год до 2,8% с 3,6%, а также понизил прогноз на ближайшие годы.

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Репортаж Саймона Джонсона. Монтаж Николас Поллард

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