Шведская Sandvik прекращает бизнес в России и конфискует 98 миллионов долларов

ОСЛО (Рейтер) — Шведская инженерная группа Sandvik (SAND.ST) прекратит свою деятельность в России и зафиксирует единовременное списание в размере 1 млрд шведских крон (98,3 млн долларов) в своем отчете о прибылях и убытках за второй квартал. Он сказал в среду.

Sandvik приостановила свой бизнес в России 28 февраля после вторжения в Украину и с тех пор оценивает ситуацию.

В последние месяцы большое количество западных компаний решили покинуть Россию, некоторые из них продали свои отечественные предприятия, а другие закрыли их. Читать далее

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

В нем добавили, что в 2021 году около 3,6% выручки Sandvik Group приходилось на российских клиентов. У группы нет производства в стране, но около 900 сотрудников занимаются продажами и услугами.

Плата, подлежащая бронированию, состоит из списания 700 миллионов крон и 300 миллионов крон на расходы по персоналу.

«В зависимости от хода мер по деэскалации в ближайшие кварталы могут быть понесены дополнительные расходы», — заявили в Sandvik.

(1 доллар = 10,1684 шведской кроны)

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность: Терье Солсвик, под редакцией Штейна Якобсена)

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.